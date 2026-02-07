[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 수소의 생산과 안전에 대한 솔루션을 제공하는 소재·장치 전문 기업 ‘더이엔’

김성탁 더이엔 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



더이엔(TheEN)은 수소의 생산과 안전에 대한 솔루션을 제공하는 소재·장치 전문 기업이다. 비귀금속 수전해 전극, 상온 구동 수소·산소 정제촉매, 이를 적용한 정제 장치·시스템, 그리고 공기 중 누출 수소를 즉시 제거하는 누출 수소 제거기를 개발·공급하고 있다. 김성탁 대표가 2022년 6월에 설립했다.대표 아이템은 네 가지가 있다. 첫째, 수전해 전극(Oxyrode™, Hydrode™)는, 비귀금속 대면적 전극으로 낮은 과전압·높은 내구성, AWE·AEM 호환, 재생에너지 연계(다이나믹한 운전 환경)에서 안정 운전한다.둘째, 수소·산소 정제촉매(ZerOxo™, ZeroHy™)는 상온 자발 반응형 촉매로 H₂ 내 O₂, O₂ 내 H₂를 ppm 수준으로 저감, 다이나믹 조건에서도 성능을 유지한다.셋째, 정제 장치·시스템(Purification Unit·System)은 정제촉매를 인라인·시스템형으로 적용해 공정 가스(H₂·O₂)를 고 순도화(설치·유지보수 용이)한다.넷째, 누출 수소 제거기(H₂ Leak Remover)는 공기 중 수소 감지하여 즉시 제거로 폭발 위험을 선제 차단하고, 벽·천장·덕트형 등 다양한 폼팩터를 가진다.더이엔의 경쟁력은 첫째, 효율이 높다는 점이다. 비귀금속 대면적 전극으로 과전압을 낮추고·내구성은 높인다. 변동 부하에서도 안정 운전하여 OPEX를 절감한다.둘째는 안전하다는 것이다. 정제 촉매·정제 시스템과 누출 수소 제거기로 ppm급 순도 확보 및 폭발 위험을 선제적으로 줄인다.셋째, 실증 데이터 기반 재현성 및 내구성 (한국수자원공사, 남동발전, 한전 등과 레퍼런스 구축)을 가진다. 넷째, ISO 9001·14001 체계로 신뢰를 확보했고, 모듈·ODM 대응으로 현장 적용, 확장이 쉽다.더이엔은 국내에서는 공공·에너지 인프라 중심으로 PoC, 파일럿, 상용 전환 전략을 운영하고 있다. 한국수자원공사, 한국남동발전, 한전에 레퍼런스 구축을 진행하고 있으며, 적용 범위를 단계적으로 확대 중이다.해외로는 북미(NA) 법인 설립을 추진하며 UCI, 3M, Honda, Hyundai 등 글로벌 기업과 기술 협업·검증 논의를 진행 중이다. 현지 인증·규제 대응과 함께 ODM·채널 파트너십을 병행하고 있다.더이엔은 2023년 Seed 투자를 유치했고, 2025년에 Pre-A 투자를 유치했다. 양산 고도화, 인증·규제 대응, 해외 채널 구축을 중심으로 후속 라운드 검토 중이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “수소 산업의 안전·고비용 이슈를 촉매·전극 기술로 해결할 수 있다는 확신이 출발점이었습니다. 초기 자금은 정부 지원·R&D와 민간 투자를 병행해 확보했습니다.”창업 후 김 대표는 “현장에서 효율·순도·안전 지표가 데이터로 확인되고 고객의 운전 안정성이 개선될 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “주요 제품군 중심으로 성능과 신뢰성을 향상하고, 국내외 레퍼런스 기반으로 해외 매출과 파트너·ODM을 확대할 것”이라며 “양산·품질(QA·QC)과 공급망을 안정화해 납기·재현성을 향상하고, 산학·공공·기업과의 협업을 넓히고 핵심 인재 확보에 집중할 것이다. 인증·규제 대응과 데이터 기반 검증으로 글로벌 신뢰를 얻고 표준을 확보할 계획”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com