[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] 잠을 넘어서 ‘하루의 마감시간’이 아이의 자기조절력을 만드는 기업 ‘미베타’

김연수 미베타 대표



-수면 루틴을 통해 아이의 자기조절력과 자율성을 키우는 솔루션 개발

-유치원·어린이집·기업 대상 루틴 설계 교육을 제공

“아침마다 ‘빨리 해’가 반복된다. 아이는 느리고, 부모는 지친다.” 최근 10년간 한국 초등학생의 수면 시간은 줄고, 사교육과 미디어 노출은 늘었다. 부모들은 ‘우리 아이만 그런가’ 고민하지만, 전문가들은 이를 아이의 문제가 아닌 생활 구조의 문제로 본다. 하루의 끝이 없는 아이, 쉴 틈 없는 부모. 부모가 대신 관리할수록 아이는 스스로 선택하고 책임지는 경험을 잃는다. 이 악순환을 ‘수면 루틴’으로 끊어보자는 움직임이 주목받고 있다.미베타는 ‘미라클 베드타임(Miracle Bedtime)’의 줄임말로, ‘약속한 시간에, 충분히, 행복하게’ 자는 수면 루틴을 통해 아이의 자기조절력과 자율성을 키우는 가정 루틴 교육 전문 기업이다.김연수 대표(50)가 2018년 첫 코칭을 시작해 8년간 1,000가정을 직접 코칭했고, 1회 특강·공개 강연 등을 통해 누적 약 13,000명의 부모와 접점을 만들었다. 2025년 (주)미베타로 법인 전환을 완료했고, 2026년에는 '미베타 챌린지'라는 사회적 무브먼트를 확산하며, 유치원·어린이집·기업 대상 루틴 설계 교육을 제공하고자 한다.“11년간 대학에서 음악을 가르쳤습니다. 음악에 리듬이 있듯, 가정에도 하루의 리듬이 필요하다는 게 미베타의 출발점입니다. 현장에서 수많은 가정을 만나며 느낀 건, 아이의 하루에 끝이 없다는 겁니다. 학원, 숙제, 미디어, 잔소리로 흘러가고, 언제 멈추는지 정해진 기준이 없어요. 이런 구조에서 자기조절력을 기대하긴 어렵습니다.”미베타는 이 문제를 아이의 역량 문제가 아니라 가정의 하루 운영 기준이 없는 상태라고 정의한다. 아이에게 필요한 건 더 많은 자극이나 훈육이 아니라, 언제 하루가 시작되고, 언제 멈추고, 어떻게 마무리되는지에 대한 예측 가능한 구조다. 그리고 그 출발점이 잠들기 전 시간, 즉 하루의 마지막이라는 것이 미베타의 문제의식이다.미베타가 특히 중요하게 보는 지점은 하루의 마감 시간을 경험해 본 아이와 그렇지 않은 아이의 차이다. 김 대표는 이 시간을 ‘골든 타임’이라 부른다. “아이에게 잠자는 시간이 정해져 있으면, 아이는 자연스럽게 한계를 배운다. 이 시간 안에 뭘 할 수 있을까를 고민하게 되고, 그 과정에서 시간의 귀함과 선택의 책임을 동시에 익히게 됩니다. 단순히 일찍 자는 문제가 아닙니다. 시간 개념이 생기고, 자기조절력이 자라며, 몰입하는 태도를 배우는 훈련입니다.”김 대표는 “초등 시기부터 정해진 시간 안에 할 일을 정리하고 잠드는 경험을 반복한 아이들은 학년이 올라갈수록 달라진다”며 “해야 할 일을 먼저 하고, 남은 시간에 쉬거나 놀 줄 아는 아이로 자란다”고 강조했다.“이 차이는 중·고등학교에 가서 공부량이 폭발적으로 늘어날 때 더 크게 벌어집니다. 그래서 초등 시기의 취침 루틴은 단순한 수면 습관이 아니라 평생 가져갈 시간 사용 태도의 기초 훈련이라고 생각합니다.”미베타는 단순히 일찍 재우기가 아니라, 아이의 하루를 부모가 설계하는 방법을 가르친다. 