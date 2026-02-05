김재원 고려대학교 세종창업지원센터 산학협력중점교수, “고려대학교 세종창업지원센터, 전국 대학 중 창업지원 사업 규모 1위”

-2024년까지 5년여 동안 지원 기업 수 1,008개사, 매출 8,895억원

-고용 창출 8,873명, 투자유치 3,739억원의 성과, 2개 기업의 IPO도 이뤄

-한국자동차연구원과 미래 모빌리티 분야 창업 기업 발굴 등 협력 이어가

고려대학교 세종산학협력단 세종창업지원센터는 2018년 무더운 여름 개소하여 4년 만에 전국 대학 중 창업지원사업 규모 1위라는 성공 레퍼런스를 바탕으로 수도권과 지방을 잇는 중부권 창업의 메카로 성장하고 있다. 김재원 고려대학교 세종창업지원센터 산학협력중점교수는 “오늘보다 내일이 더 기대되는 창업의 전진기지로 성장하기 위해, 오늘도 담대하게 창업지원을 길을 한 걸음 한 걸음 내딛고 있다”고 말했다. 세종특별자치시에 소재한 고려대학교 세종산학협력단 세종창업지원센터에서 김 교수를 만났다.“고려대학교 세종캠퍼스에서 창업교과 강의와 창업지원 사업을 7년째 담당하는 산학협력중점교수 김재원입니다. 과거 민간 기업에서의 근무(기간통신사업자, SI회사, 모바일콘텐츠회사)와 두 번의 창업, 창업기업 멘토링·평가, R&D·R&BD 평가 경험을 토대로 고려대학교 세종캠퍼스를 창업의 전진기지로 차별화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”“고려대학교 세종산학협력단 세종창업지원센터는 예비창업패키지(일반), 예비창업패키지(딥데크-미래모빌리티 분야), 스포츠예비초기창업지원사업, 메이커스페이스, 창업교육혁신선도대학, 청년일경험지원사업(인턴형·프로젝트형), SW융합클러스터2.0 사업을 수행하고 있고 2026년 글로벌기업협업프로그램(Around X) 지원사업 주관기관으로 신규 선정되어 보다 입체적인 창업지원 사업 추진이 가능해진 상황입니다.”“고려대학교 세종산학협력단 세종창업지원센터는 전국 대학 1위 규모의 창업지원 사업을 통해 창업기업 지원을 수행하면서 2024년까지 5년여 동안 지원 기업 수 1,008개사, 매출 8,895억원, 고용창출 8,873명, 투자유치 3,739억원의 성과를 창출하였습니다. 2개 기업의 IPO도 이뤄냈습니다. 무엇보다도 중부권에서 명실상부한 창업지원의 메카로 성장한 점이 가장 보람된 성과라 말할 수 있습니다.”“글로벌 진출과 AI·AX 활용이라는 키워드가 가장 임팩트가 강했던 시기였습니다. 창업 기업의 글로벌 진출을 위해 미국 유럽 동남아 소재 글로벌 AC 들과의 협력체계를 구축해 연계 지원을 하였습니다. SW융합클러스터2.0 사업과 연계를 통해 창업기업 재직자들을 대상으로 AI·AX 활용 역량 강화를 위한 교육 기회를 제공했습니다.”“고려대학교 세종산학협력단 세종창업지원센터의 강점은 예비·초기 창업기업의 기술사업화 과정에서 가장 지원이 필요한 기술 역량 강화, 시장 진출 강화, 투자유치 강화의 3개 트랙을 설정하고 해당 트랙별 전문 기관 협력체계를 구축하고 이를 적극적으로 활용한 입체적 지원 네트워크를 보유하고 있다는 것입니다. 한국자동차연구원은 3개 트랙 모두에서 가장 중요한 협력 파트너입니다.”“창업기업이 직면하게 되는 가장 현실적이고 시급한 문제는 Death-Valley를 극복하기 위한 생존력과 Scale-up 단계에서 J-Curve로 도약할 수 있는 성장동력이라 할 수 있습니다. 이를 위해서는 예상되는 문제를 예측하고 선제적으로 대응해 극복하거나 피해를 최소화해 나가는 지속적인 혁신과정이 필수적입니다. 이에 대한 강력한 솔루션으로 2024년부터 모든 창업지원사업에 ‘피봇팅 프로그램’을 도입해 실현해 가고 있습니다. 피봇팅 프로그램은 1단계 자가 진단 및 전문가 진단을 통한 피봇팅 대상 과제 설정, 2단계 피봇팅 대상 과제와 정합성이 높은 전문가를 통한 피봇팅 전개, 3단계 피봇팅 대상 과제에 대한 피봇팅 전·후 개선 효과 체크 및 향후 피봇팅 과제 도출의 프로세스로 실행되는 문제 해결형 혁신 프로그램입니다.”“한국자동차연구원과 고려대학교 세종창업지원센터와의 인연은 2019년으로 거슬러 올라가야 합니다. 창업지원의 불모지였던 고려대 세종캠퍼스가 현재의 전국 대학 1위 규모의 창업지원사업을 실행하는 중부권 창업의 메카로 자리 잡기까지 한국자동차연구원은 가장 중요한 협력 파트너로서 가장 핵심적인 역할을 해 주었습니다. 특히, 미래모빌리티 분야에 있어 창업기업 발굴, 기술 역량 강화, 글로벌시장진출, 투자유치 등 전방위적이고 입체적인 협력을 해 오고 있으며, 이는 현재진행형입니다.”“고려대학교 세종창업지원센터는 글로벌 AC와 구축된 협력 체계를 기반으로 글로벌 시장진출을 위한 현지 바이어 밋업데이 프로그램, 글로벌 투자유치를 위한 현지 AC·VC 대상의 Global IR Demoday 프로그램을 추진하고 있습니다. 실제 수출 계약 및 투자가 성사될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 글로벌 투자유치를 위한 현지 Global IR Demoday, 글로벌 시장진출을 위한 현지 바이어 밋업데이 이외에도 미래모빌리티 분야 Global Innovation 프로그램인 벤츠스타트업아우토반, 현대 제로원과 긴밀히 협력하고 있으며, 2026년 글로벌기업협업프로그램(Around X) 지원사업 주관기관으로 신규 선정되면서 보다 실효성 높은 글로벌진출 지원을 할 수 있는 강력한 엔진을 추가로 장착하여 완성형에 가까워지게 되었습니다.”“한국자동차연구원을 핵심으로 하는 협력체계를 기반으로 그간 펼쳐온 창업기업 지원 프로그램을 고도화하는 한편, 창업기업의 난제인 우수 인력 확보라는 문제 해결을 지원하기 위해 대학의 장점을 활용해 기업 수요 맞춤형 인재를 양성해 창업기업에 매칭함으로써, 창업기업 지원의 A to Z 모든 영역을 아우르는 창업지원 전문기관이 되고자 합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com