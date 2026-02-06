NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 리퀴드 핸드 & 바디 리퀴드 솝
NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 리퀴드 핸드 & 바디 리퀴드 솝
크리스챤 디올 뷰티는 꾸뛰르 감성과 디올 하우스의 대담한 철학을 담은 꾸뛰리에 퍼퓨머 컬렉션 '라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올'의 시그니처 향을 더욱 우아하고 풍부하게 즐길 수 있는 배쓰 & 바디 컬렉션을 출시했다.

올해 새롭게 선보인 '라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 배쓰 & 바디 컬렉션'은 산뜻하고 은은한 향기를 남기는 '핸드 & 바디 리퀴드 솝'과 섬세한 향기로 피부를 부드럽게 가꿔주는 '핸드 & 바디 로션'으로 구성돼 있다. 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올의 꾸뛰르 감성을 완성하는 모던한 디자인의 글래스 보틀에 담겨 있어 감각적인 리추얼을 선사한다.

'라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 리퀴드 솝'은 물과 만나는 순간 가볍고 풍성한 거품으로 변해 피부를 편안하고 깨끗하게 가꿔줘 산뜻한 느낌을 선사하고, 마지막으로 피부를 부드럽게 감싸며 은은한 향기를 남긴다.
NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 로션
NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 로션
풍부한 자연 유래 성분으로 구성된 '라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 핸드 & 바디 로션'은 가볍고 산뜻한 텍스처로 피부에 스며들며 촉촉한 수분감과 부드러움을 선사한다. 또한 섬세한 향기가 편안한 감각과 기분 좋은 향의 여운을 남긴다.

'NEW 라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올 배쓰 & 바디 컬렉션'은 잠실 롯데월드몰 지하 1층 디올 뷰티 부티크, 신세계백화점 강남점 1층, 롯데백화점 동탄점 2층, 더현대 서울 1층, 신세계백화점 대전점 1층, 롯데백화점 인천점 지하 1층, 그리고 디올 뷰티 온라인 부티크에서 만나볼 수 있다.

한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com