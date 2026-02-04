홈 JOB&JOY [속보] 靑 "삼성·현대 등 올해 5만1600명 채용" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202602044269d URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.04 17:09 수정2026.02.04 17:11 강홍민 기자 연합뉴스靑 "삼성·현대 등 올해 5만1600명 채용"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “맨즈 카테고리 강화, 글로벌 무대 정조준” 젝시믹스 26FW 글로벌 수주회 개최, 글로벌 확장 속도 AI 피부·두피 진단 솔루션 ‘비컨’, DFI리테일그룹과 아시아 전역 서비스 본격 확대 수원대학교 예비창업패키지 ‘Pre-WoW! 글로벌파트너링크 프로그램’을 통해 창업기업의 해외 진출 기반 마련 연봉 1억이면 성과급 1억5천만원…SK하이닉스, '역대급'으로 쏜다 코리니, 美 부동산 특화 '패밀리 오피스' 선보여... 글로벌 자산 관리 솔루션 확대