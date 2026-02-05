[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 로봇용 구동 모터 모듈, 휴머노이드 관절용 구동 엑추에이터 개발하는 ‘비욘드로봇’

송의섭 비욘드로봇 대표



-대표 아이템, 비접촉식 마그넷기어를 기반으로 한 ‘직구동(Direct Drive)·저단감속 구동 모듈’



-가장 큰 경쟁력은 ‘구조적 혁신을 통한 압도적인 효율성과 효율적 비용’

비욘드로봇은 자율주행이동로봇(AMR), 스마트 모빌리티, 휴머노이드·산업용 로봇에 들어가는 구동모터와 구동시스템 및 고정밀 구동 엑추에이터를 개발·제조하는 딥테크 하드웨어 기업이다. 송의섭 대표(44)가 2023년 11월에 설립했다.“지난 15년간 전기전자 모터 설계 및 개발 분야에 몸담아온 엔지니어 출신의 경영자입니다. 로봇과 모빌리티 및 산업분야에 두루 개발 경력을 가지고 있으며, 기업 부설 연구소장을 역임하며 현장 경험을 쌓았습니다. 비욘드로봇은 축방향 자속형 영구자석(Axial Flux Permanent Magnet, AFPM) 모터와 비접촉식 마그넷기어(Magnet Gear) 감속기, 드라이버, 센서를 하나로 통합한 초정밀 구동 모듈을 핵심 기술로 하고 있습니다. 이 기술력으로 비욘드로봇은 충남 천안·아산 강소특구 최초의 ‘국가전략기술 기반 연구소기업’으로 등록되어, 한국자동차연구원 강소특구 3캠퍼스에 입주해 기술 개발과 사업화를 병행하고 있습니다.”대표 아이템은 AFPM(Axial Flux Permanent magnet Motor) 비접촉식 마그넷기어를 기반으로 한 ‘직구동(Direct Drive)·저단감속 구동 모듈’이다. 이 모듈은 ‘휴머노이드와 협동로봇의 관절 구동부’, ‘모바일 로봇의 주행 구동계’, ‘근거리 이동용 스마트 모빌리티 및 마이크로 모빌리티’ 등에 활용 가능한 아이템이다.기존에는 저속고토크가 필요한 환경에서 모터, 기계식 감속기 조합이 일반적이었지만, 비욘드로봇은 감속기를 제거하거나 최소화한 직구동 방식으로 단순한 구조와 높은 효율을 극대화 하고 유지보수의 용이성을 강점으로 혁신적인 구동기로 시장에 진출 하고자 한다.비욘드로봇의 가장 큰 경쟁력은 ‘구조적 혁신을 통한 압도적인 효율성과 효율적 비용’이다. 기어리스를 목표로 AFPM과 Magnet Gear를 통합화하여 기존의 구동기 보다 더 높은 토크와 효율을 기대할 수 있다. 비접촉 방식의 Magnet Gear는 기존 기계식 기어의 고장 시 발생하는 높은 유지비용을 줄일 수 있는 대안으로 기존의 높은 유지비용에 대한 부담을 줄일 수 있는 방법이 된다.또한, 이러한 구동모듈과 고정밀 레졸버를 통합한 로봇용 엑추에이터는 기존대비 제품비용과 낮은 유지비용으로 고객에게 제품을 제공할 수 있어서 가격 경쟁력이 있다.“비욘드로봇은 이러한 제품을 제작만 하는 것이 아니라 다양한 로봇에 맞게 고객별 커스터마이징이 가능한 개발능력을 보유하고 이에 고객대응에 초점을 맞추어 전반적인 서비스를 제공합니다.”비욘드로봇은 B2B·B2G 중심의 기술 영업에 집중하고 있다. 한국자동차연구원이 운영하는 충남 천안·아산 강소특구 3캠퍼스에 입주해, 연구소·기업·지자체 네트워크를 활용한 공동 R&D, 데모 프로젝트, 시범 적용 등을 추진하고 있고, 앞으로 국내외 학술대회·기술 홍보 전시회 등에서 구동 모듈 시제품을 직접 시연하며 잠재 고객사와 투자자에게 기술력을 알리고 있다.