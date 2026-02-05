MIM ‘더현대 서울’ 팝업 스토어 현장

러너들에게 사랑받는 에슬레틱 브랜드 ‘MIM(엠아이엠)’이 지난 4일까지 ‘더현대 서울’에서 진행한 첫 번째 단독 팝업 스토어를 성황리에 마무리했다.2025년 론칭한 ‘MIM’은 ‘Make It Move, EXERCISE EVERY DAY’라는 슬로건 아래, 일상과 러닝 사이의 경계를 허물고 감각적인 움직임을 제안하는 에슬레틱 브랜드다. 현재 온라인 공식몰과 KREAM, 무신사 엠프티, 나이스웨더 등을 중심으로 일상에서도 편하게 착용 가능한 스타일을 선보이며, 러닝을 일상의 라이프스타일로 확장해 가고 있다.특히 론칭 이후, 러닝을 매개로 함께 움직이고 교류하는 커뮤니티 활동 ‘무브 클럽(Move Club)’의 ‘러닝 세션’을 직접 운영하며, 움직임에 최적화된 브랜드 정체성을 공고히 해왔다. 지난해 8월, 셀렉숍&카페 기반의 컬처 플랫폼 ‘mtl’과의 첫 ‘무브 클럽’을 시작으로, 러닝·하이킹·액티브 라이프스타일을 잇는 브랜드숍 ‘POSTLINE’, 러닝 크루 ‘서울비너스’와 함께 러닝 후 티타임과 DJ 파티, 요가 등 다양한 프로그램을 진행해 러너들의 호평을 받았다.이러한 활동을 바탕으로 ‘러너들의 브랜드’로 주목받은 MIM은 대표 아이템들의 판매 호조에 힘입어 빠른 성장세를 이어가고 있다. 인기 인플루언서들이 착용해 인기를 끈 ‘MIM 무브 재킷(Move Jacket)’이 베스트셀러로 자리 잡았으며, MBC <극한84>에서 배우 권화운이 착용한 ‘MIM 7 패널 캡(7 PANNEL CAP)’은 2차 리오더까지 완판돼 품절대란을 일으켰다.올해 1월에는 29일부터 2월 4일까지 일주일간 ‘더현대 서울’에서 첫 단독 팝업 스토어를 열어 브랜드 인지도를 강화하는 성과를 거뒀다. 이번 팝업은 ‘Recovery’를 테마로 ‘러닝 이후의 시간, 움직임 사이의 여백, 다시 시작하기 전의 순간까지’ 각자의 방식으로 일상을 재정비하는 회복의 감각을 공간에 담아내 MIM만의 브랜드 경험을 제공하고자 했다.현장에서 26SS 선발매 신제품을 최초 공개하고, 단독 할인 프로모션과 일정 금액 이상 구매 고객에게 ‘MIMxTWB 컬래버 타월’을 증정하는 등 팝업 한정 혜택을 제공해 큰 호응을 얻었으며, ‘폴라로이드 촬영 이벤트’에는 연일 대기 행렬이 이어졌다.또한, 최근 국내 ‘러닝 열풍’을 주도한 MBC <극한 84>에 출연해 ‘연예계 러닝 최강자’로 불리는 배우 권화운이 팝업 현장에 방문해 화제를 모으기도 했다.MIM 관계자는 “이번 팝업은 ‘일상과 러닝의 경계를 허물고 감각적인 움직임을 제안한다’는 브랜드의 정체성을 집약적으로 전달하며, 고객들과 직접 소통할 수 있었던 의미 있는 자리였다”라며, “올해도 움직임에 최적화된 다양한 에슬레틱 아이템을 선보이는 한편, 온라인 기반 브랜드로서의 강점을 유지하면서 오프라인 팝업을 지속 전개해 러너를 포함한 폭넓은 소비자에게 MIM만의 브랜드 경험을 제공할 계획”이라고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com