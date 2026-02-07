[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 절단 사고 시 현장에서 즉시 냉각할 수 있는 응급 보관 키트를 개발하는 스타트업 ‘AIDn’

최민석 AIDn 대표(2025년 생애최초 청년 예비창업형 선정기업)



전력 없이도 즉시 냉각이 가능한 질산암모늄 화학 반응을 활용한 냉각 키트를 개발

전력을 사용하며 즉시 냉각이 가능한 펠티어소자를 활용한 냉각 키트도 만들어

AIDn은 얼음을 구하기 어려운 산업 현장에서의 절단 사고 대응 한계를 해결하기 위해, 현장에서 즉시 냉각할 수 있는 응급 보관 키트를 개발하는 사회 문제 해결형 기업이다.AIDn이라는 이름은 ‘AID(도움)’와 ‘Necrosis(괴사)’의 합성어로, 사고 발생 후 병원에 이송되기까지의 골든타임 동안 절단 부위를 조직 손상 없이 안정적으로 보관하는 것을 목표로 한다. 최민석 대표가 2025년 7월에 설립했다.“기존 산업현장에서는 절단사고 발생 시 얼음이나 비닐봉지에 절단 부위를 넣어 이송하는 경우가 일반적입니다. 하지만 이 방식은 직접적인 냉기에 의해 조직이 얼어 괴사되거나, 적정 보관 온도(0~4℃)를 유지하지 못해 수술 성공률을 떨어뜨리는 문제를 안고 있습니다.”AIDn은 이 문제를 해결하기 위해 현재 두 가지 분류군의 응급키트를 개발하고 있다. 첫번째로 전력 없이도 즉시 냉각이 가능한 질산암모늄 화학 반응을 활용한 냉각 키트를 개발했다. 이 키트는 사용자가 트리거를 당기면 즉시 냉각되고, 이후 3시간 이상 4℃를 안정적으로 유지하여 병원까지 이송되는 동안 절단 부위의 조직 생존율을 높인다.두번째로 전력을 사용하며 즉시 냉각이 가능한 펠티어소자를 활용한 냉각 키트를 개발하고 있다. 이 키트는 AED(자동심장제세동기)처럼 사용자가 빠르고 쉽게 대처할 수 있는 전자기기 형태다. 초기 빠른 냉각 이후 6시간 이상 4℃를 안정적으로 유지하여 병원까지 이송되는 동안 절단 부위의 조직 생존율을 높인다.AIDn은 단순한 응급 키트를 넘어서, 산업안전과 생명보존을 위한 ‘현장 중심 응급의료 솔루션 기업’으로 성장하고자 하며, 구급차, 공사 현장, 농촌, 군부대 등 다양한 응급 상황에 직접 투입이 가능하게 현장 맞춤형으로 개발하고자 한다.AIDn의 두 가지 절단 사고 대응 키트들은 누구나 10초 이내 작동시킬 수 있는 ‘즉시 냉각형 일체형 키트’다. 절단 사고 발생자가 사용할 수 있게 최대한 사용자 중심으로 설계하였으며, 제품은 모두 조직을 유지할 수 있는 4℃의 적정 온도 범위를 단시간 내 도달할 수 있도록 설계되어 있다.경쟁력의 핵심은 복잡한 준비 없이도 ‘현장에서 바로 사용할 수 있는 냉각 시스템’이라는 점이다. 기존 응급처치 제품들은 얼음을 직접 구해야 하고, 실수로 얼음이 절단 부위에 직접 닿으면 조직이 얼어버리는 문제(동상 유사 괴사)가 발생하기도 한다. 하지만 AIDn은 냉각제와 절단 부위 사이에 직접 접촉이 없도록 층 분리 구조를 도입해, 냉각 효과는 유지하면서도 조직 손상 위험을 최소화했다.