미라클 베드타임의 3대 원칙은 이렇다. ‘약속한 시간에’ 자면 생체 리듬이 안정되어 자기 통제력이 자라고, ‘충분히’ 자면 두뇌 발달과 정서 조절의 기초 체력이 만들어지며, ‘행복하게’ 자면 부모와의 따뜻한 교감을 통해 안정적인 애착과 관계 기술이 형성된다미베타의 핵심은 ‘하루의 마감시간을 먼저 정하고, 그 안을 효율적으로 채우는 것’이다. 마감이 있으면 사교육도 자연스럽게 절제되고, 아이가 배운 것을 소화하고 자기 강점을 발견할 여백이 생긴다.“루틴 설계는 채움이 아니라 비움입니다. 단순하고 규칙적인 루틴 안에서 아이는 스스로 움직이기 시작합니다. 그것이 곧 아이의 주도성입니다.”미베타는 온라인 강의 및 5주 코칭 프로그램도 진행 중이다. 2026년 하반기에는 미베타 챌린지 (혼자는 작심삼일, 함께하면 루틴이 되는 실천 공동체)를 출시할 예정이다.“루틴 설계를 배웠어도, 실천이 어렵습니다. 실패해도 괜찮습니다. 다시 설계하면 됩니다. 미베타 챌린지는 단순히 교육을 제공하는 것이 아니라 함께 실천하는 커뮤니티입니다.”2026년 출시 예정인 루틴지니는 1:1 코칭으로만 가능했던 미베타의 루틴 설계 방식을 앱으로 구현한 플랫폼이다. 부모가 아이의 일정을 입력하면 수면, 사교육, 미디어, 자기주도 학습 등 한 주의 구성 비율을 한눈에 시각화해준다. 현재는 수면과 미디어 시간 분석이 가능한 프로토타입 단계다.미베타의 경쟁력은 ‘관점의 전환’에 있다. 김 대표는 기존 육아법이 아이의 문제 행동을 야단치거나 가르쳐서 고치려 했다면, 미베타는 문제가 아이가 아닌 환경에 있다고 본다.미베타가 448가정을 대상으로 4주 후 변화를 추적한 결과, 가장 먼저 달라진 건 '아침'이었다. 저녁 갈등이 60% 줄었고, 아침 여유가 생겼다는 응답이 75%, ‘스스로 준비한다’는 응답이 80%였다. 물론 모든 가정이 같은 속도로 변하지는 않는다. 김 대표는 “완벽한 정착보다 중요한 건, 실패해도 다시 설계할 수 있다는 작은 성공 경험”이라고 말했다.이론적 기반도 갖췄다. “노벨경제학상 수상자 제임스 헤크먼 교수는 유년기 투자 1달러가 성인기 투자보다 7~10배 효과라고 입증했습니다. 핵심은 IQ가 아니라 자기 조절력, 끈기 같은 ‘비인지능력’이었습니다. 미베타는 이 이론을 한국 가정에 적용한 실천 모델입니다.”입소문 기반의 강력한 확산력도 강점이다. 김 대표는 “미베타는 8년간 단 한 번도 유료 광고를 집행한 적이 없다”며 “모든 확산은 실천한 부모들의 입소문으로 이뤄졌다. 네이버 카페, 유튜브, 블로그를 합쳐 약 3만명의 팔로워가 자발적으로 모였으며, 한 엄마가 변화를 경험하면 그 어린이집·유치원 단톡방에 자연스럽게 퍼진다. 이것이 미베타가 가진 가장 강력한 경쟁력”이라고 말했다.창업 후 김 대표가 가장 보람을 느낀 순간은 한 초등 4학년 아이의 말이었다. “요즘 엄마 화 안 내서 좋아. 그래서 나도 더 잘하고 싶어.” 아이가 정해진 시간에 잠들면, 부모에게 저녁 시간이 생긴다. 여유가 생긴 부모는 덜 지치고, 덜 예민해진다. 아이는 충분히 자고 일어나 스스로 하루를 시작하고, 그 성취감이 하루 전체를 바꾼다. 부모는 잔소리할 일이 줄고, 아이는 혼날 일이 준다. 이 선순환이 가정의 분위기를 바꾸는 것이다.김 대표는 “중·고등학교 때 스마트폰, 공부 습관, 시간 관리를 걱정하는 부모들이 많지만, 그때부터 바꾸려면 부모도 아이도 힘들다”며 “자기조절력은 초등학교 때, 매일 밤 ‘하루의 끝’을 경험하면서 길러지는 것”이라고 강조했다. “좋은 엄마가 되려고 애쓰지 마세요. 하루의 끝, 마감시간만 정해보세요. 나머지는 따라옵니다.”미베타는 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com