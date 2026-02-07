[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] GaN 반도체 기반 RF 소재·부품·장비 선도기업 ‘디에스전자’

임병옥 디에스전자 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



-경쟁력은 ‘국방 및 전략 산업을 중심으로, 설계부터 양산까지 가능한 기술 경쟁력을 확보’했다는 것

-해외 의존도가 높았던 국방 핵심 반도체 영역의 국산화와 공급망 안정화에 기여

디에스전자는 방위산업과 첨단 통신 분야를 중심으로 GaN 반도체 기반 RF·MMIC (고주파 집적회로) 설계 및 레이다 핵심 반도체·모듈 솔루션을 제공하는 기술 기반 기업이다. 임병옥 대표가 2018년 11월에 설립했다.“디에스전자는 드론 탐지·추적 레이다, AESA 레이다 및 대공·감시 체계, 미사일 방어 및 첨단 감시·정찰 시스템에 적용되는 GaN·GaAs 기반 RF·MMIC 설계 역량을 바탕으로, 해외 의존도가 높았던 국방 핵심 반도체 영역의 국산화와 공급망 안정화에 기여하고 있습니다. 한화시스템의 1차 협력사로서, 드론 위협이 급속히 증가하는 환경 속에서 드론 탐지 레이다 (Anti-Drone Radar)에 적용되는 핵심 RF 반도체 설계 및 관련 기술을 수행하고 있습니다. 단순 부품 공급을 넘어 실제 운용 환경을 고려한 레이다용 반도체 맞춤 설계와 기술 검증을 통해 방산 체계의 신뢰성과 안정성을 높이는 데 집중하고 있습니다.”대표 아이템은 국방·우주·6G 통신을 위한 RF·MMIC 맞춤 설계 솔루션이다. “디에스전자는 드론 탐지 레이다 및 대드론 (Anti-Drone) 시스템, 다기능 위상배열 레이다 (AESA Radar)용 송수신 모듈, 미사일 방어 및 감시·정찰 레이다용 고출력 전력증폭기 (PA), 정밀 감시·항공·우주 플랫폼용 저잡음증폭기 (LNA), 위성통신·차세대 6G 통신용 RF 프론트엔드 같은 분야의 반도체를 설계·제안·개발하고 있습니다.”이러한 시스템 안에서 동작하는 GaN·GaAs 기반 RF·MMIC 칩은 눈에는 잘 보이지 않지만, 실제로는 레이다의 ‘눈과 귀’ 역할을 하는 핵심 부품이다. 디에스전자는 단순히 칩 하나만 설계하는 것이 아니라, 고객 시스템의 주파수·출력·잡음 (Noise)·열 환경까지 고려한 맞춤 설계, 시뮬레이션–시제품–신뢰성 검증까지 이어지는 엔드 투 엔드(End-to-End) 개발 프로세스를 가지고 있다.향후 양산 및 외산 칩들의 단종 리스크까지 염두에 둔 장기 운용 관점의 설계를 함께 제공하는 것이 특징이다. 또한, 국방·방산 체계의 특성상 ‘외산 부품이 단종되는 순간 시스템 전체가 영향을 받는 문제’가 자주 발생하는데, 당사는 이러한 상황에 대응하기 위한 대체 설계, 국산화 설계, 기능 재설계 등의 과제도 함께 수행하며 실제 사업 현장에서 발생하는 공급망 리스크를 기술로 해결하는 역할을 하고 있다.디에스전자의 경쟁력은 단순히 ‘설계를 잘한다’를 넘어서, ‘현장에서 바로 쓸 수 있는 국방급 설계’를 한다는 것이다.첫째, 국방·방산 특화 RF·MMIC 설계 경험을 갖고 있다는 점이다. 