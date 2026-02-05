한경DB

직장인 10명 중 6명은 오는 설 명절 연차를 사용해 연휴를 길게 즐길 것으로 나타났다.HR테크 기업 인크루트가 직장인 4362명을 대상으로 ‘직장인의 2026 설 연휴 풍경’이라는 주제로 설문조사를 실시했다.2026년 공식적인 설 연휴는 2월 16일부터 18일이지만, 19일과 20일 연차를 사용하면 주말을 포함 연속 9일까지 쉴 수 있다.먼저 ▲연차를 사용한다는 응답자가 전체의 61.6% 로 10명 중 6명의 직장인이 설 연휴에 이어 개인 연차를 소진할 것으로 나타났다. ▲이틀 (19~20일) 모두 연차를 사용한다는 응답은 38.1%, ▲하루만 사용한다는 23.5% 였다.이를 기업 규모별로 분석해 본 결과 ▲중견기업 직장인들이 연차를 사용한다는 응답이 70.4%로 가장 높았다. (연차 사용한다 ▲대기업 70.2%, ▲중소기업 57.7%, ▲공기업 및 공공기관 57.3%)또 이틀 연속 연차를 사용한다는 응답이 가장 높은 답변자들은 ▲대기업(53.1%) 직장인인 것으로 나타났다. (이틀 연속 연차 사용 ▲중견기업 46.3% ▲공기업 및 공공기관 38.0% ▲중소기업 32.3%)연차를 사용한다는 직장인들에게 설 연휴 계획을 물었다.(복수응답) 응답자의 45.2%는 ▲고향 또는 부모님댁 방문을 계획하고 있다고 답했다. 이외에도 ▲집에서 휴식(39.3%), ▲국내 여행(23.9%), ▲해외 여행(12.2%) 순으로 나타났다.연차를 사용하지 않는다는 직장인들에겐 그 이유를 물었다.(복수응답) ▲연차를 사용하지 않아도 충분히 쉬어서 가 42.4%로 가장 많았다. ▲일이 많아서 라는 응답이 30.2%로 뒤를 이었다. ▲동료들의 눈치가 보여서 라는 응답도 22.7%였다.한편 설 연휴를 앞두고 직장인들이 명절 상여금을 얼마나 받는지도 조사했다. 전체 응답자 중 ▲받는다 라는 응답이 40.9%였다. ▲받지 않는다는 27.7%, ▲잘 모르겠다는 31.4% 였다.이를 기업 규모별로 나눠서 분석했다. ▲대기업 직장인들이 62.7%로 ‘상여금을 받는다’라는 비율이 가장 많았다. ‘상여금을 받는다’는 답변은 ▲중견기업 49.4% ▲공기업 및 공공기관 47.6% ▲중소기업 32.3% 순으로 나타났다.‘명절 상여금을 받지 않는다’고 답한 응답자들에게 그 이유를 물었다.(복수응답) ▲원래 상여금을 주지 않아서라는 답변이 39.9%였다. ▲경영상의 어려움으로 라는 응답은 19.3%였다.이번 설문조사는 1월 22일부터 1월 29일까지 진행됐으며 신뢰수준 95%에 표본 오차 1.48±%p이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com