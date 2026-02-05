[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 이산화탄소를 탄소나노소재로 전환하는 기술을 보유한 기업 ‘퍼블’

양형우 퍼블 대표



퍼블은 이산화탄소를 탄소나노소재로 전환하는 기술을 보유하고 있는 기업이다. 나노소재, 이차원소재 합성 및 분석을 주제로 성균관대학교에서 박사학위를 받은 양형우 대표(44)가 2024년 4월에 설립했다.대표 아이템은 진공기술 기반 건식 공정을 통해 이산화탄소를 고부가가치 탄소나노소재로 전환하는 기술과 장비다.“이산화탄소를 열 또는 플라즈마를 통해 분해가 가능하도록 건식 처리를 하고, 이를 활용해서 탄소나노소재의 원료로 사용합니다. 현재 이산화탄소를 활용해 다양한 전환 소재가 개발 및 사업화 중이지만, 부가가치가 낮은 플라스틱, 메탄올 등이 주된 제품입니다. 이 제품은 상품성이 낮은 단점이 있습니다. 이에 반해 탄소나노소재는 산업 전반에서 가장 많이 활용되는 소재로 이차전지 음극재, 반도체 등에 활용할 수 있어 부가가치가 높은 소재입니다.”퍼블의 경쟁력은 이산화탄소를 탄소나노소재로 전환하는 장비를 직접 고안해서 제작해 소재 제조 공정에 최적화할 수 있다는 점이다. 특히, 이산화탄소 자체를 원료로 사용해 탄소 저감 등의 환경적인 이슈에도 대응할 수 있다.퍼블은 현재 반도체와 신소재 합성에 사용되는 CVD, PVD, Etching 등 소형 진공 장비를 판매하면서 운영 및 개발 자금을 충당하고 있다.양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “박사 학위 동안 탄소나노소재 및 이차원 소재 합성을 기반으로 연구를 진행하였습니다. 자연스럽게 탄소나노소재의 산업적 중요성에 대해서 잘 알고 있었습니다. 하지만, 좋은 소재, 낮은 단가를 위해서 사용하는 유독성의 원료가 필연적으로 발생하는 환경오염에 대해서는 생각하지 못하고 있었습니다. 우연한 계기로, 버려지는 원료로도 소재를 만들 수 있을지 않을까라고 고민하게 됐고 이산화탄소를 원료로 하는 제품을 개발하기 위해 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 양 대표는 “머릿속에 있었던 생각이 실제로 구현되고 관련 제품이 판매될 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “단기적인 목표는 제품 출시”라며 “이를 통해서 매출 확대를 이루고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com