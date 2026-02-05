[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 차량 반도체 성능 검증용 TEST PIN, TEST SOCKET 제작하는 ‘아썸닉스’

정우열 아썸닉스 대표



-최종 제조사의 Test Yield 향상 및 테스트 비용 절감에 기여하고 있어



-매출의 90% 이상을 수출에 집중하여 글로벌 테스트 업체로 성장

아썸닉스는 초정밀 기반 기술을 중심으로 ‘Awesome to be together’라는 경영 슬로건과 함께 전세계 반도체 테스트 기술 발전에 기여하고자 하는 기업이다. 인공지능 반도체, 자율 주행 자동차용 반도체 등 고집적화되는 시스템 반도체에 대응하는 제품을 개발하여 글로벌 기업으로 성장하고자 한다. 정우열 대표(54)가 2020년 3월에 설립했다.대표 아이템은 ‘TEST PIN’과 ‘TEST SOCKET’으로, 차량용 반도체, 차량용 디스플레이 등의 양품과 불량품을 구분하는 Test에 사용되는 핵심적인 부품이다. 아썸닉스는 최종 제조사의 Test Yield 향상 및 테스트 비용 절감에 기여하고 있으며 매출의 90% 이상을 수출에 집중하여 글로벌 테스트 업체로 성장하고 있다.아썸닉스의 경쟁력은 정 대표가 지난 25년간 각종 TEST PIN, TEST SOCKET의 제품 개발, 생산 경험을 보유했다는 점이다.“TEST PIN의 두께는 0.2mm로서 초정밀 설계기술이 필요한 제품입니다. 참고로 사람 머리카락 두께가 0.1mm입니다. 경쟁사는 4개의 부품으로 1개의 TEST PIN을 제작하고 있지만, 당사는 3개의 부품으로 1개의 TEST PIN 제작이 가능합니다. 부품 단순화로 인한 저가형 TEST PIN 구현이 가능하며 TEST PIN 구조 개발로 인해 열 방출 기능을 탑재하고 있습니다. 현재 미국 특허 출원 중입니다.”아썸닉스는 대만, 싱가포르의 현지 에이전트와 contract를 체결했으며 NXP, ASE, 인피니언, 미디어텍 등의 고객 공략에 협업 중이다. 또한 2023년 미국 라스베가스 CES 전시회 제품 출품을 시작으로 A사 등에 제품을 공급하고 있다. 2023년 9월 독일 베를린 IFA 전시회에 제품 출품을 시작으로 AGNET를 수배하여 독일 인피니언, ST MICRO 등의 고객에게 유상 샘플을 제공하고, 성능평가를 통해 양산 주문받을 계획이다.아썸닉스는 Seed투자를 받은 상태이며, 좋은 파트너와 함께 성장하고자 하는 계획이 있다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “25여 년간의 TEST PIN, TEST SOCKET 연구결과물과 다양한 경험을 바탕으로 전세계 반도체 TEST시장에 기여를 할 수 있다고 생각했습니다. 창업이 가치있는 삶이 될 수 있다고 판단해 도전하게 됐습니다.”창업 후 정 대표는 “작은 스타트업인데도 불구하고 회사를 선택해 준 동료들과 제품 개발을 함께하며 불 꺼지지 않는 기술연구소를 보면서 회사가 성장할 수 있다는 가능성을 함께 느낄 때 보람을 느낄 수 있었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “한 치의 오차도 용납하지 않는 반도체 공정에서 Detail은 일부가 아닌 모든 것”이라며 “우리의 성공은, Detail을 위한 끝없는 집념으로 만들어질 수 있다. 아썸닉스는 퀄리티에 대한 책임 노력을 다할 것이며 글로벌 과제를 해결하기 위한 기술을 적용하는 새로운 방법을 모색하며 지속적으로 혁신해 나갈 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com