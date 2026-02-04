SK하이닉스 작년 한 해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원 역대 최고 기록

연봉 1억원 시 1억5천만원 보너스

지난해 사상 최대 실적을 달성한 SK하이닉스가 임직원에 역대 최대 수준인 기본급(연봉의 20분의 1) 2964%의 성과급을 지급하기로 했다. 연봉이 1억원이라면 성과급으로 1억4820만원을 받게 된다.4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 올해 '초과이익분배금(PS)'의 지급률을 2964%로 책정한 것으로 알려졌다. 지급일은 오는 5일이다.PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 활용해 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다. 올해 지급분부터는 지난해 하반기 노사가 새롭게 도출한 PS 지급 기준이 적용됐다.새 기준은 기존 PS 지급 한도(최대 1000%)를 폐지하고, 전년 영업이익의 10% 전체를 재원으로 삼는 것을 골자로 한다. 회사는 이 기준을 10년간 유지하기로 했다.이 가운데 개인별 성과급 산정 금액의 80%는 당해 지급되고, 나머지 20%(매년 10%씩)는 2년에 걸쳐 이연 지급된다.이는 글로벌 주요 반도체 기업의 보상 체계와 비슷한 수준이다. 파운드리 업계 1위인 대만 TSMC의 경우 당해연도 영업이익의 약 10% 수준을 성과급으로 지급하고 있다.SK하이닉스는 작년 한 해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원으로 역대급 실적을 기록했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com