송 대표는 홍보 자체도 중요하지만, 실제 적용 가능한 시제품과 성능으로 기술력을 인정받으면 자연스럽게 고객의 문의와 협업 제안이 이어진다고 보고 있다. 그래서 개별 고객사의 요구 사항에 유연하게 대응하면서, PoC(검증용 파일럿)·공동 개발 프로젝트 중심으로 판로를 넓혀가기 위해 노력하고 있다.“현재 비욘드로봇은 강소특구 연구소기업으로서 기술이전, 입주 공간, 전문가 컨설팅, 후속 R&D 연계, 투자 유치 지원 등 전주기 지원 프로그램을 기반으로 초기 기술 사업화를 진행 중입니다. 앞으로는 휴머노이드·모바일 로봇·스마트모빌리티용 구동 모듈의 레퍼런스 확보, 신뢰성 시험 및 인증, 양산 체계 구축 등이 가시화되는 시점에 맞춰, 시드·프리 A 단계의 본격적인 VC 투자를 계획하고 있습니다. 조달된 자금은 △제품 라인업 확장, △생산·품질 시스템 구축, △핵심 인재 확보에 집중적으로 활용할 예정입니다.”송 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “15년 넘게 모터 설계 분야에 있으면서, 기존 기계식 감속기 시스템이 가진 한계와 비효율을 늘 고민해왔습니다. ‘내 기술로 로봇 구동계의 패러다임을 바꿀 수 있다’는 확신이 들었고, 이를 실현하기 위해 창업을 결심했습니다. 특히 로봇과 전기 구동 시스템의 핵심 부품은 여전히 수입 의존도가 높고, 고객 맞춤형으로 빠르게 공급받기 어려운 경우가 많습니다. ‘내가 가장 잘 아는 구동 시스템 기술로, 국내에서도 글로벌 경쟁력을 가진 로봇·모빌리티 구동 모듈을 만들어 보자’는 고민 끝에 창업을 결심하게 되었습니다. 초기 자금은 창업자의 개인 자금과 주변의 지원, 그리고 강소특구를 중심으로 한 공공 연구개발 및 기술사업화 지원사업을 통해 마련했고, 이후 기술이전과 시제품 개발을 통해 후속 투자와 R&D 과제를 연계해 가고 있습니다.”창업 후 송 대표는 “로봇 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 로봇은 국가주요산업으로 국가의 경쟁력의 핵심산업으로 대두되고 있다”며 “하지만 로봇을 개발하기 위한 산업생태계는 많이 부족하며, 다양한 로봇을 만족하는 구동부품을 공급하는 국내업체는 찾아보기 어렵다. 해외에 의존이 강한 구동부품 산업에 대해 해외보다 혁신적인 제품을 국산화하여 제공할 수 있다는 점은 큰 책임감과 보람을 동시에 느끼는 점이다”라고 말했다.비욘드로봇은 기술개발 인력을 중심으로 소규모 핵심 인력으로 구성되어 있다. 회사설립 이전부터 함께 해본 교수님, 박사급 기술 자문 네크워크(한국자동차연구원, 호서대학교, 상명대학교, 한양대학교, 한국전자기술연구원)가 구축되어 있고 시제품 제작 및 제조 부분을 도와주는 국내외 중소기업 사장들과 고객사들과 함께 기술검증과 기술 고도화를 진행 하고 있다. 향후 양산 및 글로벌 진출 단계에서는 품질, 생산관리, 영업, 마케팅, 재고관리 등 비즈니스 측면의 인력을 단계적으로 확충하여 균형 잡힌 조직 구조를 만들어 갈 예정이다.앞으로의 계획에 대해 송 대표는 “단기적으로는 휴머노이드·협동로봇, 자율주행이동로봇, 스마트모빌리티에 바로 적용 가능한 구동 모듈을 양산 수준으로 완성하고, 국내 주요 기업들과의 레퍼런스를 확보하는 것이 1차 목표”라고 말했다.덧붙여 “장기적으로는 ‘고정밀 로봇 구동기 국산화와 국가전략기술 사업화로 글로벌 시장에 진출한 연구소기업’이라는 타이틀을 넘어, 우리 기술(제품)이 세계 로봇의 표준이 되는 차세대 로봇 구동 솔루션의 글로벌 리더가 되는 것이 비욘드로봇의 비전이다”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com