디에스전자는 일반 상용 통신 칩이 아닌, 혹한·혹서 환경, 충격·진동, 장기 운용 등 군수 환경을 전제로 설계 및 검증을 수행해 왔다. 이 과정에서 축적된 설계 데이터와 노하우는 단순한 시뮬레이션 수준을 넘어 ‘실제 장비에 들어가도 문제없이 효과와 성능이 나오는 설계’로 이어진다.둘째, Foundry-독립형 Design House를 추구하고 있다. 특정 Foundry 공정에 종속되지 않고, 프로젝트·성능·비용 요건에 따라 최적의 공정과 구조를 제안할 수 있다. 해외 팹과의 협업 경험을 바탕으로, 고객 입장에서 ‘가장 현실적인 선택지’를 설계 단계에서부터 함께 고민한다.셋째, 단종·공급망 이슈 해결 능력을 보유하고 있다. 최근 글로벌 방산·반도체 시장에서 가장 큰 이슈는 ‘좋은 칩을 누가 설계하느냐’가 아니라, ‘그 칩을 10년, 20년 동안 안정적으로 쓸 수 있느냐’로 볼 수 있다. 디에스전자는 L-SAM과 같은 주요 체계의 칩 단종 이슈에서 볼 수 있듯, 이미 구축된 시스템을 살리기 위한 대체 설계·국산화 설계에 강점을 가지고 있다.넷째, 작지만 민첩한 조직 구조를 갖고 있다. “대규모 조직에서 나오기 어려운 빠른 의사결정, 유연한 협업 구조를 가지고 있습니다. 고객이 문제를 제기하면 당장 이번 주부터 설계 검토에 들어갈 수 있는 속도와 중간에 방향이 바뀌어도 다시 구조를 짜서 제안할 수 있는 유연성을 함께 갖추고 있습니다.”디에스전자는 소비재처럼 대중 마케팅을 하는 회사가 아니라, B2B·프로젝트 기반의 기술 영업을 중심으로 판로를 개척하고 있다.“국내외 국방·방산·레이더 전문 전시회에 참가합니다. 드론·대드론, 국방·방산, 레이다·통신 관련 주요 전시회에 꾸준히 참여하고 있으며, 레이다 시스템 업체, 방산 대기업, 해외 파트너와의 네트워크를 넓히고 있습니다. 전시 기회는 단순한 홍보를 넘어, 현재 시장에서 어떤 성능과 스펙이 실제로 요구되는지를 현장에서 듣는 중요한 통로가 되고 있습니다.”한화시스템 등 주요 방산기업과의 협력 기반 영업도 진행하고 있다. 디에스전자는 한화시스템 1차 협력사로서, 기존 협력 관계를 기반으로 관련 신규 프로젝트, 연계 과제, 후속 개발로 파이프라인을 확장하고 있다. 이외에도 정부출연연구기관·공공기관·대학과의 공동 연구 및 과제를 수행하고 있다. 정부출연연구기관, 국책연구소, 대학 연구실 등과의 공동 R&D를 통해 새로운 기술을 검증하고, 이를 토대로 산업계·국방 분야로 적용 범위를 넓히고 있다.디에스전자는 현재 Series B 투자 유치 이후, 현재 브릿지 투자 유치 단계에 있다. “국방·방산 분야는 일반적인 민간 산업과 달리, 단기간 매출 성과보다는 장기 프로젝트 수행 능력과 신뢰 기반의 레퍼런스 축적이 핵심 경쟁력으로 작용하는 산업입니다. 또한 고주파 반도체(RF·MMIC) 설계 및 레이다용 핵심 부품 개발은 초기 연구개발(R&D)과 양산 준비 과정에서 상당한 기술 투자 비용과 장기간의 검증 과정이 필수적으로 수반됩니다.”이러한 산업 특성을 고려해 디에스전자는 단기적인 투자 확대보다는, 기술 완성도 제고와 양산 대응 역량 강화를 위한 단계적 투자 전략을 유지해 왔다. 현재는 기존 투자사들과의 후속 투자 및 사업 확장에 대한 심도 있는 논의가 진행 중이며, 기술 개발 성과와 사업 파이프라인을 기반으로 추가 투자가 이루어질 것으로 예상한다.