[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] AI 가상 피팅 플랫폼 ‘보고핏(BOGOFIT)’을 개발하는 기업 ‘메타뱅크’

소요환 메타뱅크 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



-AI 가상 피팅 키오스크, AI 가상 피팅 API (SaaS 라이선스), AI 가상 피팅 모바일 앱(APP)을 개발 중

-소요환 대표 20여 년간 AI·컴퓨터비전·멀티미디어 처리 분야에서 연구와 개발을 이어온 전문가

메타뱅크는 인공지능을 기반으로 실제 옷을 입어본 것과 가장 가까운 경험을 제공하는 AI 가상 피팅 플랫폼 ‘보고핏(BOGOFIT)’을 개발하는 기업이다. 보고타를 중심으로 AI 가상 피팅 키오스크, AI 가상 피팅 API (SaaS 라이선스), AI 가상 피팅 모바일 앱(APP)을 개발 중이다. 한남대 미디어영상학과 교수인 소요환 대표(59)가 2021년 12월에 설립했다.소 대표는 한남대학교 미디어영상학과 교수로 재직 중이며 20여 년간 AI·컴퓨터비전·멀티미디어 처리 분야에서 연구와 개발을 이어온 전문가로, 기술이 실제 산업 문제를 해결하는 데 활용되어야 한다는 확고한 신념을 가진 교원 창업가다.미국 NYIT(New York Institute of Technology)에서 학위를 받은 후 AI 기반 영상처리 연구를 본격적으로 시작했고, 한남대학교 미디어영상학과 교수로 재직하며 다양한 AI 연구 프로젝트와 산학협력 과제를 수행해 왔다. 오랜 기간 연구실에서 축적한 기술이 실제 산업 현장에서 어떠한 변화를 만들 수 있는지 고민하던 그는, 특히 온라인 패션 시장의 구조적 문제높은 반품률, 사이즈 불일치에 대한 소비자 불안, 오프라인과 온라인 쇼핑 경험의 단절에 주목하게 됐다. 이러한 문제들을 AI 기술로 해결할 수 있다면 산업 전반에 큰 기여를 할 수 있다는 확신이 생겼고, 그 결과 메타뱅크를 창업하며 기술의 상용화에 본격적으로 나섰다.대표 아이템은 인공지능을 기반으로 실제 옷을 입어본 것과 가장 가까운 경험을 제공하는 AI 가상 피팅 플랫폼 ‘보고핏(BOGOFIT)’이다. 메타뱅크는 온라인 쇼핑 환경에서 가장 큰 문제로 지적되는 ‘사이즈 불안’과 ‘반품 증가’, 그리고 오프라인에서만 가능한 ‘참여형·체험형 쇼핑 경험의 부재’를 해결하기 위해 이 기술을 개발해 왔다. 보고핏은 사용자의 단 한 장의 이미지로 신체 정보와 체형 특성을 분석하고, 다양한 의류 아이템을 실제 착용한 것처럼 자연스럽게 합성해 보여주는 AI 기반 VTON(Virtual Try-On) 모델을 중심으로 구성된다.메타뱅크의 핵심 제품은 AI 기반 고정밀 가상 피팅(Virtual Try-On) 솔루션 ‘보고핏(BOGOFIT)’을 중심으로 AI 가상 피팅 키오스크, AI 가상 피팅 API (SaaS 라이선스), AI 가상 피팅 모바일 앱(APP)으로 구성된다.메타뱅크의 아이템이 가진 가장 큰 경쟁력은, 단순히 ‘옷을 합성해서 보여주는 기술’을 넘어 실제 쇼핑의 문제를 해결할 수 있을 만큼 정교하고 신뢰도 높은 가상 피팅 경험을 제공한다는 점에 있다.보고핏은 단일 이미지 기반의 2D 기술임에도 불구하고 세계 최고 수준의 정확도를 구현하고 있으며, 의류의 질감·주름·광택·실루엣이 실제 착용과 거의 유사하게 표현된다. 이러한 사실감은 국제 성능 지표인 FID에서 경쟁사 대비 압도적으로 낮은 수치를 기록하며 기술력의 우수성을 입증했다.