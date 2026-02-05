[성균관대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 실용적인 태양광 응용 기술 만드는 딥테크 기업 ‘한빅솔라’

이준성 한빅솔라 대표



-휴대용 태양광 충전기, 프레임리스 태양광 패널, 자립형 태양광 응용 장치 등 개발



-가장 큰 경쟁력은 ‘연구실 기술이 아니라, 실제로 팔리고 쓰이는 기술’이라는 점

한빅솔라는 일상과 산업 현장에서 실제로 쓰일 수 있는 ‘실용적인 태양광 응용 기술’을 만드는 에너지 딥테크 기업이다. 휴대용 태양광 충전기, 프레임리스 태양광 패널, 자립형 태양광 응용 장치 등 비교적 작지만 반드시 필요한 분야에 집중하고 있다. 이준성 대표(52)가 2020년 4월에 설립했다.“태양광 산업 분야에서 약 20년간 연구개발과 제품 사업화를 경험해 왔고, 그 경험을 바탕으로 한빅솔라를 설립했습니다.”대표 아이템은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 휴대용 태양광 충전기 ‘솔라브릭(SolarBrick)’이다. 자석 결합 방식의 모듈형 구조로, 사용자가 필요에 따라 태양광 패널을 확장하거나 조합할 수 있는 제품이다. 캠핑이나 야외 활동, 재난 대비용 전원 등 실제 사용 환경을 고려해 설계했다.두 번째는 SMT 공정 기반의 프레임리스 태양광 패널이다. 소형 전자기기나 독립형 전원 기기에 적용할 수 있도록 가볍고 얇으면서도 생산성과 신뢰성을 동시에 확보한 태양광 부품이다. 배달로봇, 무인항공기(드론), 전기차와 같은 미래 모빌리티와 웨어러블 전자기기 제조사를 대상으로 하는 B2B 시장을 중심으로 사업화를 진행하고 있다.세 번째는 자립형 태양광 조명과 수상 태양광 응용 시스템이다. 자립형 태양광 조명은 정전이나 침수 상황에서도 작동할 수 있는 구조로, 도로 안전, 공공 인프라, 재난 대응 분야에서 활용 가능성이 크다. 자기 정렬 구조의 원통 태양광 모듈을 활용한 수상 태양광 발전에 대한 연구개발과 사업화를 위해 노력하고 있다.한빅솔라의 가장 큰 경쟁력은 ‘연구실 기술이 아니라, 실제로 팔리고 쓰이는 기술’이라는 점이다.“태양광 셀이나 이론 효율 경쟁보다는, 어떻게 하면 더 쉽게 설치할 수 있을지 어떻게 하면 고장이 적고 오래 쓸 수 있을지 실제 사용자 입장에서 불편함이 없는지 이런 부분을 중심으로 제품을 설계합니다. 또한 직접 개발하고, 직접 시제품을 만들고, 실제 판매까지 경험해 왔기 때문에 기술과 시장 사이의 간극을 잘 알고 있다는 점도 강점입니다.”한빅솔라는 초기에는 온라인 판매와 크라우드 펀딩을 통해 시장 반응을 검증했고, 현재는 국내외 B2B 거래, 공공 실증 사업, 해외 전자상거래 플랫폼을 병행하고 있다. 특히 휴대용 태양광 충전기의 경우 미국, 일본 등 해외 시장을 중심으로 테스트 판매와 파트너십을 진행하고 있으며, 프레임리스 태양광 패널과 조명 시스템은 기업 협업 및 공공 프로젝트 중심으로 판로를 확장하고 있다. 마케팅은 광고보다는 실제 사용 사례와 기술 설명 중심으로 접근하고 있다.한빅솔라는 현재 제품 매출과 정부 지원 사업을 통해 안정적인 운영을 하고 있으며, 향후 기술 고도화와 양산 확대를 위해 전략적 투자 유치를 계획하고 있다. 단기적인 외형 성장보다는 한빅솔라의 기술과 방향성을 이해하고 중장기적으로 함께 갈 수 있는 투자자를 찾고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “태양광 산업에서 오랫동안 연구개발과 대기업 프로젝트를 경험하면서, ‘기술은 충분한데 실제로 쓰이는 제품은 왜 이렇게 적을까?’라는 고민을 많이 했습니다. 그래서 작더라도 제대로 쓰이는 태양광 제품을 만들어보자는 생각으로 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 개인 자금과 정부 창업 지원 사업을 통해 마련했고, 불필요한 고정비를 줄이며 단계적으로 성장하는 방식을 선택했습니다.”창업 후 이 대표는 “직접 만든 제품이 실제로 사용되고, 고객이 ‘생각보다 잘 된다', ‘이런 제품이 필요했다’고 말해 줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “정부 과제나 실증 사업을 통해 기술이 사회 문제 해결에 기여할 수 있다는 점을 확인할 때, 창업을 잘 선택했다는 생각이 든다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 휴대용 태양광 충전기의 해외 시장 안착, 프레임리스 태양광 패널의 안정적인 B2B 공급이 목표”라며 “중장기적으로는 자립형 태양광 조명 및 공공 인프라 분야 확장, 태양광 응용 기술을 기반으로 한 에너지 플랫폼 기업으로 성장하는 것이 목표다. ‘작지만 꼭 필요한 태양광 기술 기업’으로 기억되고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com