현장 전문가들(119대원, 외과의사, 산업안전 관리자 등)의 피드백을 바탕으로 사용성 구조가 최적화되었으며, 1회 사용에 최적화된 위생적 설계 또한 차별점으로 작용하고 있다.AIDn은 ‘절단 사고 대응의 중요성’을 사회 전반에 알리고, 산업 현장에서의 응급 대응 인식 개선을 유도하는 브랜딩 중심 전략을 전개하고 있다.“AIDn 시제품을 중심으로 시장 반응을 검증하고 초기 수요 기반을 확보하기 위한 판로개척 활동을 활발히 진행하고 있습니다. 특히, 건설사, 의료기관, 119 구급대원 등 실제 절단 사고가 발생하는 현장의 실무자들을 직접 찾아가 제품 시연을 진행하고 있으며, 현장에서 얻은 피드백을 기반으로 제품의 구조 개선 및 사용자 매뉴얼을 구체화하고 있습니다.”또한, 산업안전·응급의료·공공조달 분야 박람회에 참여하여 브랜드 인지도를 높이고 잠재 고객을 확보하고 있다. 전시 현장에서는 제품의 즉시 냉각 구조와 절단 사고 대응 방식을 실시간으로 시연하고, 관람객이 실제 상황을 체험할 수 있도록 응급 시나리오를 연출하고 있다. 제품이 해결하는 현재의 문제를 명확히 전달하고, 행사 이후에는 방문 고객을 대상으로 구매 전환 유도 전략도 추진하고 있다.“응급의학과 교수진, 응급구조학과 교육자, 산업안전 전문가 등 의료·안전 분야의 전문가 네트워크와의 연계를 통해 제품 신뢰도와 기술 타당성을 검증받는 작업도 병행하고 있습니다. 이러한 신뢰 기반 접근 방식은 향후 B2B 계약 및 공공조달 시장 진입 시 중요한 지렛대 역할을 할 것으로 판단하고 있으며, AIDn은 지속적인 현장 검증과 전문가 피드백을 통해 시장성과 공공성을 모두 확보한 구조형 제품으로 성장해 나갈 계획입니다.”AIDn은 시제품 중심의 현장 검증 단계에서 한 걸음 더 나아가, 공공조달과 해외 확장까지 연결되는 판로 전략을 병행하고 있다. 공인시험성적서를 최우선 과제로 설정하여 냉각 유지 성능과 사용 신뢰성, 내구·누수 등 구매 의사결정에 직결되는 핵심 지표를 마련하고 있다.국내 판로는 혁신시제품을 목표로 설정하여, 수요기관이 실제 현장에서 시범사용하고 구매로 연결될 수 있는 레퍼런스 중심의 접근을 추진하고 있다. 동시에 성능인증(EPC)은 공인시험성적서를 기반으로 단계적으로 준비하여 공공기관 구매를 촉진할 수 있는 제도적 지렛대를 확보하는 방향으로 설계하고 있다.국외 확장은 KOICA와 KOTRA를 두 축으로 병행 준비하고 있다. KOICA는 CTS 또는 IBS 트랙을 통해 개발도상국 현장의 응급 대응 격차를 대상으로 실증 시나리오를 설계하고, 공인시험성적서 기반 성능 근거를 바탕으로 현지 적용 가능성과 공공성을 동시에 입증하는 전략을 추진하고 있다.AIDn은 공인시험성적서로 신뢰를 먼저 확보하고, 국내에서는 혁신조달 레퍼런스를 통해 조달 시장 진입을 가속화하며, 해외에서는 KOICA 실증과 KOTRA 채널을 결합해 확산과 매출을 동시에 만들어내는 판로 구조를 구축해 나가고자 한다.“AIDn은 공인시험성적서 확보 이후, 공공조달 및 해외 확장 단계로 전환하기 위한 실행 자금을 단계별로 유치하고자 하며, 이를 프리시드와 시드 라운드로 구분해 목표와 집행 항목을 명확히 설정하고자 합니다. 현재 정부지원사업을 통해 시제품 제작과 구조 개선, 현장 검증까지는 자체적으로 수행하고 있으나, 성능의 공신력 확보와 제도 진입, 초기 공급 체계 구축은 동시에 추진해야 하므로 외부 투자가 필요한 상황입니다.”