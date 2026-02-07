[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] 천식 환자들을 위한 의료기기와 천식에 특화된 질병 관리 플랫폼을 개발하는 ‘에스맘’

박혜정 에스맘 대표



에스맘은 천식 환자들을 위한 의료기기와 천식에 특화된 질병 관리 플랫폼을 개발하는 기업이다. 강남세브란스병원 호흡기내과 부교수인 박혜정 대표(42)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 천식 자가 관리를 보조해 주는 의료기기와 모바일 플랫폼이다. 에스맘의 경쟁력은 첫째, 천식 상태에 필수적인 호흡상태를 다각적으로 평가 가능한 의료기기라는 점, 둘째, 국내 유일한 천식 특화 질병 관리 모바일 플랫폼이라는 점이다. 에스맘은 국책 과제 2건에 선정되었고, 추후 지속적인 국책 과제에 지원할 예정이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “천식을 집중적으로 연구하고 진료하기 위해 호흡기내과 및 알레르기내과 전문의를 중복으로 취득했습니다. 이후 천식 환자들에게 직접적으로 현실에서 도움이 되는 의료기기와 모바일 플랫폼이 부재한 것 같아 직접 제작하고 판매하고자 했습니다. 초기 자금은 개인 자금을 투자했습니다.”창업 후 박 대표는 “진료실에 내원하는 천식 환자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있을 것 같아 기쁘다”라고 말했다.에스맘 CEO인 연세대학교 강남세브란스병원 호흡기내과 박혜정 교수 외에 연세대학교 공과대학 전자전기공학과 교수인 이태윤 CTO, 연세대학교 의료기기 학과 박사 출신 한희재 개발팀장, 간호학과 출신 최애리 관리팀장이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “호흡기 환자들의 자가 관리를 도와줄 다양한 의료기기와 모바일 플랫폼을 발전시키고 확장하고자 한다”라고 말했다.에스맘은 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com