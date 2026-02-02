[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 핸즈프리 수중 제트팩 개발하는 스타트업 ‘블루스포틱스’

조정수 블루스포틱스 대표



손을 쓰지 않고도 물속에서 자연스럽게 이동할 수 있는 착용형 수중 모빌리티를 개발

구조·교육 분야까지 적용 가능한 새로운 형태의 개인 수중 이동 플랫폼을 만들어

블루스포틱스(BlueSpotix) 는 손을 쓰지 않고도 물속에서 자연스럽게 이동할 수 있는 착용형 수중 모빌리티를 개발하는 기업이다. 일반 레저뿐 아니라 구조·교육 분야까지 적용 가능한 새로운 형태의 개인 수중 이동 플랫폼을 만들고 있다. 조정수 대표(38)가 2025년 11월에 설립했다.“서강대학교에서 박사 학위를 받았고, 이후 KAIST와 KIST에서 연구원으로 활동하며 기구 설계·회로·제어 분야의 연구 경험을 쌓았습니다. 기술적 배경을 바탕으로, 해양레저·수중 모빌리티 분야에 새로운 사용자 경험을 만들고자 블루스포틱스를 설립했습니다.”대표 아이템은 ‘서브서프(SubSurf)’라는 착용형 핸즈프리 수중 제트팩이다. 등에 착용하는 형태로, 사용자는 손을 쓰지 않아도 되고 장비를 잡고 끌려가는 형태도 아니다. IMU 기반 자세·가속도·수위 정보를 바탕으로 사용자의 ‘이동 의도’를 인식해 자연스럽게 추진을 보조한다. 주요 구성은 고출력 수중 제트 추진 시스템, 착용형 하네스 구조, 수중 감지 센서와 IMU 기반 제어 알고리즘으로 이루어져 있다.이 방식은 기존의 수중 스쿠터처럼 손을 점유하거나 조작 버튼을 누르는 방식이 아니기 때문에, 사용자는 보다 몰입감 있게 수중 환경을 즐길 수 있다. 주요 고객층은 스노클러·프리다이버, 해양레저 관광객뿐 아니라 해양경찰, 익수자 구조대의 훈련 및 실제 현장 적용, 그리고 해양레저학과와 같은 교육 기관에서도 활용할 수 있어 시장 확장성이 높다.서브서프의 가장 큰 차별점은 ‘완전한 핸즈프리 이동’이다. 기존 스쿠터는 양손을 사용해야 하고 장비를 잡는 동안 팔의 피로가 누적되며, 자연스러운 동작이 제한된다는 단점이 있다. SubSurf는 착용형 구조이기 때문에 몸의 중심이 그대로 유지되고, 상·하·좌·우로 자유롭게 움직일 수 있으며 팔다리를 모두 자유롭게 사용할 수 있다. 또한 버튼 없이 IMU 기반으로 사용자의 이동 의도를 파악하기 때문에 조작 부담이 없다. 초보자도 빠르게 적응할 수 있고, 몰입감이 높아 레저뿐 아니라 구조 훈련이나 교육용으로도 적합하다.안전성 측면에서도 수위 감지 기반의 활성화 조건, 전압·전류 보호 로직 등 다양한 오작동 방지 체계를 적용해 안정적으로 사용할 수 있도록 설계했다.블루스포틱스는 초기 B2B 중심으로 판로 개척에 접근하고 있다. 부산·기장 지역의 대형 다이빙풀과 협력하여 파일럿 테스트를 논의 중이며, 마린 액티비티 센터, 해양레저 리조트 등에서 체험형 상품으로 연동하는 전략을 준비하고 있다. 특수 목적 시장도 중요한 축이다. 해양경찰과 구조대의 수색·구조 훈련 및 현장 보조 장비로 활용, 수난구조 센터 및 해양안전교육 기관의 교육용 장비 도입, 해양레저학과·대학 실습용 장비로 제안을 진행하고 있다.“해외 시장은 일본과 호주를 중심으로 고부가가치 시장을 우선 공략할 계획입니다. 두 지역은 레저 인프라가 성숙해 있어 착용형 수중 모빌리티의 수요가 높을 것으로 기대하고 있습니다. B2C 확장 전략으로는 2026년 글로벌 크라우드펀딩(킥스타터)을 통해 시장 반응과 수요를 검증할 예정입니다.”블루스포틱스는 현재 제품의 완성도를 높이는 단계로, 본격적인 대규모 투자 유치는 아직 준비 중이다. 2026년 파일럿 운영 및 글로벌 크라우드펀딩을 통해 시장성을 검증한 뒤 시드 투자 라운드를 본격적으로 추진할 계획이다. 또한 해양수산부의 액셀러레이팅 프로그램, 프리-TIPS, 향후 TIPS 프로그램까지 고려하며 정부 R&D 지원도 병행 준비 중이다.조 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업을 결심한 이유는 개인적인 경험이 컸습니다. 수중에서 자유롭게 움직이고 싶었지만, 기존 장비들은 무겁고 조작이 어렵고, 장비를 잡는 동안 몰입이 쉽게 깨졌습니다. ‘왜 손을 쓰지 않고 이동할 수 있는 장비는 없을까’라는 질문에서 시작되었고, 연구자로서의 기술적 배경이 이를 실제 제품으로 구현할 수 있다고 판단했습니다. 초기 자금은 예비창업패키지를 통해 마련했고, 여기에 개인 자부담을 추가해 제품 개발을 진행하고 있습니다. 향후 해양수산부 프로그램 및 프리-TIPS 도전을 통해 기술·시장 검증 과정을 이어갈 계획입니다.”창업 후 조 대표는 “가장 보람 있는 순간은 직접 제작한 프로토타입이 실제 수중에서 의도대로 작동할 때”라며 “테스트에 참여한 사용자들이 ‘이런 장비는 처음 본다’, ‘출시되면 꼭 써보고 싶다’라고 말해줄 때 큰 동기부여가 된다. 기구·회로·펌웨어·제어 알고리즘 등 여러 분야가 하나의 제품으로 통합되는 과정을 경험하는 것도 창업을 통해 얻은 큰 즐거움”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 조 대표는 “2025년에는 Model B 시제품을 고도화하고 다양한 환경에서의 필드 테스트를 진행했다”며 “2026년에는 파일럿 운영을 거쳐 글로벌 크라우드펀딩을 통해 정식으로 시장에 공개하고, 2027년에는 양산형 모델 개발과 인증을 획득하는 것이 목표다. 장기적으로는 레저뿐 아니라 구조, 교육, 훈련 등 다양한 현장에서 사용될 수 있는 착용형 수중 모빌리티 플랫폼의 표준을 만드는 것이 최종 목표다”라고 말했다.블루스포틱스는 아이템을 인정받아 대전창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com