먼저, 공인시험성적서 확보 후 프리시드 투자를 통해 AIDn은 조달과 해외 실증 제안에서 즉시 활용 가능한 성능·품질 증빙 체계를 완성하고자 한다. 구체적으로는 냉각 유지 성능, 온도 도달 시간, 누수·밀봉 유지, 낙하·충격 이후 기능 유지 등 핵심 항목을 공인 성적서 기반으로 표준화하고자 한다. 이 과정에서 프리시드 자금은 시험비용과 시료 제작, 사양 고정화를 위한 구조 보완, 규격서·사용설명서·라벨링 등 제출 문서 패키지 구축에 집중 투입될 계획이다.또한, 프리시드 단계 산출물이 확보된 후 시드 투자를 통해 AIDn은 혁신시제품 대응을 전제로 한 실제 납품 체계와 초기 공급 인프라를 구축하고자 한다. 화학 반응 기반의 일회용 냉각 키트는 단순 조립 제품이 아니라, 파우치 고정 구조, 단열 소재, 충격 방지 구성, 밀봉 공정 등 제조 변동성을 관리해야 하는 품목이므로, 최소 수천 개 단위의 초기 생산과 납품 품질을 일관되게 유지할 수 있는 생산·검수·패키징·납기 프로세스 확립이 필수다. 시드 자금은 제조 파트너 구조 확정, 부품 단가 안정화, 검사 기준 수립, 출고 품질 관리 체계 구축에 집중 투입하며, 동시에 공인시험성적서를 기반으로 성능인증(EPC)을 단계적으로 준비하여 공공기관 구매를 촉진할 수 있는 제도적 지렛대를 확보하고, 혁신조달 레퍼런스를 실매출로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.현재 AIDn은 현장 실무자 대상 시연을 통해 구매 의사결정 요인을 구체화하고 있으며, 이를 기반으로 조달 시장에서 요구하는 제출물과 납품 조건을 역산하여 준비를 진행하고 있다. 프리시드에서는 성능 신뢰를 수치로 고정하고 제출 가능한 형태로 완성하며, 시드에서는 실제 공급과 조달 레퍼런스를 만들어 매출로 전환하는 구조를 구축하는 방식으로 투자 유치 계획을 단계적으로 실행할 예정이다.AIDn은 공인시험성적서 기반의 신뢰 확보를 출발점으로, 국내에서는 조달 진입과 초기 납품 체계를 완성하고, 해외에서는 실증과 거래 확장으로 이어질 수 있는 성장 기반을 구축하려 한다. 이러한 성장 경로에서 각 단계의 병목을 정확히 해소하고 실행 속도를 높일 수 있는 초기 투자 파트너 및 AC와의 연결을 적극적으로 추진하고 있다.창업 후 최 대표는 “가장 큰 보람을 느낀 순간은, 제가 만들고자 하는 제품이 실제 사고 현장에서 필요하다고 공감해 주는 사람들을 직접 만났을 때”라고 말했다.“이 제품을 만들게 된 계기 자체가 지인의 절단 사고에서 출발한 것이기 때문에, 현장에 계신 분들을 만날 때마다 이 아이템이 단순한 사업 아이디어가 아니라, 생명을 좌우할 수 있는 구조적 솔루션이라는 확신이 더 깊어졌습니다. 가장 인상 깊었던 경험은, 실제로 절단 사고를 겪은 피해자를 직접 만나 인터뷰했을 때였습니다. 그분은 사고 당시 현장에 얼음이 없어 절단된 손가락을 그대로 손에 들고 병원까지 이동할 수밖에 없었다고 했습니다. 보호재도, 보관 키트도 없이 맨손으로 절단 부위를 들고 구급차를 타지 못한 채 개인 차량으로 응급실에 도착했을 때는 이미 조직이 크게 손상된 상태였고, 결국 수술 결과에도 큰 후유증이 남았다고 했습니다. AIDn의 제품 구조와 사용 방법을 설명해 드리자, 그분은 ‘그때 이런 제품이 있었더라면 지금처럼 후유증에 시달리지 않고, 건강하게 회복할 수 있었을 것’이라며, 이 제품이 꼭 세상에 나와야 한다고 진심으로 응원해 주었습니다. 