[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] 인플루언서 마케팅 CRM 자동화 AI 솔루션 ‘세사미(sesaame)’ 개발하는 기업 ‘오초’

이예은 오초 대표



오초는 인플루언서 탐색부터 컨택, 계약, 콘텐츠 관리, 성과 분석까지 전 과정을 자동화하는 CRM 기반 솔루션 ‘세사미(sesaame)’를 개발한 기업이다. 참깨처럼 무수히 많은 인플루언서들 가운데서 우리 브랜드와 잘 맞는 인플루언서를 찾고, 그들과 관계를 지속적으로 형성해 나가자는 의미를 담고 있다. 이예은 대표(29)가 2025년 5월에 설립했다.“서울대학교에서 국문학과와 벤처경영학과를 복수전공했고, 현재 두 번째 창업입니다. 이전부터 커머스와 마케팅 전반에 꾸준히 관심을 가져왔고, 특히 브랜드가 소비자에게 어떻게 전달되고 선택되는지에 대해 많이 고민해 왔습니다.”대표 아이템은 브랜드와 인플루언서를 연결하는 인플루언서 마케팅 CRM 자동화 AI 솔루션, 세사미(sesaame)다. 세사미는 인플루언서 탐색부터 소통, 캠페인 관리, 성과 분석까지 한 흐름으로 관리할 수 있도록 돕는다.“요즘은 정말 다양한 크리에이터와 인플루언서들이 계속 생겨나고 있고, 이들의 신뢰와 스토리텔링을 활용해서 브랜드를 소개하고 싶어 하는 브랜드들도 빠르게 늘어나고 있습니다. 특히나 글로벌 단위 마케팅에서도 ‘인플루언서 시딩 마케팅’이라는 용어가 쓰일 만큼 다양한 나노·마이크로 인플루언서를 활용한 마케팅에 대한 니즈가 굉장히 커졌는데요. 이렇게 인플루언서 마케팅은 이미 대세가 됐지만, 실제 현장에서는 여전히 엑셀·DM·메일, 그리고 수많은 오퍼레이션 인력에 의존하고 있습니다. 이 비효율을 구조적으로 해결하고 싶었습니다.”세사미는 특히 우리 브랜드와 잘 맞을 가능성이 높은 인플루언서를 탐색해주고, 협업 제안부터 진행 상황 관리까지 중간 소통 과정의 워크플로우를 자동화해 운영 부담을 줄여준다. 캠페인 이후에는 콘텐츠 업로드 현황과 성과를 정리해 인플루언서별 ROI를 확인할 수 있도록 돕고 있고, 이 데이터를 기반으로 다음 캠페인에서 더 나은 의사결정을 할 수 있게 만드는 것을 목표로 하고 있다.이 대표는 인플루언서는 결국 사람이기 때문에 단순히 한 번 협업하고 끝나는 구조가 아니라, 이들과의 관계를 어떻게 잘 구축하고, 또 어떻게 이어가느냐가 인플루언서 마케팅의 성과를 좌우한다고 보고 있다. 그 부분에 집중했기 때문에 CRM이라는 형태를 선택했다.“실제로 많은 브랜드나 에이전시에서는 인플루언서를 엑셀로 관리하고, 접촉과 팔로업은 메일이나 DM을 인턴들이 수작업으로 처리하는 경우가 많습니다. 이 방식은 캠페인이 늘어날수록 관리 부담이 급격히 커지고, 누구와 어떤 관계를 쌓아왔는지에 대한 맥락도 쉽게 사라지게 됩니다.”오초는 여기서 ‘인플루언서를 찾는 것’에서 끝나는 게 아니라, 찾은 이후의 관계를 어떻게 지속적으로 관리할 것인가까지 함께 고민했다. 우리 브랜드와 잘 맞을 가능성이 높은 인플루언서를 탐색해주고, 이들과의 커뮤니케이션을 자동화해 운영 부담을 줄이는 동시에, 관계와 히스토리가 계속 축적되도록 돕는 것이 강점이다. 캠페인이 끝난 이후에는 인플루언서별 콘텐츠 성과를 정리해 다음 캠페인에서는 더 높은 성과를 낼 수 있도록 하고, 단발성이 아닌 성과가 누적되는 인플루언서 운영 사이클을 만드는 것을 목표로 하고 있다.“초기에는 브랜드 니즈를 파악하기 위해 정말 많이 직접 만나러 다녔습니다. 그 과정에서 오초가 해결하고자 하는 문제에 대해 굉장히 강한 니즈를 갖고 있는 분들을 많이 만났습니다. 오초는 고객들이 진짜로 열광할 수 있는 프로덕트를 만드는 걸 목표로 하고 있고, 그게 가능하다면 자연스럽게 입소문이 날 거라고 믿습니다. 모든 마케팅의 근본에는 제품이 있으며, 제품력이 좋다면 입소문이 날 수밖에 없다고 보았습니다. 우리가 제공하는 프로덕트에서 훌륭한 마케팅 퍼포먼스가 나온다면, 많은 이들이 찾아줄 것이라고 생각합니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “심리테스트형 바이럴 마케팅 쪽으로 창업을 해본 경험이 있습니다. 