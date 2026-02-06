IKMA KOREA 김명화 대표, 아시아 최초 IKMA 블랙벨트 이어 주짓수 브라운벨트 승급

IKMA KOREA 김명화 대표가 주짓수 브라운벨트에 승급하며, 오리지널 크라브마가 시스템 안에서 그래플링 영역을 지속적으로 확장해온 행보가 주목받고 있다. 김 대표는 지난해 아시아 최초로 정통 IKMA 크라브마가 블랙벨트를 취득한 데 이어, 작년 12월 31일 한국 존 프랭클린 라텔 옐로우 주짓수 소속으로 브라운벨트 승급을 이뤄내며 또 하나의 성취를 기록했다.크라브마가 창시자 당시 수많은 초창기 제자들이 존재했지만, 대부분은 비교적 이른 시기에 창시자의 곁을 떠나 각자의 협회를 설립하며 새로운 흐름을 만들어갔다.반면 하임 기드온은 끝까지 오리지널 시스템을 유지했으며, 특히 단순한 기술 추가뿐만 아니라 그라운드와 그래플링 기술을 시연하고 발전시키며 오늘날 IKMA 시스템의 기반을 완성해왔다.이 과정에서 창시자 시절의 그라운드와 현재 IKMA가 구축한 그라운드는 분명한 차이를 보이게 됐다. 또한 최근 전 세계적으로 주짓수 수련 인구가 급증하면서 그래플링 환경이 빠르게 변화하고 있지만, 그 속에서도 기본 원리와 핵심기는 변하지 않는다는 점이 강조된다.김명화 대표는 과거의 전통적 기술과 더불어 현대 모던 주짓수 흐름까지 꾸준히 연구하며 제자들에게 보다 완성도 높은 실전 시스템을 전수하기 위해 노력해왔다. 새벽까지 이어진 반복 훈련 끝에, 그는 결국 브라운벨트 승급이라는 결실을 이루게 됐다.IKMA KOREA 측은 "정통 오리지널 시스템은 멈추지 않고 계속 발전해야 한다"며 앞으로도 실전 기반의 통합 훈련을 지속해 나갈 계획이라고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com