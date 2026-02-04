한국의 거브테크 시장 미래는?

AI 거브테크(GovTech) 기업 웰로는 2026년 국내외 거브테크 시장의 핵심 흐름과 전망을 담은 ‘대한민국 GovTech 2026 전망 리포트’를 4일 발표했다.웰로는 리포트를 통해 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로 떠오르는 거브테크의 글로벌 시장의 흐름을 진단하며, 한국 또한 2026년을 AI 3대 강국(AI G3) 도약의 원년으로 삼고 총력전에 나서고 있다고 설명했다. 특히 이를 실현하기 위한 동력으로 민간 기술과의 결합에 주목, 공공 인프라와 민간 혁신의 연결이 중요한 열쇠라고 강조했다.2024 컴캡(ComCap) 리포트에 따르면 글로벌 거브테크 시장은 연평균 16.5% 성장해 2028년 1조 2,000억 달러(약 1,600조 원) 규모에 달할 전망이다. 실제 해외 주요국은 민간 기업과의 협력을 통해 국가 시스템을 혁신하고 있다.글로벌 거브테크 시장 점유율 1위(약 34.6%)인 미국은 정부효율부(DOGE)를 신설하고 AI·클라우드·빅데이터 기반 거브테크 도입을 전면 확대 중이다. 특히 팔란티어(Palantir)와 같은 민간 데이터 기업이 국가 안보, 재난 대응 등 고난도 정책 의사결정의 정밀도와 속도를 제고하며 정부의 파트너로 자리잡고 있다.덴마크도 거브테크 꽃을 피우고 있다. 덴마크 정부는 현지 IT 기업 네트컴퍼니(Netcompany)와 협력해 공공기관의 핵심 디지털 인프라를 구축, 파편화된 시스템을 통합 아키텍처로 재설계했다. 아랍에미리트(UAE) 또한 AI 기업 ‘G42’ 산하 코어42(Core42)와 손잡고 일 1,100만 건 이상의 디지털 행정 처리가 가능한 환경을 조성하며 완전한 AI 기반 정부에 속도를 내고 있다.우리나라는 2026년을 기점으로 AI를 행정의 필수 인프라로 격상시키는 것과 동시에 G3 도약에 나섰다. 정부는 이를 위해 약 9조 9천억원 규모의 재정을 투입하고 각 부처는 소관 분야별 핵심 과제를 추진한다.실제 과학기술정보통신부는 ‘AI 대전환’ 예산 5조 1,000억 원을 투입해 범국가적 AX(AI 전환) 협업 체계를 구축한다. 행정안전부는 ‘AI 민주정부’ 예산 1조 2,661억 원을 들여 행정 서비스에 AI 기능을 확충한다. 또한 민간 기업이 AI 개발에 활용할 수 있도록 핵심 공공 데이터를 학습 가능한 형태로 가공하는 사업을 신규 지원한다. 국가데이터처는 ‘통계서비스’ 예산 4,567억 원을 배정해 AI의 올바른 해석을 위한 메타데이터 구축 및 데이터 품질 통합 관리에 나설 계획이다.인프라와 제도적 기반도 강화된다. 중소·벤처기업과 학계가 활용할 수 있는 GPU(그래픽처리장치) 공급률을 2024년 5%에서 2026년 30% 이상 대폭 확대하고, 차세대 네트워크인 6G 분야에서도 글로벌 표준특허의 30%를 선점해 기술 주도권을 확보한다는 목표다.여기에 지난 1월 22일 시행된 인공지능 기본법은 연구소 설립, 공공분야 수요 창출, 창업 지원 등을 명시해 거브테크 시장의 폭발적인 성장을 뒷받침할 법적 기틀을 마련했다.국내 거브테크 산업의 대표 주자 웰로는 탄탄한 국가적 자산 위에 민간 기업의 기술 역량이 결합될 때, 거브테크를 선도하는 강국으로 도약할 수 있다고 설명했다.실제 한국은 2023년 OECD 디지털정부 평가(Digital Government Index)에서 종합 1위를 기록하며 세계 최고 수준의 디지털 행정 역량을 확인시켰다. OECD는 한국의 1위 달성 요인으로 민간 기업이 공공 서비스를 활용할 수 있도록 한 ‘디지털 서비스 개방’과 ‘국민비서 AI 챗봇’, ‘공공마이데이터’ 등 데이터 개방 및 민관 협력 사례를 높게 평가했다.웰로는 정부 인프라를 기반으로 민관 연계형 비즈니스 모델을 안착시켰다. 웰로는 국내 최대 규모의 정책 데이터베이스를 구축해 매일 1만 건 이상의 데이터를 자동으로 수집 및 분석한다. 특히 기관별로 파편화된 데이터를 자연어처리(NLP) 등 고도화된 기술로 명확하게 정제하고, 수시로 수정되는 정보까지 실시간으로 추적해 업데이트하는 등 독보적인 데이터 경쟁력을 확보했다.이를 통해 혜택알리미, 공공마이데이터, 고향사랑기부제 등 정부 핵심 서비스를 중앙정부 및 지자체와 협력해 국민에게 연결하고 있다. 정부가 제도적·구조적 제약으로 구현하기 어려운 영역을 민간의 기술로 보완해, 정책이 일상에 닿게 하는 중간 플랫폼으로서의 입지를 굳혔다는 평가다.이러한 기술력은 국제 무대에서도 인정받았다. 웰로는 2025년 세계인공지능학회(AAAI)에서 전 세계 단 12편만 선정된 ‘혁신적 인공지능 응용상(IAAI)’을 수상하며 국내 최초 GovTech와 AI 융합 기술 역량을 입증했다.김유리안나 웰로 대표는 “한국은 압도적인 디지털 정부 역량과 데이터 기반을 갖추고 있는 만큼 민간 기업이 주도적으로 참여하는 생태계를 조성하는 것이 필요하다”며 “정부와 민간, 중앙과 지역, 서비스와 성과가 하나의 플랫폼 위에서 온전히 연결될 때 명실상부한 거브테크 강국으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.한편, 2021년 설립된 웰로는 개인 맞춤형 정책 추천 플랫폼 ‘웰로’, 기업용 정부사업 B2B SaaS ‘웰로비즈’, 정부 기관용 정책 관리 B2G 솔루션 ‘웰로링크’ 등 데이터 솔루션을 통해 개인과 기업의 생애주기에 최적화된 맞춤형 정보를 연결하는 차별화된 정책 경험을 제공하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com