송민주 코드니어 대표



-대표 아이템은 ‘공동구매 나비’로 생활권 단위(아파트·학교·회사 커뮤니티)로 수요를 모아 공동구매를 진행하는 앱 서비스

-사용자 소비 패턴 데이터를 기반으로 공동구매 추천, 참여 유도, 배송·픽업 효율화까지 연결

(왼쪽부터) 전소은 대리, 이명성 사원, 송민주 대표, 안진우 과장

코드니어는 대학생·1인 가구·지역 주민과 소상공인을 연결해, 필요한 만큼만 구매해도 공동구매 혜택을 누릴 수 있도록 돕는 플랫폼 나비를 운영하는 기업이다. 사용자들의 소비가 지역 안에서 돌고, 소상공인의 안정적인 판로가 만들어지는 구조를 만드는 것이 코드니어의 목표다. 송민주 대표(24)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘공동구매 나비’로 생활권 단위(아파트·학교·지역 커뮤니티)로 수요를 모아 공동구매를 진행하는 앱 서비스다. 기존 공동구매가 오픈채팅이나 개인 주도로 이루어지며 발생하던 불편함(정산, 참여자 관리, 신뢰 문제)을 앱으로 해결했고, 사용자 소비 패턴 데이터를 기반으로 공동구매 추천, 참여 유도, 배송·픽업 효율화까지 연결하고 있다.나비의 가장 큰 경쟁력은 공동구매 플랫폼이면서 동시에 오프라인 거점을 함께 보유할 수 있다는 점이다.“온라인 주문과 오프라인 픽업을 결합해 배송비와 대기 시간을 줄이고, 생활권 안에서 빠르고 확실한 소비 경험을 제공합니다. 사용자는 여러 매장을 직접 돌며 가격과 용량을 비교할 필요 없이, 앱에서 가격·수량·픽업 위치를 한눈에 확인하고 주문할 수 있습니다. 특히 소량 묶음 중심의 공동구매 구조로, 1인 가구도 버림 없이 필요한 만큼만 구매할 수 있다는 점이 차별화된 강점입니다.”또한 ‘공동구매 나비’는 지역·생활권 단위 데이터 기반 수요 집결 구조를 통해, 기숙사 1층이나 아파트 단지 로비와 같은 위치를 자연스러운 오프라인 공동구매 거점으로 활용한다. 이를 통해 기존 공동구매 상품뿐 아니라 지역 소상공인 상품까지 함께 유통할 수 있으며, 소상공인과 협업해 대량 유통 위주의 상품을 생활권에 맞는 소분 단위로 재구성하는 것도 가능하다.대형 플랫폼이 전국 단위 개별 주문을 처리하는 방식이라면, 나비는 작은 수요라도 생활권 안에서 묶어 최소 주문 조건을 충족시키는 구조를 가지고 있습니다. 비수도권이나 소규모 지역에서도 충분히 작동하는 현실적이고 지속 가능한 오프라인 거점형 공동구매 모델을 만들어가고 있다.“코드니어는 초기에는 대학생 커뮤니티와 아파트 단지를 중심으로 한 오프라인 홍보와 입소문 마케팅을 통해 사용자 기반을 확보했습니다. 이 과정에서 대기업과의 협업을 통한 아파트 대상 추석 공동구매 프로모션을 진행해 약 2천만 원 규모의 성과를 기록했습니다. 이후 학교 단위 공동구매를 통해 사용자 패턴과 구매 데이터를 축적했으며, 현재는 실제 구매 데이터와 참여율 분석을 기반으로 기능을 고도화하고 있습니다. 동시에 지역별 수요에 맞춘 공동구매 기획을 통해 소상공인과의 협업을 확대하며, 지역 맞춤형 판로 개척 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다.”코드니어는 현재 정부 지원 사업과 공모전, 시제품 테스트를 통해 사업을 고도화하는 단계에 있다. 서비스 지표가 안정적으로 축적되는 시점에 전략적 투자 유치를 검토하고 있으며, 청년창업사관학교 지원을 계획하고 있다. 아울러 지역 유통·물류·플랫폼 분야와의 전략적 협업 가능성도 지속적으로 모색하고 있다.송 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “서울에서 생활하다가 학업으로 원주에 오게 되면서, 지역 간 생활 인프라와 소비 환경의 차이를 체감하게 되었습니다. 왜 일부 지역은 성장하고, 다른 지역은 상대적으로 정체되는지 고민하던 중, 지역에서 발생한 소비가 외부로 빠져나가며 상권이 약화하는 구조적 문제를 확인하게 되었습니다. 이 구조를 해결한다면 지역에 상관없이 보다 균등한 소비 환경과 서비스 경험을 제공할 수 있겠다는 문제의식에서 창업을 시작했습니다.”창업 후 송 대표는 “초기에는 지인을 중심으로 사용자가 늘어날 때도 의미 있었지만 지인이 아닌 처음 보는 사용자들이 자발적으로 서비스를 이용하기 시작했을 때 가장 큰 보람을 느꼈다”며 “그 순간 내가 세운 가설이 틀리지 않았고 실제로 사람들이 이 서비스를 필요로 한다는 확신을 갖게 됐다”고 말했다.덧붙여 “공동구매라는 아이템이 비교적 흔한 분야임에도 불구하고 대회에서 성과를 내고 수상으로 이어졌을 때, 그리고 그 이후 다양한 네트워크를 통해 새로운 기회를 얻게 될 때마다 사업이 실제로 성장하고 있다는 실감을 하고 있다”고 말했다.코드니어는 현재 마케팅, 디자인, 개발, 데이터 분석을 담당하는 총 4명으로 구성된 소규모 팀으로 운영되고 있다. 모든 팀원이 기획부터 실행까지 전 과정에 직접 참여하는 실무 중심의 팀 구조를 지향하고 있다.앞으로의 계획에 대해 송 대표는 “단기적으로는 현재 서비스 지역에서 공동구매 운영 방식과 이용 패턴을 안정적으로 정착시키는 데 집중하고 있다”며 “이후 검증된 운영 모델을 기반으로 서비스 지역 확대와 지역 맞춤화 전략을 단계적으로 추진할 것”이라고 말했다.“중장기적으로는 공동구매 과정에서 축적되는 데이터를 바탕으로 지역 물류·배송을 최적화하는 서비스로 확장하고, 장기적으로는 학교·기업·아파트 등 생활권별로 ‘나비존’이라는 공동구매 거점을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어 신규 아파트 조성 단계부터 1층 공간에 나비존이 자연스럽게 포함되는 구조를 지향하고 있습니다. 궁극적으로는 지역 내에서 소비가 머물고 다시 순환하는 지속 가능한 지역 소비 생태계를 구축하는 플랫폼으로 성장하고자 합니다.”코드니어는 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.설립일 : 2025년 6월주요사업 : 지역 기반 공동구매 플랫폼 ‘공동구매 나비’ APP 운영성과 : APP 개발 완료, 10월 매출 2천만 원 이상 달성, 원주 소상공인 협회장과 미팅 진행이진호 기자 jinho2323@hankyung.com