김동규 충남콘텐츠진흥원 벤처창업본부장, "충남콘텐츠진흥원 벤처창업본부, 충남 천안 복합형 스타트업파크 운영 ‘105개’ 스타트업 입주"

충남콘텐츠진흥원은 지역 ICT 및 콘텐츠 산업 육성 및 진흥을 위한 핵심 거점 기관이다. AI와 ICT 등 첨단기술과 콘텐츠의 융합으로 산업의 미래가치를 창출하고 지역 벤처창업 생태계 강화를 통해 미래 성장 동력을 발굴하고 있는 충청남도 산업진흥 공공기관이다.충남콘텐츠진흥원는 지역 벤처창업 생태계 활성화를 목표로 벤처창업본부를 두고 있다. 김동규 충남콘텐츠진흥원 벤처창업본부장은 “충남콘텐츠진흥원 벤처창업본부는 충남 천안에 조성된 대한민국 제1호 그린스타트업타운과 스타트업파크가 함께 조성되는 복합형 스타트업파크(INNOST)를 거점으로 한다”며 “스타트업의 발굴부터 ‘창업-성장-투자-글로벌 진출’까지 스타트업의 전주기 성장을 지원하는 인프라를 조성하고 다양한 기업지원 사업을 운영하고 있다”고 소개했다. 충남 천안시 서북구에 있는 복합형 스타트업파크(INNOST)에서 김 본부장을 만났다.“창업육성을 위한 인프라로 ‘충남 천안 복합형 스타트업파크(INNOST)’를 운영하고 있으며, 스케일업 액셀러레이팅을 통해 우수기업 육성 및 투자유치 연계를 지원합니다. 현재 INNOST에는 105개의 스타트업이 입주해 있습니다. 공간 지원을 비롯해 입주기업이 사업에 집중할 수 있도록 다양한 업무 지원 서비스를 제공하고 있습니다. 입주기업을 대상으로 AC·VC와 연계한 스케일업 프로그램을 운영하고 있습니다. 스타트업별 비즈니스 모델 진단을 통해 사업화 멘토링, 세무·회계·법률 등 경영 전반에 필요한 맞춤형 컨설팅을 지원하고 있습니다. 또한 기술 기반 스타트업의 성장을 돕기 위해 제품·서비스·실증 지원과 기술·사업 고도화를 위한 사업화 자금 지원 등 기업의 경쟁력을 강화할 수 있는 성장 지원 프로그램도 운영하고 있습니다. 이외에도 ICT 융합센터 등의 빅데이터 분석과 인공지능 서비스 개발 인프라 지원, 홍보·마케팅 및 글로벌 진출 지원 등 다양한 프로그램을 통해 스타트업의 성장을 돕고 있습니다. 국토교통부로부터 지정받은 천안 거점형 스마트도시 사업을 통해 스타트업의 실증을 지원하기 위한 인프라도 운영하고 있습니다. 기타로 문화도시센터, 창조문화산업지원센터 등도 운영 중입니다.”“2022년 개소한 이후 벤처창업본부는 INNOST를 중심으로 스타트업의 성장 지원에 집중해 왔습니다. 그 결과 지원 기업 누적 매출액 821억원, 투자유치 251억원, 수출 협약 2억 4천820만 달러, 수출 계약 약 4억 7천만 달러를 달성하는 성과를 거두었습니다. 민관협력형 창업지원 프로그램인 팁스 선정 48건, 신규 고용 427명이라는 성과를 기록하며, 충남 창업 생태계 핵심 플랫폼으로서 지역 일자리 창출과 경제 활성화에 실질적으로 기여해 왔습니다.특히 그동안 스타트업 인프라가 부족했던 천안 지역에서 최근 3년간 매년 100여개 내외의 스타트업을 지속적으로 지원하며, 창업-성장-투자-글로벌 진출로 이어지는 지역 기반 스타트업 성장 모델을 구축했다는 점에서 의미가 있다고 생각합니다. 이런 성과를 바탕으로 지역 창업 생태계의 핵심 플랫폼으로 자리 잡고 있습니다.”“글로벌 진출 지원을 통해 두 차례에 걸쳐 약 6,700억원 규모의 글로벌 수출 계약을 맺은 입주 스타트업이 창출되었으며, 미국, 중동 등 2억달러 이상 수출협약 성과를 이뤄냈습니다. 또한 월드로보페스타를 개최해 800명 이상의 외국인이 참가했으며, 피지컬 AI를 주제로 창업 및 IR경진대회를 열어 유망 스타트업을 발굴하기도 했습니다.”“충남콘텐츠진흥원 벤처창업본부의 강점은 지역 최대 창업 인프라인 복합형 스타트업파크를 조성하고 현장 밀착형으로 운영한다는 점입니다. 입주한 스타트업을 대상으로, 입주 시점부터 최대 3년간의 졸업 과정까지 기업의 성장 단계에 맞춘 원스톱 지원 체계를 구축해 운영하고 있습니다. 이를 통해 기업의 애로사항을 신속하게 파악하고, 필요한 지원을 적기에 연결할 수 있다는 강점을 가지고 있습니다.