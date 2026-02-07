[한국여성벤처협회 2025년 예비창업패키지 선정기업 CEO] 삶의 소중한 순간을 한 권의 동화로 전하는 AI 플랫폼 ‘킵세이크 포켓’

김승미 킵세이크포켓 대표



흐릿해진 추억을 한 권의 예술로, AI가 재구성하는 맞춤형 스토리북 플랫폼

동화 형식의 스토리와 장면별 삽화를 자동으로 완성해주고, 실물 동화책과 전자책으로 전달

킵세이크포켓(Keepsake Pocket)은 사진과 텍스트 속에 흩어져 있는 개인의 추억을 AI로 해석해 ‘동화책’, ‘삽화책’이라는 결과물로 완성하는 AI 스토리북 플랫폼이다. 여행, 육아, 일상처럼 누구에게나 소중하지만 시간이 지나면 흐릿해지는 순간들을 단순한 기록이 아닌 이야기와 감정이 담긴 한 권의 책으로 남길 수 있도록 돕고 있다. AI 기술을 기반으로 하되, 사람의 기억과 감정을 존중하는 콘텐츠 제작을 지향하는 것이 킵세이크포켓의 방향이다. 김승미 대표(24)가 2025년 8월에 설립했다.킵세이크포켓은 사용자가 여행 사진과 간단한 에피소드 텍스트만 입력하면, AI가 사진과 글의 맥락을 분석해 동화 형식의 스토리와 장면별 삽화를 자동으로 완성해주고, 실물 동화책으로도 받아볼 수 있는 서비스다.기존의 포토북이 ‘사진 정리’에 머물렀다면, 킵세이크포켓은 ‘이 경험에서 어떤 일이 있었고, 어떤 감정을 느꼈는지’를 이야기로 재구성한다. 특히 글쓰기에 부담을 느끼는 분들을 위해 스토리 구성, 감성적인 표현 제안, 동화 삽화 생성까지 전 과정을 AI가 보조한다. 완성된 결과물은 디지털 동화책(PDF)으로 보관할 수 있을 뿐 아니라, 실제 실물 책으로 제작해 받아볼 수 있다는 점이 큰 특징이다. 현재 홈페이지에서 ‘여행 삽화책’를 무료로 제작해 볼 수 있으며 2026년 2월 중으로 아이 성장 동화책, 자서전을 추가 업데이트된다.킵세이크포켓의 경쟁력은 첫째, ‘AI 특유의 이질감을 없앤’ 고퀄리티 삽화다. “많은 AI 콘텐츠 서비스가 어색한 그림체로 한계를 보입니다. 고퀄리티 삽화를 생성하는 것은 개인이 하기 어렵습니다. 킵세이크포켓은 스테이블 디퓨전과 미드저니의 장점을 결합한 자체 알고리즘과 자체 생산한 삽화 제작 AI 모델을 통해 사람이 직접 그린 듯한 감성적인 삽화를 구현했습니다. 킵세이크 포켓은 특히 한국적인 삽화 데이터를 집중 학습시켜, 기존 글로벌 AI 모델들이 구현하기 어려워했던 한복의 선이나 경복궁 같은 한국적 건축 요소들을 이질감 없이 정교하게 그려내고 있습니다.”둘째, 사진과 텍스트의 ‘맥락’을 이해하는 스토리화 기술이다. 고객의 경험을 단순히 요약하는 것이 아니라, 우리가 일상에서 자주 사용하지 않는 동화적인 표현을 넣어 스토리를 재구성한다. “파아란 하늘이 반짝였죠.”, “오늘은 웃다가 배가 아팠다. ”, “오늘은 잊히지 않도록 다정했어요.” 와 같은 문장을 자연스럽게 내 경험에 녹여낸 스토리를 생성한다. 덕분에 ‘기억을 다시 떠올리게 하는 책’이 만들어진다.셋째, 디지털을 넘어 실물로 남는 경험이다. 킵세이크포켓은 콘텐츠 생성에서 끝나지 않고, 실제 소장 가능한 책으로 이어지는 경험을 제공한다. 