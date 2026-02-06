[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] 중고차 수출의 ‘빈 컨테이너 공간’을 수익으로 바꾸는 글로벌 중고 플랫폼 ‘E-MARKET’

최지호 E-MARKET 대표



서아프리카 동남아 등 15개국 이상, 200여 명 이상의 해외 바이어와 수도권 내 중고 가전·가구 도매업체 및 이사·철거·수거업체 100곳 이상의 공급처 네트워크를 동시에 확보

E-MARKET은 중고차·중고품을 수출하는 외국인 바이어를 위한 중고거래 중개 및 배송 플랫폼을 운영하는 기업이다. 외국인 수출업자가 한국의 질 좋은 중고 가전·가구·중고차 부자재를 ‘하나의 플랫폼’에서 구매하고 물류까지 한 번에 해결할 수 있는 B2B기반 서비스다. 외국인 바이어가 가지는 언어·거리·정보 비대칭이라는 장벽을 기술과 운영으로 해결하는 것이 목표다. 최지호 대표가 2025년 6월에 설립했다.“중고차 수출 시 컨테이너에는 필연적으로 여유 공간이 발생합니다. 예를 들어, 중고차를 적재하고 나면 드럼세탁기 약 22대가 추가로 들어갈 수 있는 공간이 남습니다. 외국인 바이어 입장에서는 이 공간을 활용해 드럼세탁기, 냉장고, 에어컨 등 중고 가전을 함께 수출하면 물류비를 줄이면서 추가 수익을 창출할 수 있습니다. 하지만 현실적으로는 언어 장벽, 국내 중고시장 정보 부족, 정보 비대칭으로 인한 거래 신뢰 문제 때문에 직접 구매가 쉽지 않습니다.”E-MARKET은 이 문제를 해결하기 위해 한국 내 검증된 중고 물품 공급, 다국어 기반 주문·결제, 국내 수거부터 컨테이너 로딩 플레이스 배송까지 연결하는 시스템을 구축했다. 외국인 바이어가 ‘한국 중고시장을 하나의 글로벌 쇼핑몰처럼’ 이용할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.E-MARKET의 경쟁력은 크게 다섯 가지다. 첫째, 수도권 100곳 이상의 중고 가전·가구 도매 및 유통 거래처 네트워크를 보유하고 있다. 서울·경기·인천 지역을 중심으로 검증된 업체들과 협력해 안정적인 공급망을 구축하고, 일정한 품질의 중고 제품을 지속적으로 확보하고 있다.둘째, 실제 중고차와 가전 등 중고물품을 수출하고 있는 바이어들과의 신뢰 관계를 바탕으로 반복 거래가 이뤄지고 있다. 가나, 감비아, 세네갈, 말리, 나이지리아 등 서아프리카를 비롯해 필리 핀, 몽골 등 총 200여 명 이상의 해외 바이어와 거래 중이다.셋째, 영어·프랑스어·한국어를 지원하는 다국어 플랫폼과 페이팔 연동을 통해 해외 결제가 간편하다. 넷째, 국내 수거부터 컨테이너 쇼링, 로딩 플레이스까지 빠르게 배송되는 물류 시스템을 운영하고 있다. 다섯째, 이사·폐업·철거 현장과 한국 가정을 직접 연결하는 수거 시스템을 통해 1차 공급 영역을 확보하고, 다양한 품목의 고품질 중고 제품을 선별·관리해 신흥국 바이어와 연결한다.“E-MARKET은 외국인 바이어의 경우 주로 SNS와 기존 네트워크를통해 확보하고 있습니다. 반면, 사업 초기 가장 큰 과제는 국내에서 양질의 중고 물량을 안정적으로 확보하는 것이었습니다. 블로그, 인스타그램, 스레드, 당근 비즈니스, 유튜브 등을 통해 ‘중고가전·가구 수거 및 매입’ 콘텐츠를 적극적으로 홍보하고 있습니다. 그 결과, 이사 정리, 폐업 철거, 이민·유품 정리 관련 문의가 꾸준히 유입되고 있으며, 공급이 확대될수록 외국인 바이어 거래도 자연스럽게 증가하는 선순환 구조가 만들어지고 있습니다.”최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “한국외국어대학교에서 경영학을 전공하고 말레이·인도네시아어를 부전공하며 글로벌 시장과 신흥국 유통 구조에 관심을 가져왔습니다. 현장에서 외국인 바이어들을 만나면 항상 듣는 말이 ‘한국 물건은 정말 좋다’는 점입니다. 한국 중고 가전은 내구성이 뛰어나고 고장이 적으며, 한국 소비자 특성 상 관리 상태가 매우 좋다는 평가를 받습니다. 시장 검증 과정에서 세탁기·냉장고·에어컨 등 한국 중고 가전에 대한 해외 수요가 매우 크다는 점을 확인했고, 충분히 사업성이 있다고 판단해 창업을 결심했습니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “한국에서 발생하는 중고 가전·가구가 더 효율적으로 해외로 수출될 수 있도록 물류 센터 구축 등 물류 인프라를 단계적으로 확장할 계획”이라며 “단순한 중고 거래를 넘어, 자원이 버려지지 않고 다시 쓰이는 글로벌 순환 유통 플랫폼으로 성장하고 싶다”고 말했다. 이어 “현재까지 누적 1000여 대 이상의 세탁기·냉장고·에어컨 등 중고가전과 의자, 소파 등 가구를 수출했으며, 향후 3년 내 5000대 이상 수출을 목표로 하고 있다. 동남아시아와 중동 등으로 글로벌 시장 확장도 추진 중”이라며 “한국 중고품 수출의 표준 플랫폼으로 자리 잡는 것이 목표”라고 덧붙였다.E-MARKET은 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com