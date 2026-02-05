[성균관대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 온라인 기반 IT 및 AI 역량 평가, 인재 데이터 기반 HR 솔루션을 개발하는 ‘코드프레소’

이동훈 코드프레소 대표



민트멘버스는 온라인 기반 IT 및 AI 역량 평가, 인재 데이터 기반 HR 솔루션을 개발하는 스타트업이다. 이동훈 대표(43)가 2019년 11월에 설립했다.코드프레소는 기업이 필요한 인재를 더 정확하게 선발하고, 구성원의 역량을 체계적으로 진단하고 성장시킬 수 있도록 돕는 역량 평가 및 관리 중심의 통합 솔루션을 제공하고 있다.“특히 IT 직무의 경우, 단순 객관식 시험이나 짧은 코딩 테스트만으로는 실무 역량을 정확히 판단하기 어렵습니다. 이에 코드프레소는 실제 업무 환경과 유사한 과제를 해결하는 프로젝트 기반 평가 방식을 통해 개발자의 역량을 더 정교하게 진단합니다. 평가 결과는 단순 점수로 끝나지 않고, 개인 및 조직 단위로 분석할 수 있는 역량 데이터로 축적되어 기업의 채용 의사결정, 업스킬 전략, 인재 배치 등 다양한 HR 의사결정에 활용됩니다.”코드프레소의 경쟁력은 크게 네 가지다. 첫째, 실무와 동일한 환경에서 진행되는 프로젝트 기반 평가다. 단순 문제 풀이가 아니라 실제로 구현하고 해결하는 과정을 통해 직무 적합도를 더 정확하게 확인할 수 있다.둘째, 평가 결과를 단편적으로 제공하는 것이 아니라 역량 데이터를 구조화하고 관리할 수 있다는 점이다. 개인 역량뿐 아니라 조직 전체의 역량 분포, 변화 추이까지 데이터로 확인할 수 있어 기업 입장에서 활용도가 높다.셋째, 백엔드, 프론트엔드, 클라우드, AI 등 직무별로 세분화된 평가 설계가 가능하다. 기업이 필요로 하는 직무와 수준에 맞춰 평가 모델을 지속적으로 고도화하고 있다. 넷째, 최근에는 기존 IT 역량 평가를 넘어 AI 리터러시 역량 진단 평가 영역까지 확장하고 있다. AI 시대에 개인과 기업 모두가 AI를 ‘도구로 활용하는 역량’을 갖추는 것이 중요해졌고, 이를 객관적으로 진단하고 성장 방향을 제시하는 평가 모델을 준비하고 있다.“코드프레소는 단기적인 광고 중심 마케팅보다는, 고객과 잠재 고객에게 신뢰를 축적하는 방식의 전략을 중요하게 보고 있습니다. 특히 콘텐츠 주도 성장(Content-Led Growth) 전략을 통해 기업들이 필요로 하는 인사이트와 문제 해결 방법을 지속적으로 제공하며 시장을 교육하고 신뢰를 확보하고 있습니다. 해외 시장에서는 현지에서 영향력 있고 역량 있는 파트너들을 설득해 계약을 체결하고, 파트너들과 함께 각 국가의 시장 특성에 맞는 방식으로 공동 공략을 진행하고 있습니다.”코드프레소는 현재까지 외부 투자 없이 매출 기반으로 성장해 온 부트스트래핑 기업이며, 누적 매출은 약 130억원이다. “최근에는 글로벌 확장과 제품 고도화를 본격화하기 위해 Pre-A 투자 유치를 진행 중입니다. 현재 싱가포르로 본사 이전을 추진하고 있으며, 싱가포르 법인을 중심으로 투자를 유치한 뒤 향후 글로벌 VC 투자까지 이어가는 것을 목표로 하고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “소프트웨어 엔지니어로 일하면서 기업들이 신기술을 도입하고 개발자를 트레이닝하고 관리하는 과정에서 많은 비효율이 발생하는 것을 현장에서 반복적으로 목격했습니다. 이러한 문제는 특정 기업만의 문제가 아니라 전 세계적으로 공통된 문제라고 판단했고, 충분히 글로벌하게 해결할 수 있는 영역이라고 확신해 창업을 결심했습니다. 초기에는 외부 투자보다는 매출 기반으로 사업을 운영하며 자금을 마련했고, 고객 레퍼런스를 하나씩 쌓아가며 서비스와 평가 모델을 고도화해 왔습니다.”창업 후 이 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 교육과 평가를 통해 역량을 인정받고 실제로 커리어 성장 기회를 얻는 사례를 볼 때”라고 말했다.“기업 내부에서는 구성원이 새로운 기술을 학습한 뒤 더 적합한 부서로 이동하거나 역할이 확장되는 경우도 있고, 대학생들은 실질적인 취업 성과로 이어지는 사례가 많습니다. 중소기업이나 스타트업이 좋은 인재를 더 빠르게 확보하고 성장하는 과정에서도 의미를 느낍니다. 결국 코드프레소가 사회와 산업 현장에서 실제로 존재하는 문제를 해결하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낍니다.”코드프레소는 총 35명 규모로 운영되고 있으며, 이 중 약 70%가 R&D 인력이다. 지역별로는 한국 30명, 베트남 4명, 룩셈부르크 1명으로 구성되어 있고, 글로벌 시장을 염두에 두고 조직을 확장해 나가고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “코드프레소의 목표는 AI 시대에 기업이 AX(AI Transformation)에 성공하고, 개인들이 AI 리터러시 역량을 갖추며 그 역량을 인정받아 커리어 성장을 할 수 있도록 돕는 것”이라며 “특히 AI 리터러시 역량 진단을 글로벌 표준화하여, 이 분야에서 영어의 토익이나 토플처럼 신뢰받는 평가 체계를 만드는 것이 장기적인 목표다. 이를 기반으로 기업과 개인 모두가 AI 시대에 더 빠르게 성장할 수 있는 기반을 만들겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com