[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] AI 반려동물 건강관리 플랫폼 ‘댕플’ 서비스하는 기업 ‘데이온드’

양서영 데이온드 대표



-반려견의 건강, 케어 일정, 투약, 검진, 일상 관리를 하나의 흐름으로 관리

-반려동물을 키우는 가족 모두가 함께 참여하는 건강관리를 목표로 하고 있어

데이온드는 반려동물 보호자의 일상적인 케어를 더 쉽고 지속 가능하게 만드는 서비스를 운영하는 기업이다. 양서영 대표(35)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템인 ‘댕플’은 반려견의 건강, 케어 일정, 투약, 검진, 일상 관리를 하나의 흐름으로 관리할 수 있는 가족 참여형 반려견 건강관리 플랫폼이다. 반려동물을 키우는 가족 모두가 함께 참여하는 건강관리를 목표로 한다.“보호자가 해야 할 케어를 단순한 의무가 아니라, 캐릭터와 함께하는 일상 퀘스트처럼 설계해 케어 피로도를 낮춘 것이 특징입니다. 반려견 건강 데이터, 보호자 입력 정보, AI 분석을 결합해 개별 반려견에 맞춘 개인화 케어 가이드를 제공하는 방향으로 확장하고 있습니다.”댕플의 가장 큰 경쟁력은 가족 중심 설계와 지속 가능한 사용성이다. 기존 반려동물 앱이 기록이나 정보 제공에 집중했다면, 댕플은 가족 구성원이 함께 케어에 참여하도록 UX를 설계했다. 또한 수의학적 지식을 학습한 AI, UX 설계를 결합해 실제로 꾸준히 사용하게 되는 구조를 만든 점이 차별화 요소다.“데이온드는 현재 콘텐츠 중심 마케팅을 주력으로 하고 있습니다. 반려견 건강 정보, 실제 보호자 사례, 케어 팁 등을 SNS와 커뮤니티를 통해 전달하며 신뢰를 쌓고 있고, 앞으로는 수의사·전문가 협업 콘텐츠, 제휴 마케팅, 커뮤니티 기반 확산을 강화할 계획입니다.”양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “12살 반려견과 함께 생활하며, 보호자의 잘못된 케어가 질병으로 이어질 수 있다는 사실을 뒤늦게 깨달았습니다. 제 반려견은 당뇨를 앓고 있어 2년 넘게 하루 두 차례 인슐린 주사를 맞고 있으며, 앞으로도 평생 관리가 필요합니다. 이 경험을 통해 케어 상태를 사전에 점검하고, 관리가 잘못될 때 알려주는 서비스의 필요성을 느꼈습니다. 고령 반려견과 만성질환을 관리하며 ‘정보는 많지만, 내 반려동물에게 그때그때 필요한 정보를 알기는 어렵다’는 현실적인 문제를 직접 경험했고, 이것이 댕플을 시작하게 된 계기입니다.”창업 이후 양 대표는 “사용자들로부터 ‘이제 케어가 부담이 아니라 루틴이 됐다’, ‘가족이 함께 반려견 건강을 챙기게 됐다’라는 피드백을 받을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “댕플이 단순한 앱이 아니라 반려견과 보호자의 삶을 연결하는 도구가 되고 있다는 점에서 의미가 크다고 생각한다”고 말했다.데이온드는 기획 및 UX/UI 디자인 경력 10년의 대표를 중심으로, 풀스택 개발자, AI 리서처, 자문 수의사, 브랜드 디자이너가 함께하고 있다. 각 분야 전문가가 협업하며 서비스를 고도화하고 있다.앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “AI 기반 맞춤형 반려견 건강관리 플랫폼으로, 보호자들이 혼자 고민하지 않고 일상에서 꾸준히 케어할 수 있도록 돕는 반려동물 대표 서비스로 성장하는 것이 목표”라며 “궁극적으로는 반려견을 넘어 반려동물 가족 전체의 삶을 함께 돌보는 통합 케어 플랫폼으로 확장하고자 한다”고 밝혔다.데이온드는 이러한 아이템의 가능성을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com