NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 리퀴드 핸드 & 바디 리퀴드 솝

NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 로션

크리스챤 디올 뷰티는 꾸뛰르 감성과 디올 하우스의 대담한 철학을 담은 꾸뛰리에 퍼퓨머 컬렉션 '라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올'의 시그니처 향을 더욱 우아하고 풍부하게 즐길 수 있는 배쓰 & 바디 컬렉션을 출시했다.올해 새롭게 선보인 '라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 배쓰 & 바디 컬렉션'은 산뜻하고 은은한 향기를 남기는 '핸드 & 바디 리퀴드 솝'과 섬세한 향기로 피부를 부드럽게 가꿔주는 '핸드 & 바디 로션'으로 구성돼 있다. 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올의 꾸뛰르 감성을 완성하는 모던한 디자인의 글래스 보틀에 담겨 있어 감각적인 리추얼을 선사한다.'라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 리퀴드 솝'은 물과 만나는 순간 가볍고 풍성한 거품으로 변해 피부를 편안하고 깨끗하게 가꿔줘 산뜻한 느낌을 선사하고, 마지막으로 피부를 부드럽게 감싸며 은은한 향기를 남긴다.풍부한 자연 유래 성분으로 구성된 '라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 로션'은 가볍고 산뜻한 텍스처로 피부에 스며들며 촉촉한 수분감과 부드러움을 선사한다. 또한 섬세한 향기가 편안한 감각과 기분 좋은 향의 여운을 남긴다.'NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 배쓰 & 바디 컬렉션'은 잠실 롯데월드몰 지하 1층 디올 뷰티 부티크, 신세계백화점 강남점 1층, 롯데백화점 동탄점 2층, 더현대 서울 1층, 신세계백화점 대전점 1층, 롯데백화점 인천점 지하 1층, 그리고 디올 뷰티 온라인 부티크에서 만나볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com