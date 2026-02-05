[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 수소 생산 효율을 극대화할 수 있는 신소재를 연구·개발하는 기업 ‘라피스타’

장혜진 라피스타 대표



라피스타는 나노입자 합성 기술을 기반으로 수소 생산 효율을 극대화할 수 있는 신소재를 연구·개발하는 기업이다. 현재는 니켈-철-세륨산화물 기반의 비귀금속 고성능 촉매를 중심으로 수전해 촉매 시장과 향후 확장 가능한 금속산화물 나노소재 플랫폼 기업을 지향하고 있다. 장혜진 대표(33)가 2022년 8월에 설립했다.대표 기술은 Ni–Fe 금속 코어 표면을 따라서 CeO₂클러스터가 결합된 새로운 촉매 구조다. 이는 기존의 단순한 금속산화물 촉매와 달리 높은 전기화학 활성과 내구성을 지니고 있다. 현재는 알카라인 및 AEM(음이온교환막) 수전해용 산소발생(OER) 촉매에 적용하고 있으며, 향후 고주파용 자성소재, VOCs 제거용 환경 촉매 등 다른 산업으로 확장이 가능한 플랫폼 소재 기술이라는 점도 특장점이다.라피스타의 경쟁력은 비귀금속임에도 이리듐(Ir) 촉매 수준의 성능을 구현했다는 점이다. 또한 기존의 이리듐, 니켈철, 코발트 기반 촉매들과 비교해도 내구성이 뛰어나 장기 운전에서 안정성이 매우 높다.“AEM 수전해는 막과 이오노머의 내구성 저하가 상용화의 가장 큰 문제인데, 라피스타 촉매에 포함된 세륨산화물(CeO₂)이 라디칼을 제거해 내구성을 크게 향상시켜줍니다. 이는 PEM 수전해에서 잘 알려진 메커니즘으로 CeO₂가 라디칼 제거제로 적용되고 있습니다. AEM에서도 동일하게 적용되어 전체 시스템 수명을 실질적으로 늘려주는 촉매입니다.”라피스타는 기술 기반의 B2B 검증 방식으로 판로를 개척하고 있다. 국내외 수전해 기업과 연구 기관에 샘플을 공급해 성능 평가를 진행하고 있으며 이러한 기술 검증을 기반으로 자연스럽게 고객사를 확장해 나가고 있다.라피스타는 현재 기술 검증과 고객사 평가에 집중하고 있다. 본격적인 파일럿 설비 구축과 양산 검증 단계에 들어가는 시점부터 투자 유치를 검토할 계획이다.“초기에는 정부 지원사업을 최대한 활용해 효율적으로 운영하고 있으며 국내의 장비 활용 서비스 인프라를 이용해 파일럿 장비를 직접 구축하지 않고 시생산을 진행하면서 생산에 필요한 준비를 차근차근 진행하고 있습니다. 이러한 과정에서 기술과 생산 공정의 기반이 마련된 후 안정적으로 확장할 수 있는 시점에 맞춰 투자 유치를 추진할 예정입니다.”장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “학교 졸업 후 안정적인 회사 생활을 이어왔지만 실패와 새로운 경험이 부족하다는 아쉬움이 늘 남아 있었습니다. 더 성장하기 위해서는 다양한 도전과 시행착오를 직접 겪어볼 필요가 있다고 판단했고 그 과정에서 창업을 결심하게 되었습니다. 예비창업패키지에 아이디어 단계로 지원했는데 운 좋게 선정되면서 본격적으로 사업을 시작할 계기가 마련되었습니다. 처음에는 기술도 없이 아이디어 상태에서 아무 기반 없이 시작했기 때문에 무수한 실패와 시행착오가 있었지만 이러한 과정을 거치며 점차 시장에서 관심받을 수 있는 제품을 만들 수 있게 되었습니다. 창업 이후의 자금은 지속적으로 R&D 및 사업화 지원사업에 선정되면서 확보해 왔으며 이를 통해 기술 개발과 초기 운영에 필요한 기반을 구축해 왔습니다.”창업 후 장 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 만든 소재에 대해 고객이 먼저 관심을 보이고 평가를 요청해 올 때다”라며 “처음에는 아이디어 단계에서 시작했지만 이제는 실제 고객이 직접 테스트해보고 싶다고 연락을 주는 수준까지 성장했다는 점이 큰 동기와 보람이 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “단기적으로는 파일럿 생산 체계를 구축하고 고객사의 장기 내구성 평가를 통과하는 것이 가장 중요한 목표”라며 “연구실 단계에서 확보한 성능과 내구성을 실제 산업 환경에서도 안정적으로 재현해, 상용화할 수 있는 촉매로 자리 잡는 것이 우선 과제”라고 말했다.덧붙여 “중장기적으로는 수전해 촉매를 넘어 저희가 보유한 금속 산화물 기반 나노 소재 기술을 다양한 산업으로 확장하는 것을 목표로 하고 있다”며 “궁극적으로는 첨단 소재 시장에서 신뢰받는 기술 기업으로 자리매김하고 싶다”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com