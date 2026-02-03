홈 JOB&JOY [속보] 李대통령 "창업 규제 제로베이스서 손봐야···창업 중심 국가 대전환" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202602030962d URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.03 14:29 수정2026.02.03 14:29 강홍민 기자 청와대사진기자단李대통령 "창업 규제 제로베이스서 손봐야···창업 중심 국가 대전환"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 굿피플, 서울 이어 부산에서도 자립준비청년의 날 '선물이 되는 하루' 개최 공공기관 신입 연봉 1위 'IBK' 5777만원 BAT, 75억원 시리즈A 투자 유치 서범석 "이번 주주배정 유상증자, 루닛의 마지막 자본조달 될 것" [대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 브랜드 상담원 원클릭 도입 솔루션을 개발하는 스타트업 ‘비렉터’