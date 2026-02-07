[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 판매자와 소비자가 모두 만족하는 새로운 반품 문화를 만드는 기업 ‘리터놀’

윤대건 리터놀 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



대표 아이템은 반품 검사 아웃소싱 서비스 ‘리터니즈(Returneeds)’

자동으로 검품하고 손상 위치와 사유를 판별하는 비전 AI 기반 서비스

리터놀은 리터놀은 이커머스 반품 과정을 자동화하고 표준화하여 판매자와 소비자가 모두 만족하는 새로운 반품 문화를 만드는 기업이다. 단순한 물류기업이 아니라, 반품 데이터를 분석해 제조·유통사의 공급망과 품질관리를 개선하는 데이터 기업으로 성장하고 있다. 윤대건 대표가 2023년 7월에 설립했다.“창업하지 3개월 만인 10월에 서비스의 PoC(개념검증)를 유상으로 진행할 수 있었고, 6개월 후인 2024년도 1월에 MVP(최소기능제품)을 출시하면서 본 서비스 매출을 만들었습니다. 창업한 지 6개월 안에 제품을 만들고, 서비스 매출을 발생시킨 것입니다. 우리 팀의 강점은 큰 도전 과제를 쪼개서 작동하는 상태까지 빠르게 실행하고 구현하는 것이라고 생각합니다.”대표 아이템은 반품 검사 아웃소싱 서비스 ‘리터니즈(Returneeds)’다. 리터니즈는 반품 상품을 자동으로 검품하고 손상 위치와 사유를 판별하는 비전 AI 기반 서비스다. 다양한 이커머스 마켓플레이스에서 반품 주문이 들어오면, 수거부터, 검사, 양품화까지 수행해서, 고객사의 물류창고로 새 상품이 입고되듯이 보내준다.택배 송장을 스캔해 주문 정보를 자동으로 매칭하고, 실시간 이미지 분석으로 상품의 불량 여부를 판단한다. 이를 통해 반품 데이터가 품질 개선과 재판매, 기부로 이어지는 ‘순환형 반품 생태계’를 구축하고 있다.리터놀의 경쟁력은 첫째, 높은 정상 제품화율이다. 기존 방식 3% 대비 30배가 넘는 88%의 물량을 정상 제품으로 양품화 한다. 둘째, 짧은 검사 시간과 기간이다. 경쟁사의 검사 시간이 5분이 넘는 것 대비, 평균 2.4분 내 검사가 가능하고, 경쟁사의 1주일이 넘는 기간 대비, 1/3 수준인 2일 안에 검사 결과를 제공한다. 셋째, 반품 검품 데이터를 축적해 제품 불량 유형, 브랜드별 반품 사유를 체계적으로 분석하고, 넷째, 반품 폐기율 25%에서 6.36%로 줄이며, 탄소 저감 효과를 입증했다."선행 기술과 연구들은 연구실 수준에서만 이뤄지고 있었습니다. 인공지능 연구는 좋은 품질의 학습 데이터를 빠르게 구성하는 것이 핵심 역량이라고 생각했기 때문에 창업하면서 가장 먼저 구축한 것이 ‘이미지를 획득하는 장비’, 그리고 ‘검품 프로세스를 관리하는 소프트웨어’였습니다. 이 인프라를 이용하여 현재까지 125만 장의 학습데이터를 구축했습니다. “리터놀은 작은 브랜드부터 시장 하방에서부터 개척하면서 대형 브랜드로 올라가고 있다. 현재는 무신사, W컨셉, 29cm 등 ‘이커머스에서 잘 판매가 되는 패션브랜드’에 집중하고 있다. 리터놀의 높은 검사 품질을 증명할 수 있는 컴템포러리 급에도 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 이커머스 뿐 아니라 백화점과 가두점에서 잘 판매하는 브랜드에도 연락받고 있어서 핵심고객은 ‘패션 브랜드’로 확장되는 것을 기대하고 있다.리터놀 서비스의 2024년 리텐션율은 86.11%이다. 