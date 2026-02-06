[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] 치료 개념을 접목한 차세대 선케어 원료 제시하는 기업 ‘도남나노바이오랩’

이도남 도남나노바이오랩 대표



-대표 아이템은 진공 증착 공법을 활용한 자외선 차단 기능을 가진 친환경 유무기 복합 나노소재

-피부 손상을 완화하고 피부암 예방에 기여할 수 있는 치료 보조 기능을 갖춘 것이 특징

기후 변화의 가속화와 고령화 사회로의 진입은 자외선 노출 문제를 단순한 미용 이슈가 아닌 피부 건강 전반의 과제로 바꾸고 있다. 도남나노바이오랩은 이러한 변화에 주목해, 자외선 차단 소재의 역할을 ‘차단’에서 ‘관리와 회복’의 관점으로 확장하고 있는 딥테크 스타트업이다.2025년 7월 설립된 도남나노바이오랩은 약물 전달 기반 나노소재 연구 성과를 산업화하는 데 집중하고 있다. 연구개발과 시제품 제조, 기술 자문을 중심으로 사업을 전개하며, 자외선 차단 기능에 피부 건강을 고려한 설계를 접목한 원료 기술을 개발하고 있다.이 회사 기술의 핵심은 진공 증착 공법을 활용한 친환경 유무기 복합 나노소재다. 용매를 사용하지 않는 solvent-free 공정을 적용해 제조 과정에서의 환경 부담을 최소화했으며, 공정 단순화와 에너지 효율 개선을 통해 원가 경쟁력까지 확보했다. 친환경성과 생산 효율을 동시에 고려한 공정 설계가 특징이다.기능적인 측면에서도 기존 자외선 차단 원료와 차별화된다. 도남나노바이오랩의 소재는 자외선 차단을 기본으로 하면서, 자외선으로 인한 피부 손상을 완화하는 데 초점을 맞춘 구조적 설계를 갖추고 있다. 백탁 현상과 발림성 문제를 개선해 실제 사용성을 높였다는 점에서 차세대 자외선 차단 원료로 평가받고 있다.도남나노바이오랩의 경쟁력은 자외선 차단과 피부 건강을 함께 고려한 플랫폼 접근 방식에 있다. 단순히 기능 하나를 강화하는 것이 아니라, 제조 공정의 효율화, 환경 폐기물 최소화, 인체 친화적 나노 구조 설계를 통합해 ‘선케어 소재의 새로운 기준’을 제시하고 있다. 이는 자외선 차단을 넘어 케어와 관리 영역으로 확장 가능한 기술 기반이라는 점에서 의미가 크다.이도남 대표는 “도남나노바이오랩은 완제품이 아닌 원료 공급 중심의 B2B 모델을 지향하고 있다”며 “국내외 화장품 OEM·ODM 기업을 주요 고객으로 설정하고, 기술 설명과 샘플 평가를 통해 직접적인 협업 관계를 구축하고 있다”고 설명했다.현재 도남나노바이오랩은 한국여성벤처협회가 주관하는 IR 데모 프로그램에 참여하며, 기술 고도화와 양산 기반 구축을 위한 전략적 투자 유치를 준비 중이다. 확보한 자금은 핵심 기술 완성도 제고와 생산 체계 정립에 활용할 계획이다.이 대표는 창업 배경에 대해 기후 변화와 고령화로 인해 중·장년층의 피부 질환 위험이 증가하는 현실을 언급했다. 그는 “그동안 연구해 온 항균·항암 약물 전달 소재 기술을 자외선 차단 분야에 접목한다면, 보다 의미 있는 선케어 솔루션을 만들 수 있을 것이라 판단했다”고 말했다. 초기 창업 자금은 개인 자금을 통해 마련했다.향후 도남나노바이오랩은 진공 증착 기술을 기반으로 기능성 화장품 원료 포트폴리오를 지속적으로 확장할 계획이다. 장기적으로는 수술 후 피부 회복을 돕는 치료용 패치 등 메디컬·바이오 소재 영역으로 사업 범위를 넓히는 것을 목표로 하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com