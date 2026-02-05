[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 구매 협상, 마케팅, 고객 관리를 AI로 자동화하고 최적화해 주는 전문 기업 ‘AI오투오’

안성민 AI오투오 대표



-AI 가격 협상 에이전트 네고 위즈(Nego Wiz), AI 마케팅 자동화 솔루션, 고객 맞춤형 콘텐츠 생성 솔루션 개발

-대기업 현장에 실제 도입되어 연간 수만 건의 협상을 처리하고, 평균 이익률을 약 5~6% 개선하는 효과를 입증

AI오투오(AI O2O)는 기업의 핵심 업무인 구매 협상, 마케팅, 고객 관리를 AI로 자동화하고 최적화해주는 버티컬 AI 솔루션 전문 기업이다. 안성민 대표가 2017년 8월에 설립했다.안 대표는 세계 최초의 AI 셋톱박스인 ‘기가지니’ 개발 업체에서 개발과 상용화 경험을 바탕으로, 2017년 AI오투오를 창업했다.대표 아이템은 크게 세 가지 핵심 솔루션으로 설명할 수 있다. 첫째, AI 가격 협상 에이전트 네고 위즈(Nego Wiz)다. 기업 간 거래(B2B)에서 AI가 사람을 대신해 365일 24시간 자율적으로 가격 협상을 진행하여 구매 비용을 절감해 준다.둘째, AI 마케팅 자동화 솔루션이다. 소상공인 등 누구나 쉽게 URL만 입력하면 홍보 영상과 콘텐츠를 5분 만에 제작하고 다채널로 배포해 주는 서비스다.셋째, 고객 맞춤형 콘텐츠 생성 솔루션이다. 금융·보험사 고객의 데이터를 분석해 개인화된 맞춤형 카드 뉴스나 메시지를 대량으로 자동 생성한다. 이 외에도 AI 칩을 활용한 On-Device AI 기술을 보유하고 있다.AI오투오의 경쟁력은 실증된 데이터와 성과다. 단순한 개념 증명이 아니라, KT커머스와 같은 대기업 현장에 실제 도입되어 연간 수만 건의 협상을 처리하고, 평균 이익률을 약 5~6% 개선하는 효과를 입증했다. 또한, 단순 룰 기반이 아닌 상대방의 반응에 따라 전략을 수정하는 실시간 대화형 AI 에이전트 기술은 국내 최초이자 유일하며, 이 기술력을 인정받아 UN 산하 ITU 주관의 ‘AI for Good 2025’에서 글로벌 수상도 했다.AI오투오는 주로 B2B 파트너십과 기술 검증(PoC)을 통해 판로를 넓히고 있다. KT커머스, KT, DB손해보험 등 국내 유수 대기업 및 금융사와 협력하여 레퍼런스를 확보했다. 글로벌 시장의 경우, MWC 바르셀로나 전시회 참여나 태국, 베트남 등 현지 기업과의 MOU 체결을 통해 SaaS 형태의 수출을 추진하고 있으며, 2026년부터는 본격적인 해외 진출을 목표로 하고 있다.AI오투오는 신용보증기금 등으로부터 투자를 유치하였으며, 현재 기술 신용평가에서 우수한 등급(AA)을 유지하고 있다. 최근 신한투자증권과 상장 주관사 계약을 체결하였으며, 2027년 IPO(기업공개)를 목표로 시리즈 투자를 유치하고 글로벌 확장을 가속할 계획이다.안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “과거 AI 셋톱박스를 개발하며 AI가 가져올 ‘생산성 혁명’을 확신했습니다. 특히 사람이 일일이 처리하기 힘든 B2B 협상이나 초개인화 마케팅 영역을 AI로 해결하고 싶어 창업했습니다. 초기 자금은 기술력을 바탕으로 한 정부 R&D 과제 수주와 자체 매출 발생을 통해 마련했으며, 이후 안정적인 매출(3년 연속 100억 원 이상)을 기반으로 재투자를 진행하며 성장해 왔습니다.”창업 후 안 대표는 “우리의 기술이 고객사의 실질적인 이익 증가로 이어질 때 가장 보람을 느낀다”며 “우리가 개발한 마케팅 자동화 플랫폼을 통해 자본과 인력이 부족한 소상공인분들이 적은 비용으로 고품질의 홍보 콘텐츠를 만들어 매출을 올리는 것을 볼 때, 기술이 사회에 기여하고 있다는 것에 뿌듯하다”고 말했다.AI오투오는 총 27명의 임직원 중 70%가 R&D 인력이다. 안 대표를 포함해 국내외 유수 기업 출신의 20년 이상 경력을 가진 임원진과, 석박사급 전문 연구원 10명을 포함한 AI 전문 인재들로 구성되어 있다. 고려대 Hi-AI 연구소와도 전략적 파트너십을 맺고 기술 고도화에 힘쓰고 있다.앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “단기적으로는 현재 개발 중인 B2B 협상 솔루션을 고도화하여 국내 시장에서 점유율을 높일 것”이라며 “장기적으로는 ‘롱테일 2.0 경제’를 선도하는 글로벌 AI 기업이 되는 것이 목표”라고 말했다.“AI가 비즈니스의 모든 과정을 자율적으로 수행하는 ‘에이전트 경제’ 시대에, AI 생산성 혁명이 초래한 롱테일 2.0경제 시대에 누구나 쉽고 강력하게 사용할 수 있는 AI 도구를 제공하여 국가와 기업의 경쟁력을 높이는 데 기여하고 싶습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com