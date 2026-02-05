[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 제조 공정에 필수적인 고기능성 소재를 개발하고 제조하는 첨단 소재 기업 ‘엘머티’

김정렬 엘머티 대표



-대표 아이템은 공정중 재박리가 가능한 이중경화형 점착소재와 폐배터리 재활용을 위한 라벨용 난연내열 점착제

엘머티(Lmate INC)는 ‘더 나은 내일을 위한 혁신적인 결합(Innovative Bonds for a Better Tomorrow)’이라는 슬로건 아래, 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 국가 핵심 전략 산업의 제조 공정에 필수적인 고기능성 소재를 개발하고 제조하는 첨단 소재 기업이다. 단순히 점접착제를 만드는 것을 넘어, 극한의 환경에서 발생하는 열과 물리적 변수를 과학적으로 제어하여 제조 효율을 극대화하는 솔루션을 제공하고 있다. 김정렬 대표(38)가 2025년 4월에 설립했다.대표 아이템은 이중경화형 점착소재와 폐배터리 재활용을 위한 라벨용 난연내열 점착제다. 이중경화형 점착제는 기존의 단일 경화 기술과 달리, 엘머티의 기술은 공정 단계에 따라 접착력을 정밀하게 제어할 수 있는 가변성을 가진다. 특히 폐배터리 재활용 라벨용 난연내열 점착제는 폐배터리 선별 공정에서 필수적인 내열성과 난연성(UL 94 VTM-0 등급)을 동시에 확보한 제품이다. 김 대표는 “전기차 시장의 확대에 따라 필연적으로 발생하는 폐배터리 처리 문제를 해결하는 핵심 소재가 될 것”이라고 말했다.엘머티의 경쟁력은 ‘논리적인 데이터와 독보적인 기술 장벽’이다. 엘머티의 소재는 기존 PVC 라벨 대비 탄소 배출량을 약 35% 저감(㎡당 0.42kg CO2e 절감)하며, 80℃ 이상의 고온에서도 잔사 없이 탈착되는 우수한 내열 유지력을 증명했다. 또한, 수입 의존도가 높은 첨단 소재를 국산화하여 공급망 안정성을 확보했다는 점, 그리고 글로벌 환경 규제인 EU Battery Regulation을 선제적으로 준수하고 있다는 점이 시장에서의 강력한 경쟁 우위를 가진다.엘머티는 판로개척으로 단순 홍보가 아닌 기술 검증 기반의 B2B 전략을 취하고 있다. 현재 국내 중견, 대기업 및 글로벌 기업들과 POC(기술검증)를 진행하며 시장 신뢰도를 쌓고 있으며, 반도체 및 Micro-LED 공정용 소재 시장 진입을 가시화하고 있다. 또한 기술 특허 출원과 벤처기업 인증을 통해 확보된 공신력을 바탕으로 국내외 전시회에 참여하며 글로벌 네트워크를 확장 중이다.엘머티는 설립 초기부터 기술력과 사업성을 인정받아 전략적 투자를 유치해 왔다. 최근 엠와이소셜컴퍼니(MYSC)와 세종창조경제혁신센터로부터 투자를 확정 지으며 재무적 안정성과 공신력을 동시에 확보했다. 현재는 이를 발판 삼아 Seed 단계의 후속 브릿지 투자를 추진 중이다. 확보된 자금은 단순 운영비가 아니라, 정밀 분석 장비 도입과 석·박사급 전문 연구 인력 확충에 30% 이상 집중적으로 투입할 계획이다. 김 대표는 “엘머티가 타겟팅하는 글로벌 반도체 및 배터리 소재 시장에서 독보적인 기술 초격차를 만들기 위한 전략적 베팅”이라고 강조했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “글로벌 첨단 산업 현장에서 ‘열 제어’와 ‘공정 효율화’라는 기술적 난제를 목격하며 혁신적인 소재 개발의 필요성을 절감했습니다. 특히 수입 의존도가 높은 점접착 소재의 국산화가 국가 경쟁력에 직결된다는 확신으로 창업했습니다.”창업 후 김 대표는 “우리가 개발한 소재가 실제 공정 현장의 문제를 해결하고, 특히 사회적 가치를 창출한다는 수치를 확인할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “우리가 만든 라벨 하나가 폐플라스틱을 줄이고 작업자의 안전을 지키는 데 기여하고 있다는 사실은 저와 우리 멤버들에게 강력한 동기부여가 된다”고 말했다.“엘머티는 가설을 데이터로 증명하는 석·박사급 기술 정예군입니다. 8년 연구 경력의 소재 전문가 대표를 필두로, 교토대·한국재료연구원 출신 고문단이 기술 초격차를 지원합니다. 우리는 단순히 소재를 만드는 팀이 아닙니다. 일본산 의존도를 깨고 글로벌 표준을 재정의하겠다는 도전적 실행력으로, 연구실의 기술을 산업 현장의 강력한 솔루션으로 탈바꿈시키고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “우리의 목표는 명확하다. 향후 5년 이내에 점접착 소재 시장 점유율 5% 달성 및 매출 500억 원 돌파를 1차 이정표로 삼고 있다”며 “이를 위해 단계적 시장 진입 로드맵을 실행 중”이라고 말했다.“단기적(1~2년)으로는 폐배터리 난연식별라벨 등 즉시 매출화가 가능한 아이템으로 시장 조기 진입 및 현금 흐름을 창출할 것입니다. 중기적(3~5년)으로는 현재 POC를 완료하여 글로벌 공급망(GVC)에 안착하고, Micro-LED 및 반도체 공정용 고부가가치 소재로 포트폴리오를 확장할 것입니다. 우리는 단순한 소재 제조사를 넘어, 첨단 산업의 제조 패러다임을 바꾸는 '고기능 소재 기술 플랫폼'으로 도약하여 한국 소재 산업의 자부심이 되고 싶습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com