그때부터 마케팅이라는 영역이 가진 힘과 매력을 계속 느껴왔습니다. 그리고 최근 몇 년 사이, 글로벌 단위에서 국내 소비재 브랜드들이 빠르게 성장하는 모습을 지켜보면서 그 중심에 인플루언서와 크리에이터 생태계가 있다는 점이 분명해졌다고 느꼈습니다. 앞으로 이 생태계는 더 커질 것이고, 그 안에서 제대로 된 구조와 도구를 만드는 일이 중요해질 거라고 판단했습니다. 우리 팀이 가진 강력한 테크 기반과 마케팅 실행 경험을 결합하면 기존의 프로덕트나 에이전시와는 다른 방식으로 충분히 잘해볼 수 있겠다는 확신이 들었습니다. 궁극적으로는 인플루언서 마케팅을 이야기할 때, 우리 프로덕트가 없던 시절을 더 이상 상상하기 어려운 상태를 만들고자 합니다. 그만큼 업계의 기본적인 운영 방식이 되고, 없어서는 안 될 도구로 자리 잡는 것이 목표입니다.”창업 후 이 대표는 “우리 서비스를 쓰고 실제로 성과가 나고, 그 결과 매출이 늘어났다는 이야기를 들을 때 가장 보람을 느낀다”며 “믿고 계속 맡겨주는 브랜드들이 생길 때도 그렇다”고 말했다. “이러한 마케팅을 바탕으로 좋은 제품들이 정말 그 제품을 필요로 하는 고객들에게 잘 노출되어 사람들의 문제를 실제로 해결하는 걸 볼 때 뿌듯합니다. 결국 스타트업에서 가장 중요한 건 문제를 제대로 해결하는 것이라고 생각합니다. 우리 서비스는 브랜드가 겪고 있는 마케팅 문제를 해결하는 데서 출발해, 그 브랜드의 제품이 적재적소의 소비자에게 노출될 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 그리고 그 과정을 통해, 제품이 실제로 필요한 사람들에게 도달해 소비자의 문제를 해결하는 데까지 이어진다고 보고 있습니다. 특히 이 과정이 이제는 국내를 넘어 글로벌 단위로 동시에 이뤄지고 있다는 점에서 더 의미가 크다고 생각합니다. 국경과 언어의 장벽을 넘어, 좋은 브랜드와 제품이 필요로 하는 소비자에게 가장 적절한 방식으로 전달될 수 있도록 돕는다는 점에서 우리가 하는 일이 세상에 의미 있는 가치를 더하고 있다고 믿고 있습니다.”오초 코파운더들은 이 대표가 이전 창업 당시 함께 일해본 경험이 있는 동료들로, 마케팅 백그라운드를 기반으로 AI와 개발 분야의 경력을 갖고 있다. “몰로코에서 근무하다 합류한 멤버도 있고, 마테크 분야에서만 10년 이상 경력을 쌓아온 개발자도 함께하고 있습니다. 여기에 실제 캠페인 실행과 관리를 담당하는 오퍼레이션 조직이 더해져, 기술과 현장 경험이 유기적으로 연결되는 팀 구조를 갖추고 있습니다. 팀은 인플루언서 마케팅이 새로운 마케팅 방법론으로서 중요한 역할을 하게 될 것이라는 비전에 공감해 모였습니다. 각자의 전문성을 바탕으로, 인플루언서 마케팅을 보다 체계적이고 예측 가능한 방식으로 만들어가는 것을 목표로 하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “인플루언서 마케팅도 시스템이 제대로 갖춰진다면, 지금의 퍼포먼스 마케팅처럼 보다 예측 가능한 마케팅 방법론이 될 수 있다고 생각한다”며 “누구와 협업했을 때 어떤 성과가 나는지, 어떤 유형의 인플루언서가 우리 브랜드에 실제로 기여하는지에 대한 데이터가 쌓인다면 더 이상 감이나 경험에 의존하지 않아도 되는 영역이 될 수 있다고 본다”고 말했다.“인플루언서 마케팅은 보조 수단이 아니라, 브랜드의 메인 마케팅 채널로 훨씬 더 강하게 자리 잡을 거라고 생각합니다. 특히 스토리텔링과 신뢰가 중요한 소비재 브랜드에서는 광고보다 더 지속적인 성과를 만들어낼 수 있는 방식이 될 수 있다고 보고 있습니다. 우리는 그 과정에서 인플루언서 마케팅을 체계화하고, 반복할 수 있게 만들고, 성과를 기준으로 의사 결정할 수 있게 만드는 역할을 우리 세사미(sesaame)가 담당하길 기대하고 있습니다.”오초는 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com