“이번 브릿지 투자는 단순한 자금 조달을 넘어, 국방·방산 프로젝트 대응을 위한 핵심 인력 및 R&D 강화, 양산 연계 설계 및 신뢰성 검증 역량 고도화, 중장기 글로벌 시장 진출 준비를 위한 성장 디딤돌 성격의 투자가 될 것으로 보고 있습니다. 디에스전자는 투자 규모보다도 기술과 사업의 지속 가능성을 함께 고민할 수 있는 파트너와의 협력을 최우선 가치로 두고 있으며, 안정적인 기술 기반 성장을 이어가는 데 집중하고 있습니다.”임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “디에스전자를 설립하게 된 가장 큰 계기는, 국방·방산 및 첨단 레이다·통신 시스템 개발 현장에서 대한민국 핵심 반도체 기술이 해외 공급망에 과도하게 의존하고 있는 구조적 한계를 반복적으로 마주했기 때문입니다. 현장에서 프로젝트를 수행하다 보면, 성능은 우수하지만 해외 정책·수출 규제(ITAR 등)에 묶인 부품, 공급사가 전략 변경이나 시장 재편으로 인해 갑작스럽게 단종해 버린 핵심 반도체, 부품 하나 때문에 시스템 전체 일정과 사업이 흔들리는 상황을 피할 수 없이 경험하게 됩니다. 특히 레이다·미사일 방어·드론 탐지와 같은 국방 핵심 체계에서는 이러한 문제가 단순한 비용 증가를 넘어 국가 안보와 직결되는 리스크로 이어지기도 합니다. 이 과정에서 저는 ‘핵심 반도체를 직접 설계할 수 있는 역량이 없다면, 어떤 첨단 무기도 완전한 자립이라 할 수 없다’는 문제의식을 갖게 되었고, 그 해답은 단순 조립이나 유통이 아닌 설계(Design) 주권을 확보하는 것이라고 판단했습니다. 이러한 고민의 연장선에서, 국방·우주·고주파 반도체 설계에 특화된 기술 기업인 ㈜디에스전자를 설립하게 되었습니다.”창업 후 임 대표는 “가장 큰 보람을 느끼는 순간은, 우리가 설계한 RF·MMIC와 레이다 관련 핵심 기술이 실제 현장에서 정상적으로 동작하며, 시스템 성능을 책임지는 모습을 확인할 때다”라고 말했다.“국방·방산 분야의 반도체는 단순히 성능 수치가 좋다고 해서 끝나는 기술이 아닙니다. 실제 운용 환경에서 온도·진동·충격과 같은 가혹 조건을 견뎌야 하고, 장기간 안정적으로 동일한 성능을 유지해야 하며, 단 한 번의 오류도 허용되지 않는 상황에서 사용됩니다. 이러한 환경 속에서 디에스전자가 설계한 칩이 국방 및 방산에 적용되어 목표에 맞는 퍼포먼스와 데이터가 나오는 장면을 현장에서 확인할 때, ‘설계로 국가 시스템의 일부를 책임지고 있다’는 실감을 하게 됩니다. 이 순간은 창업가 이전에, 한 명의 기술인으로서 가장 큰 보람입니다. 또 하나의 보람은, 과거에는 ‘외산 반도체가 아니면 어렵다’고 여겨지던 영역에서 ‘국내 설계 기술로도 충분히 가능하다’는 인식을 만들어가고 있다는 점이다. 방산 대기업, 연구기관, 협력사들과의 협업 과정에서 디에스전자의 설계 결과를 기반으로 후속 논의와 추가 과제가 이어질 때, 회사가 단순한 스타트업이 아닌 산업 생태계의 한 축으로 자리 잡아가고 있다는 느낌을 받습니다.조직적인 측면에서도 큰 보람을 느낍니다. 젊은 엔지니어들이 ‘국방·우주·레이다와 같은 첨단 분야에서 실전 설계 경험을 쌓고 싶다’는 이유로 디에스전자를 선택하고, 이들이 프로젝트를 거치며 기술적으로 성장하는 모습을 지켜보는 일 역시 중요한 보람 중 하나입니다. 