- 연내 매달 정기 운영… 골프·테니스·필라테스 등 다양한 주제로 교육 확대

- 테크노짐 AI 기반 피트니스 기구와 디지털 트레이닝 시스템 현장 적용 교육 강화

[사진] 테크노짐 클래스 1월 수업 현장

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)을 통해 국내에 전개되고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 연간 교육 시리즈 형태의 '테크노짐 클래스'를 본격 운영하며 활발한 행보를 이어가고 있다.테크노짐 클래스는 골프를 시작으로 테니스, 필라테스 등 다양한 스포츠와 트레이닝 주제를 중심으로 연내 매달 정기적으로 진행되는 실전형 교육 프로그램이다. 테크노짐의 최첨단 AI 기반 피트니스 기구와 디지털 트레이닝 시스템을 현장에서 직접 체험하고 적용할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.테크노짐은 오는 2월 21일(토), 골퍼와 트레이너를 대상으로 한 2월 테크노짐 클래스를 개최한다. 해당 클래스는 지난 1월 골프 클래스가 성황리에 진행된 데 이어, 보다 심화된 커리큘럼으로 구성됐다. 클래스는 1부 오전 11시, 2부 오후 3시 30분으로 나뉘어 운영된다.이번 클래스는 스포츠 퍼포먼스 이해를 넘어, 테크노짐의 최첨단 AI 기반 피트니스 기구와 디지털 에코시스템을 실제 트레이닝 및 센터 운영 현장에 어떻게 적용할 수 있는지에 초점을 맞춘 실전형 교육으로 구성됐다.프로그램은 두 명의 전문 강사가 각 영역을 맡아 진행한다. 먼저 박대인 강사는 건강운동관리사이자 테크노짐 코리아 마스터 트레이너로서, 테크노짐 기구에 대한 전문적인 설명과 함께 센터 투어, 디지털 솔루션 및 제품 교육을 진행한다. 박 강사는 테크노짐의 AI 기반 스마트 기구와 Mywellness CRM 등 디지털 트레이닝 시스템을 실제 센터 운영과 트레이닝 현장에 적용하는 방법을 중심으로 실무적인 교육을 제공할 예정이다.이어 문기범 강사는 골프 클래스 세션을 담당해 비거리 향상을 위한 골프 스윙 전략과 스윙 타입별 피지컬 트레이닝 방향을 중심으로 강의를 진행한다. 기능해부학과 운동생리학을 기반으로 기술과 피지컬의 관계를 구조적으로 분석하며, 골프 퍼포먼스의 본질을 이해할 수 있는 내용을 전달한다.이번 클래스에서는 ▲비거리 퍼포먼스의 핵심 원리 ▲스윙 타입에 따른 신체 사용 전략 ▲맞춤형 피지컬 트레이닝 설계 ▲테크노짐 최첨단 기구 및 디지털 솔루션 활용법 등 이론과 실습을 아우르는 통합 커리큘럼이 구성된다. 참가자들은 테크노짐의 AI 기반 트레이닝 기구와 디지털 에코시스템을 직접 체험하고, 이를 퍼포먼스 향상과 트레이닝 관리에 연계하는 방법을 현장에서 학습할 수 있다.테크노짐 코리아 이반석 대표는 "테크노짐 클래스는 단순한 운동 교육이 아니라, 기술·피지컬·디지털을 결합한 새로운 트레이닝 패러다임을 경험할 수 있는 프로그램"이라며 "앞으로도 골프를 비롯해 테니스, 필라테스 등 다양한 종목과 주제로 클래스를 지속 운영하며, 글로벌 브랜드로서 축적해온 체계적인 교육 콘텐츠를 국내 시장에 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.한편, 이번 테크노짐 클래스 수료자 전원에게는 테크노짐 코리아에서 공식 인증한 수료증이 제공되며, 자세한 클래스 일정 및 참가 방법은 테크노짐 공식 인스타그램과 네이버 블로그를 통해 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com