선물할 수도 있고, 가족과 함께 읽을 수 있고, 미래의 자식에게 엄마는 이런 경험을 했다며 알려줄 수도 있다. 단순히 기록하는 것이 아니라, 나의 시간을 선물 할 수 있는 책이다.김 대표는 킵세이크포켓이 고관여 상품이기 때문에, 단순 광고보다는 ‘결과물이 어떻게 만들어지는지’와 ‘완성된 책이 주는 감정적 가치’를 충분히 보여주는 방식이 중요하다고 판단했다. 이에 따라 실제 제작된 동화에 감동을 더하고 이를 주변 사람들과 공유하는 문화를 확산시켜, 우리의 시간을 선물할 수 있는 경험을 제공하는 데 집중하고 있다. 향후에는 다양한 오프라인 체험 부스를 통해 고객이 직접 원고를 구성하고 AI 삽화 과정을 체험해 볼 수 있도록 접점을 넓혀갈 계획이다.킵세이크포켓은 현재는 정부 지원 사업을 통해 초기 개발과 시장 검증을 진행 중이며, 이 단계에서는 무리한 투자 유치보다는 제품 완성도와 실제 사용자 반응 확보에 집중하고 있다. 다만, 서비스 고도화와 글로벌 확장을 위해 기술 경쟁력, 사용자 데이터 기반 지표, 반복 구매 및 확장 가능성이 충분히 검증되는 시점에는 전략적 투자 유치도 적극적으로 검토할 계획이다. 특히 킵세이크포켓은 콘텐츠·출판·AI 기술이 결합된 구조이기 때문에, 단순 재무 투자보다는 사업 시너지를 낼 수 있는 파트너형 투자자와의 협업을 염두에 두고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이전에 쓴 기록들을 보다 과거의 나에게도 배울 수 있다는 것을 깨달은 적 있습니다. 과거의 시간과 경험들이 모여 나를 구성하고, 이를 잘 보존시켜야겠다고 판단했습니다. 그래서 ‘기억을 더 오래, 더 선명하게 남길 방법이 없을까’라는 고민을 하게 되었습니다. 킵세이크포켓을 통해 내 시간을 남기고, 그것을 공유하고 소통하는 문화를 만들고 싶어 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 김 대표는 “우리가 만든 동화를 실제로 받아본 아이를 만난 적 있었다”며 “수영복을 입은 아빠 삽화를 보며 ‘아빠 옷 벗었다, 아빠 왜 옷을 안입었지’하며 꺄르르 웃던 아이, ‘이때 이렇게 말했던 거 기억나?’ 하고 아이에게 물어보던 엄마를 보며 가슴 깊이 몽글함을 느꼈다. 킵세이크포켓은 단순히 콘텐츠를 만들어주는 서비스가 아니라, 잊고 있던 순간과 감정을 다시 꺼내어 바라볼 수 있게 해주는 경험을 제공하고 있다는 것을 체감하며 보람을 느꼈던 순간이었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 서비스를 안정적으로 정착시키는 것이 가장 중요한 목표”라며 “이를 통해 실제 사용자 데이터를 축적하고, AI 스토리화와 삽화 생성 기술을 지속적으로 고도화할 예정”이라고 말했다. 덧붙여 “특별한 여행의 기억을 기록하는 여행 삽화책, 1년 동안 아이가 했던 웃긴 말과 사랑스러운 순간을 남겨두는 아이 성장동화, 흩어진 기억을 정리해 내 삶을 차분히 정리하는 자서전, 장기적으로는 이 외 여러 카테고리로 확장해 삶의 다양한 순간을 기록하는 플랫폼으로 발전시키고자 한다”고 말했다.킵세이크포켓은 아이템을 인정받아 2025년 한국여성벤처협회 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com