또 하나의 강점은 지역 창업 유관기관과의 긴밀한 협력입니다. 창업중심대학 등 창업지원을 펼치고 있는 지역 대학들과 한국자동차연구원 등의 연구 기관, 창조경제혁신센터 등 지역 창업지원 유관기관 과 긴밀한 연계 협력을 이어 나가고 있습니다. 경쟁이 아닌 협력의 구조를 바탕으로, 정보를 공유하고 스타트업의 성장을 함께 고민하며 지원 체계를 보완해 나가고 있습니다. 이를 통해 전국 최고 수준으로 평가받는 창업 인프라로 거듭나고 있으며, 지역 전체 창업 역량을 끌어올리는 시너지 구조를 만들어가고 있습니다.”“불경기, 고금리 상황 등으로 신규 고용이 어려운 스타트업에게 임직원 복지비용 지원 성격의 고용환경 및 정주여건 지원을 국내 최초로 도입했습니다. 이를 통해 입주 스타트업들이 신규고용을 원활하게 할 수 있었던 것 같습니다. 또한 글로벌 진출 지원 사업으로 전략적인 글로벌 파트너 발굴을 지원하며 스타트업의 글로벌 진출 가속화를 이끌어 냈습니다.”“한국자동차연구원 강소특구캠퍼스와 충남 천안 그린스타트업타운은 특화분야로 친환경 미래 모빌리티라는 공통점이 있습니다. 해당 분야 스타트업 육성을 위해 공동 IR행사 등의 협업 사업을 다수 진행했습니다. 그 사례로 2025년 가장 큰 이슈였던 약 6,700억원 규모의 글로벌 수출계약을 맺은 A 스타트업 지원을 공조한 부분을 꼽을 수 있습니다. 천안시가 주관하는 미래 유니콘 기업 발굴을 목표로 하는 ‘천안 씨스타(C-STAR)’ 프로젝트를 함께 참여하고 추진하며, 지역 유망 스타트업을 공동으로 발굴·육성하고 있습니다.”“스타트업이 국내 시장에 머무르지 않고 해외 시장에서 성장할 수 있도록 글로벌 진출 지원 사업을 중점적으로 운영하고 있습니다. 해외 진출을 희망하는 초기 스타트업을 대상으로 시장조사, 해외 비즈니스 전략 수립, 외국어 홍보물 제작 등 준비 단계 마중물 지원 트랙을 운영하고 있으며, 시장 진출 가능성이 높은 유망 스타트업을 대상으로는 국내외 스타트업 전시회 및 IR 프로그램 참가를 지원하고 있습니다.특히, 해외 기관·기업과의 MOU 및 네트워크를 기반으로 전시 참가가 단순 홍보에 그치지 않고 수주·계약 등 비즈니스 성과로 이어질 수 있도록 지원 체계를 강화하고 있습니다.올해의 경우, 미국 세계한인비즈니스대회, 인천 월드 옥타 글로벌 스타트업 대회, 사우디아라비아 BIBAN 등에 참가해 상담건수 약 400건, MOU 체결 약 40건, MOU체결액 약 2억2천만달러(한화 약 3,200억원)의 성과를 달성했습니다.”“투자 유치와 판로개척 측면에서는 정기적인 스타트업 IR 프로그램과 투자사 네트워킹을 운영하고 있습니다. 유망 투자사를 초청해 지역 스타트업과의 IR 대회를 정기화하고, 성장 가능성이 높은 기업을 대상으로는 직접 투자 및 후속 투자 연계를 지원하고 있습니다.또한 TIPS 운영사와의 협력을 통해 우수 스타트업이 추천 및 선정까지 이어질 수 있도록 사전 준비 단계부터 밀착 지원하고 있습니다.이와 함께 대·중견기업과의 판로 연계 목적으로 오픈이노베이션 프로그램을 운영하고 있습니다. 스타트업이 실제 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 투자와 판로를 연계한 지원도 추진하고 있습니다. 그 결과 2025년 122.6억원의 민간투자 유치와 TIPS에 8건이 선정되는 성과를 이뤄냈습니다.”“2027년까지 스타트업 2단계 인프라인 ‘이노스트 타워’ 조성을 성공적으로 마무리하고, 이를 기반으로 천안이 중부권을 대표하는 스타트업 성장 허브로 자리매김하는 것이 1차 목표입니다. 단기적으로는 2030년까지 충남에서 유니콘 기업 2개를 발굴해 충남을 대한민국 스타트업의 새로운 성장 거점으로 도약시키고 싶습니다. 충남콘텐츠진흥원 벤처창업본부가 단순한 지원기관을 넘어, 스타트업이 성장하고자 할 때 가장 먼저 떠올리는 대상이 되도록 역량을 강화해 나가겠습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com