[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] AI 기반의 사전 예측까지 아우르는 ‘통합 스마트 물 관리 솔루션’ 제공하는 ‘동해에코에너지’

동해에코에너지는 에너지 생산부터 정밀 제어, AI 기반의 사전 예측까지 아우르는 '통합 스마트 물 관리 솔루션'을 제공하는 기업이다. 함영환 대표(59)가 2018년 11월에 설립했다."충북대학교에서 경영학사(재무관리)와 홍익대학교 공학석사(스마트시티)를 취득하며 기술과 재무를 아우르는 전문성을 길렀습니다. 30년간 재무, 기획 전문가로 활동하며 IPO 등록(코스피,코넥스)과 직접 상장을 추진하였습니다. 이를 바탕으로 제조업, 에너지, 바이오, 농업 등 다양한 산업에서 풍부한 사업 경험을 축적했습니다. 이러한 경험을 토대로 현재는 스마트시티, AI, 신재생에너지와 같은 미래 기술에 집중하며, 검증된 성과로 차별성을 증명하고 있습니다. 아이디어를 현실로, 기술을 시장가치로 만드는 독보적인 실행력으로 지속 가능한 미래를 열어가겠습니다."동해에코에너지는 농업 및 환경 분야의 비효율을 개선하고 지속 가능한 가치를 창출하기 위해 시작됐다. 축분과 슬러지를 활용한 친환경 고형연료 및 바이오차 기술에서 출발했으나, 더 근본적이고 확장성 있는 솔루션을 고민한 끝에 물관리와 에너지 효율을 극대화하는 혁신적인 스마트 관개 시스템을 개발하여 사업화에 성공했다.대표 아이템은 첫 번째, 소수력 자가발전 관개 장비 시스템으로 에너지 자립이 가능하다. 외부 전력 공급이 어려운 농지나 산간 지역에서도 안정적으로 전력을 확보하여 관수 시스템을 운영할 수 있는 제품으로 관개장비 시스템 (밸브,액추에이터,센서,관수제어)을 개별 제품에 대한 연구개발로 사업화에 접근했다.두 번째, 관로의 필수 제품인 밸브를 저소비 경량화하여 밸브제어를 위한 액추에이터를 국산화하는 올인원 공압 액추에이터를 개발해 상용화했다. 또한 밸브와 액추에이터를 원격지에서 통합 제어하기 위한 관수 제어 시스템을 개발하여 스마트시티, 스마트팜에 적용했다.세 번째, 원격지 설비의 고장 발생, 다운 타임을 최소화하기 위해 AI 설비 고장 예지 시스템(AI·IoT 융합)을 적용했고, 전방산업인 상하수도, 발전소, 수목·과실수 분야의 제품에 통합 적용했다.함 대표는 "우리 솔루션을 통해 고객은 비용 절감과 생산성 향상은 물론, ESG 경영까지 실현할 수 있다"며 "현재 개발 중인 제품으로는 AI 기반으로 수목·과실수 줄기생육 수분을 활용한 사전적 병해충탐지와 물, 양액 자동 관수 제어시스템이 있다"고 말했다."동해에코에너지는 관련분야의 지식재산권 36건(특허 19건,디자인등록5건, SW등록11건, 상표권등록1건)을 확보했고, ISO9001,ESG인증, KC인증 제품관련 기술력을 보유하고 있습니다."함 대표는 "동해에코에너지의 경쟁력은 올인원 공압 액추에이터의 압도적인 원가 경쟁력과 기술 자립"이라며 "기존에는 고가의 수입에 의존해야 했던 액추에이터를 자체 기술로 국산화하고, 저소비, 경량화 스마트밸브와 일체화(올인원)하는 데 성공했다"고 말했다."이를 통해 경쟁사 대비 월등한 가격 경쟁력을 확보했으며, 이는 스마트팜, 스마트시티 등 가격에 민감한 시장을 공략하는 강력한 무기가 됐습니다."또 다른 강점은 AI·IoT 기반의 선제적 리스크 관리 및 높은 확장성이다. AI 설비 고장 예지 시스템은 시스템을 판매하는 것에서 그치지 않고, AI를 통해 설비의 수명, 병해충 사전적 탐지까지 관리한다. 고장을 사전에 예측하여 시스템 중단(다운타임)으로 인한 고객의 피해(농작물 피해, 용수 공급 중단 등)를 최소화한다. 이는 단순 제품 판매를 넘어, 안정적인 운영을 보장하는 서비스를 함께 제공하는 것으로, 고객의 신뢰를 확보하고 장기적인 관계를 구축하는 핵심 경쟁력이다."결론적으로, 경쟁사는 '밸브'나 '제어 시스템' 등 개별 제품을 판매하지만, 우리는 '에너지 자립'이라는 독보적 가치 위에 '핵심 부품 국산화'로 가격을 잡고, 'AI 예측 진단'으로 안정성을 더한 '통합 솔루션'을 제공합니다."동해에코에너지는 국내 90%, 수출 10% 구조로 상하수도, 발전소, 다목적 용수로, 스마트시티, 스마트팜 분야의 B2G, B2B, B2C로 납품하고 있으며, 수출로는 미국, 유럽, 동남아시아 등으로 판로를 개척하고 있다.창업 후 함 대표는 "창업가로서 가장 큰 보람은 아마 아이디어를 현실로 만들고, 그 기술이 현장에서 실질적인 가치를 창출하는 것을 목격하는 순간"이라고 말했다."수입에 의존하던 핵심 기술을 '우리 기술'로 만들었을 때의 자부심을 느꼈습니다. 고가의 외산 제품이 장악하고 있던 '전기 액추에이터' 시장에서 독자적인 기술로 '올인원 공압 액추에이터' 국산화에 성공한 것은 단순한 제품 개발 이상의 의미를 가집니다. 또한, AI 고장 예지 시스템이 실제 설비의 이상 징후를 사전에 알려주어 대규모 피해를 막았을 때, 스마트 관수 시스템 덕분에 물 사용량과 인건비가 크게 줄었다며 고객이 고마움을 전해올 때, 창업가로서 가장 큰 보람과 확신을 얻게 됐습니다. 그리고 아무도 주목하지 않던 버려지는 바이오매스(축분, 슬러지, 톱밥, 커피박, 왕겨)를 활용한 탄소 감축력이 탁월한 바이오차 기술개발로 새로운 가치를 창출했을 때 그간의 모든 고생을 잊게 하고, 더 큰 혁신을 향해 나아갈 수 있는 가장 강력한 원동력이 되었습니다."앞으로의 계획에 대해 함 대표는 "축분·슬러지 및 버려지는 바이오매스를 재활용해 탄소포집력이 탁월한 친환경 열분해 탄화 설비와 바이오차 기술을 스핀 업되는 신설 법인 (주)그린에코시스템 설립으로 아이템을 확대할 것"이라고 말했다.