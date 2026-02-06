[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] ADHD 특성을 고려한 지각 예방 솔루션 웁스킷 개발하는 기업 ‘구멍조끼’

김연이 구멍조끼 대표



-웁스킷, 외출 시간만 입력하면 준비 시작 시점과 과정을 자동으로 안내

-시간 인지에 어려움을 겪는 ADHD 사용자와 지각 문제를 반복적으로 겪는 사람들이 주요 타깃

구멍조끼는 외출 시간만 입력하면 준비 시작 시점과 과정을 자동으로 안내하는 인지 부담을 줄이는 서비스인 ‘웁스킷(OopsKit)’을 개발하는 기업이다. 김연이 대표(23)가 2025년 6월에 설립했다.“지각은 ADHD 사용자뿐 아니라 학생과 청년층 전반에서 반복적으로 나타나는 문제로, 시간 관리 실패로 인한 불이익 경험이 매우 흔합니다. 특히 학업이나 직장 등 시간 약속이 중요한 환경에서는 지각이 업무 태도나 성과에 대한 평가로 이어지기도 합니다. ADHD 성향을 가진 경우, 늦잠이 아니라 해야 할 일을 정리하지 못하거나 소요 시간을 정확히 가늠하지 못해 준비 시간을 과소평가한 채 행동하다 지각하게 되는 상황이 반복되는 특징이 있습니다.”대표 아이템은 ‘웁스킷’으로, 사용자가 외출 시간만 입력하면 준비 시작 시점과 준비 과정을 자동으로 계산해 주는 시간관리 서비스다. 시간 인지에 어려움을 겪는 ADHD 사용자와 지각 문제를 반복적으로 겪는 사람들을 주요 타깃으로 하며, 준비 시작 시점과 준비 과정 전체를 타임라인 형태로 안내해 지금 해야 할 행동에 바로 집중할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 준비 과정을 실시간으로 인지할 수 있어 지각으로 이어지는 상황을 예방한다.웁스킷의 가장 큰 경쟁력은 사용자가 따로 고민하거나 계산하지 않아도 된다는 점이다. 기존의 습관 관리 앱은 시간을 안내하지 않고, 알람 앱은 해야 할 일을 안내하지 않지만, 웁스킷은 이 두 요소를 결합해 외출 시간을 기준으로 준비 과정을 거꾸로 계산하는 ‘역산 로직’을 적용했다.이를 통해 지금 무엇을, 언제 해야 하는지를 한 번에 알 수 있도록 설계되어 사용자의 인지 부담을 덜어준다.“기존 시간 관리 앱처럼 준비할 일을 직접 정리하고 시간을 나눌 필요 없이, 외출 시간만 입력하면 준비 시작 시점과 과정을 자동으로 안내합니다. 이에 따라 ADHD 사용자처럼 ‘이 일이 얼마나 걸릴까’를 고민하다가 행동을 미루거나 시간을 잘못 계산해 지각하는 사람들에게, 바로 행동할 수 있는 기준을 제시한다는 점이 가장 큰 차별점입니다.”구멍조끼는 현재 초기 검증 단계이므로 문제 공감도가 높은 타깃 중심의 검증형 마케팅을 진행하고 있다. ADHD 커뮤니티와 학생·청년층을 중심으로 실제 사용 테스트와 인터뷰를 병행하며, 사용자 행동 데이터를 기반으로 제품을 개선하고 있다. 앞으로는 학교나 상담 기관 등과의 연계를 통해 신뢰 기반 유입을 확대하고, 앱 내 추천과 콘텐츠 중심 마케팅으로 판로를 넓혀갈 계획이다.구멍조끼는 최근 사용자 피드백을 바탕으로 시장 진입에 박차를 가하고 있다. ADHD 사용자들이 일상에서 겪는 실질적인 어려움에 깊이 공감하는 기획 콘텐츠를 선보이며 타겟층과 깊은 정서적 유대감을 쌓고 있다. 특히 오프라인에서는 ‘1월 지각 탈출 챌린지'를 기획하며 사용자와의 접점을 넓히고 있다. 이번 챌린지는 ADHD 성향을 가진 사용자들이 겪는 대표적인 어려움인 ’시간 관리‘와 ’지각 습관‘ 개선을 목표로 하며, 브랜드가 사용자의 삶에 실질적인 도움을 주는 파트너로 자리매김하겠다는 의지를 담았다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “개인적으로 ADHD로 인한 시간 관리 문제로 학교와 아르바이트 현장에서 반복적인 어려움을 겪었습니다. 이 문제가 개인의 성격이나 의지 문제가 아니라 인지 구조의 문제라는 점을 알게 되면서 지각 예방 서비스의 필요성을 느끼게 되었습니다. 학교 창업 프로그램을 통해 고객 인터뷰와 프리토타입을 진행하였고 2주간 150명이 사전 신청했습니다. 이를 통해 어려움을 겪는 사람들이 많다는 것을 확인하며, 개인의 경험을 넘어 사회적 문제를 해결하는 방향으로 창업을 결심했습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 고객 인터뷰를 진행할 때”라며 “인터뷰가 끝났는데도 참여자들이 쉽게 자리를 떠나지 않고, ADHD와 지각, 시간 관리 문제에 대해 ‘이건 꼭 해결됐으면 좋겠다’라며 자신의 경험을 계속 이야기해 주실 때 큰 의미를 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “웁스킷을 한동안 사용하다가 사용하지 않았을 때 불편함을 느껴 웁스킷이 생각난다는 피드백을 받을 때, 서비스가 실제 생활 속에서 도움이 되고 있다는 것을 실감한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “현재는 서비스의 안정적인 런칭을 1차 목표로 두고 있다”며 “런칭 이후에는 실제 사용자 데이터를 기반으로 기능을 지속적으로 고도화할 것”이라고 말했다.“성인 사용자에 국한되지 않고, 시간 인지나 집중력 유지에 어려운 아동을 대상으로 한 웹 서비스인 캐폴테스트(KaffolTest)도 함께 개발하고 있습니다. 아이들이 놀이처럼 재미있게 참여하는 과정을 통해 부모가 자녀의 인지 특성을 자연스럽게 이해할 수 있도록 돕는 서비스입니다. 이를 바탕으로 연령대별 특성에 맞춰 활용할 수 있는 인지 보조 솔루션으로 확장해 나가고자 합니다.”구멍조끼는 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com