그 말을 듣는 순간, 지금 내가 하는 이 일이 단순히 창업이 아니라, 실제 생존 가능성과 삶의 질을 바꿀 수 있는 기술 개발이라는 점을 실감하게 되었습니다. 이외에도 다양한 현장 전문가들을 만나며, 같은 문제의식을 공유하는 순간들이 많았습니다. 이처럼 단순히 제품을 보여주는 수준을 넘어서, 생명과 직결되는 현실적인 문제를 해결하고자 한다는 나의 의도가 현장에서 그대로 전달되고 공감되는 순간들은 내가 창업자로서 버티고 지속할 수 있게 만드는 가장 강력한 동기이자 보람입니다. 단순한 격려가 아니라, 제품 개발의 방향이 틀리지 않았다는 확신이자, 창업자로서 가져야 할 책임감을 다시 일깨우는 계기가 되었습니다.앞으로 AIDn의 제품을 국내 산업현장의 안전 장비로 보급하는 것을 시작으로, 향후 절단 사고 발생 빈도가 높은 해외 국가와 분쟁 지역, 농업·제조·건설 등의 고위험 산업 환경에까지 확대 적용해 나가고자 합니다. 사고 현장의 생명을 지키기 위한 구조 장비를 현실화하고, 그 제품이 실질적인 변화를 만들어내는 순간을 만드는 것, 그것이 내가 이 창업을 통해 이루고자 하는 진정한 가치입니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “AIDn은 현재 공인시험성적서 확보를 최우선 과제로 설정하고 있다”며 “2026년 상반기까지 핵심 성능 지표인 냉각 유지, 누수·밀봉, 내구·충격 등 지표를 공신력 있는 수치로 고정하는 것을 단기 목표로 두고 있다”고 말했다.“이를 위해 시험 항목과 조건을 제품 규격과 연동해 설계하고, 시험 결과를 기반으로 제품 사양을 확정하며, 조달·해외 제안에 즉시 제출 가능한 규격서·매뉴얼·라벨링 등 문서 패키지를 표준화하는 작업을 병행하고 있습니다. 중기적으로는 2026년 하반기까지 혁신 시제품을 목표로 수요기관의 시범 사용 레퍼런스를 확보하고, 이를 실제 구매로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 초기 납품이 가능한 생산·검수·패키징·납기 프로세스를 구축하고, 최소 수백 개 단위의 공급이 가능한 제조 파트너 구조를 확립하며, 공인시험성적서를 기반으로 성능인증(EPC)을 단계적으로 준비해 공공기관 구매를 촉진할 수 있는 제도적 기반을 함께 확보하고자 합니다.장기적으로는 국내 조달 레퍼런스와 성능 데이터 패키지를 기반으로 KOICA와 KOTRA를 두 축으로 해외 확장을 실행하는 것을 목표로 하고 있습니다. KOICA CTS 또는 IBS 트랙을 통해 개발도상국 산업 현장의 응급 대응 격차를 대상으로 실증 시나리오를 구축하고, KOTRA 지사화 사업과 BUY KOREA를 통해 현지 파트너 발굴과 거래 전환을 체계화하여, 실증과 매출 확장을 동시에 달성하는 구조를 만들 계획입니다.AIDn은 성능을 공인 데이터로 증명하고, 국내에서는 조달 기반의 레퍼런스로 표준 채택을 가속화하며, 해외에서는 실증과 거래 전환을 연결하는 방식으로 ‘산업 응급 대응’의 실행할 수 있는 표준을 구축하는 기업으로 성장하는 것을 최종 목표로 하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com