특히, 초기에는 경험이 부족했던 인재가 몇 개의 프로젝트를 거치며 스스로 설계 판단을 내리고, 시스템 관점에서 문제를 바라볼 수 있게 되는 변화를 볼 때 큰 책임감과 보람을 함께 느낍니다.마지막으로, 회사를 운영하며 느끼는 보람은 단기적인 성과보다 ‘우리가 가는 방향이 맞다’는 확신이 차곡차곡 쌓여가는 과정 그 자체라 생각합니다. 디에스전자는 빠르게 커지는 회사는 아닐지라도, 국방·방산 핵심 기술 영역에서 신뢰와 실적으로 평가받는 회사로 성장하고 있으며, 이 길을 묵묵히 걸어가고 있다는 점에서 창업을 잘한 선택이었다고 생각하고 있습니다.”디에스전자는 30여명의 정예 인력으로 운영되는 기술 중심 조직이다. 구성은 크게 칩 설계팀, 레이다 시스템팀, 제조기술·품질·기구설계팀, 전략기획 및 사업개발팀, 경영지원팀으로 구성되어 있다. 칩 설계팀 및 레이다 시스템팀은 GaN·GaAs 공정을 활용해 PA, LNA, TRM 등 핵심 칩을 설계하는 팀으로, 실제 국방·우주 시스템 경험을 가진 엔지니어들이 중심이다.제조기술·품질·기구설계팀은 설계된 칩이 실제 레이다·통신 시스템에서 원하는 성능을 내는지 테스트·측정·신뢰성 검증을 수행하는 팀이다. 전략기획실은 회사의 미래전략과 국내외 방산기업, 정부출연연구기관, 공공기관과의 협력 구조를 설계하고, 신규 프로젝트 및 글로벌 파트너십을 발굴·관리하는 역할을 담당한다. 경영지원·관리 부문은 재무·인사·행정 등 회사의 안정적인 운영을 책임지는 팀이다. 또한 필요 시에는 특정 기술 분야의 외부 자문 교수·전문가, 협력사와의 프로젝트 단위 태스크포스(TF)를 구성해, 작은 조직이지만 유연하게 확장 가능한 구조를 유지하고 있다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “디에스전자의 중장기 목표는 명확하다”며 “바로 국방 RF·MMIC 설계 분야의 ‘국내 레퍼런스 기업’이 되는 것”이라고 말했다.“가장 먼저 ‘국방용 고주파 반도체 설계가 필요하다’는 말이 나오면 먼저 떠오르는 회사 중 하나가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 두번째 목표는 Design House를 넘어, 솔루션·양산까지 잇는 기업으로 도약하는 것입니다. 현재는 설계와 일부 모듈 단계에 집중하고 있지만, 향후에는 신뢰성 시험, 양산 연계, 표준 제품 라인업 구축까지 확대해 ‘설계–검증–양산–수명 관리’ 전 주기를 책임지는 기업으로 성장하고자 합니다. 세번째 목표는 글로벌 방산·우주 시장 진출입니다. 국내 고객과의 레퍼런스를 바탕으로 해외 방산·레이더·위성통신 기업, 시스템 인티그레이터와의 협력을 확대해 ‘K-Defense RF·MMIC 설계 솔루션’을 글로벌 시장에 알리는 것이 목표입니다. 네번째 목표는 국내 인재 양성과 지역 생태계 기여하는 것이다. 대전·대덕 등 국내 기술 인프라와 연계해 젊은 엔지니어들이 국방·우주·6G 분야에서 커리어를 쌓을 수 있는 작지만 단단한 기술 기업으로 성장하고 싶습니다. 궁극적으로 ㈜디에스전자는 외산 의존도를 줄이고, 우리 스스로 설계할 수 있는 나라를 만드는 데 기여하는 기업이 되는 것을 가장 중요한 목표로 삼고 있습니다.“이진호 기자 jinho2323@hankyung.com