이탈한 몇 개의 고객사들도 폐업, PoC, 서비스(브랜드) 철수 등의 이유라서 실질 고객 유지율은 100% 수준이다.“고객 이탈의 위기가 없었던 것은 아닙니다. 이탈의 위기 때 팀이 똘똘 뭉쳐서 문제를 해결하다보니 고객들도 지속 사용을 결정하고 있습니다. 서비스의 형태는 유사할 수 있을지 몰라도 ‘고객 중심적인 기업문화’는 표방하기 어렵다고 생각합니다. 그리고 역물류 분야의 다양한 스타트업, 기업들과 협력하고 있습니다. 이 역시도 ‘고객 중심적인 사고‘에서 나온 것입니다. 잘하는 ’검사‘와 ’양품화‘에 집중하고, 다른 영역들은 파트너십을 통해서 고객은 ’리터놀‘을 통하면 반품과 관련한 문제들을 원스톱으로 해결 받을 수 있는 구조를 만들고 있습니다.”리터놀은 시드투자 10억 원을 유치했고, 현재 25억 규모의 프리A(Pre-A) 라운드를 클로징 중이다. 내년에는 초대형 고객 유치와 글로벌 진출을 위해 시리즈 A 라운드를 오픈 할 계획이다.윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “커리어 초반에는 6년 반 동안 머신비전 기업에서 마케팅과 Go to Market이라고 불리는 시장 개발을 담당했습니다. 이때 공장자동화, 특히 그 안에서도 자동 품질 검사에 대한 다양한 지식과 경험, 네트워크를 만들었습니다. 시장 개발 업무를 하다 보니 스타트업에 자연스럽게 관심을 갖게 됐습니다. 이후에 스타트업 몇 군데를 거치면서 마케팅 뿐 아니라 하드웨어 PM, 구매·물류, 이커머스 총괄과 같은 다양한 직무를 경험했습니다. 마케팅하면서 수요 쪽에 감각을 익혔고, 하드웨어 PM, 구매·물류를 통해서 제조와 수요 쪽 감각을 익혔습니다. 특히, 이커머스 총괄을 하면서 반품을 제가 직접 경험하고 관리했습니다. 커리어 동안 정말 다양한 경험을 했습니다. 이런 다양한 경험이 제 안에서 융합이 되면서 현재의 사업 아이템을 시작할 수 있게 된 것 같습니다.”창업 후 윤 대표는 “리터니즈를 통해 실제로 브랜드의 폐기율이 줄고, 재판매율이 높아지는 데이터를 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“특히 반품 데이터를 품질 개선으로 연결하면서 고객사들이 ‘리턴이 비즈니스 자산이 된다’는 인식을 갖게 된 점이 의미가 있습니다. 우리 고객 중 하루 반품량이 200개 수준인 고객이 있었습니다. 이 고객의 경우 기존에 재고 손실이 월에 1억원 수준으로 나고 있었습니다. 우리 서비스를 이용한 후에 1,000만원 수준으로 줄었습니다. 버려지던 9,000만원의 가치를 찾아낸 새로 셈입니다. 기존 방식 대비해서 반품 상품의 잔여 가치율이 2배가량 좋아졌습니다.”리터놀은 AI 연구, 자동화 시스템, 서비스 운영, 기획 등 각 분야 전문가 12명으로 구성되어 있다. 기술 연구팀은 AI 모델 고도화와 자동화 시스템 개발을 담당하고, 운영팀은 반품센터 현장과 고객 서비스를 관리한다.앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “2026년 미국 진출을 목표로 준비 중”이라며 “중장기적으로는 ‘글로벌 반품 표준’를 세워 반품 과정에서 버려지는 자원을 최소화하고, ESG와 기술 혁신이 공존하는 새로운 리턴 생태계를 만들 계획”이라고 말했다.“그뿐만 아니라 2028년도까지 반품 상품 폐기율 ZERO로 만드는 단기 목표를 가지고 있습니다. 이를 위해 업싸이클링과 기부처와도 꾸준히 연계하며, 서비스를 사용하고 있는 브랜드에도 소개하고 있습니다. 우리 서비스를 통해 우리 고객도 좋아지고, 지구환경도 좋아지는 일이라는 자부심을 가지고 열심히 일을 하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com