또한 보고핏은 기존 가상 피팅 시스템들이 대부분 ‘상의만, 한 벌만, 단일 아이템만’ 시뮬레이션하는 한계를 넘어서 상의·하의·아우터·악세서리까지 여러 아이템을 동시에 착용해 볼 수 있는 다중 피팅 기능을 제공한다. 이 기능은 실제 코디 전체를 확인해야 구매 결정을 내릴 수 있는 소비자에게 매우 유용하며, 쇼핑몰이나 브랜드 입장에서는 구매전환율 향상과 반품률 감소라는 실질적인 사업 가치로 이어진다.메타뱅크는 가상 피팅이라는 기술 특성상, 고객이 직접 체험했을 때 그 효과가 가장 강하게 전달된다는 점을 기반으로 체험 중심의 판로 개척 전략을 적극적으로 실행해 왔다. 특히 전시회, 오프라인 행사, 매장 실증(PoC)을 중심으로 사용자와 바이어가 ‘직접 보고, 직접 입어보는 경험’을 제공하는 것이 핵심이다. 실제로 World IT Show와 같은 대형 전시회에서 실시간 피팅 시연을 진행해 여러 패션 기업과 플랫폼 업체들로부터 기술력을 인정받았고, 이는 다양한 B2B 상담과 해외 파트너십으로 이어졌다.또한 메타뱅크는 온라인 패션몰·브랜드를 대상으로 한 B2B 제휴 마케팅을 적극적으로 펼치고 있다. 쇼핑몰이 자체 서비스에 가상 피팅 기능을 쉽게 붙일 수 있도록 API 형태로 제공하고 있으며, 이를 위해 쇼핑몰 개발사, 커머스 플랫폼, 패션 에이전시와의 파트너십도 확장해 왔다. 이러한 전략은 기술 도입 장벽을 낮추면서 자연스럽게 API 공급 채널을 넓힐 수 있는 구조를 만들어주었고, 결과적으로 중국·베트남·인도네시아 등 해외 플랫폼에 API를 수출하는 성과로도 이어졌다.오프라인 시장에서는 가상 피팅 키오스크를 이용한 실증형 마케팅이 중요한 역할을 하고 있다. 동대문 도소매 매장, 편집샵, 관광지 체험존 등 실제 소비자가 방문하는 공간에서 키오스크를 설치하고, 직접 가상 피팅을 체험할 수 있게 한 것이다. 이러한 현장 중심 마케팅은 매장 체류시간 증가, 방문객 유입, SNS 인증 콘텐츠 생성 등 긍정적인 효과를 만들었고, 도입 문의와 키오스크 판매·렌탈로 연결되는 실질적인 판로 확장 결과를 가져왔다.온라인 마케팅 측면에서는 보고핏이 생성하는 AI 패션 룩북·동영상 콘텐츠를 활용한 SNS 중심의 바이럴 전략을 펼치고 있다. 고객이 자신만의 AI 착용 영상을 생성해 TikTok·Instagram에 공유할 수 있어 자연스러운 홍보 효과가 발생하고, 이를 통해 앱 다운로드 증가와 브랜드 인지도 확장으로 이어지는 선순환 구조를 만들어냈다.이와 동시에 해외 판로 개척을 위해 중국 법인을 중심으로 현지 파트너와 협력하고 있으며, 글로벌 이커머스 기업과의 협업도 지속적으로 추진하고 있다. 현지 고객사 미팅, 로컬 전시회 참여, API 현지화 작업 등을 통해 해외 시장에서의 인지도와 신뢰도를 높여가고 있다.메타뱅크는 창업 초기부터 기술 완성도와 시장성을 기반으로 외부 투자와 정부 R&D 지원을 적극적으로 연계해 성장해 온 기업이다. 현재까지는 Seed 단계에서 TIPS 운영 투자사로부터 투자를 유치했고, 동시에 Pre-TIPS와 TIPS를 비롯한 다양한 정부 R&D 사업에 선정되면서 기술 고도화와 시제품 개발에 필요한 재원을 안정적으로 확보해 왔다. 이러한 조달 구조는 연구 중심 기업에서 사업 중심 기업으로 넘어가는 과정에서 매우 중요한 역할을 했으며, 실제로 보고핏 API와 키오스크의 상용화 성과로 이어졌다.향후 투자 유치 계획 역시 명확하다. 메타뱅크는 보고핏 플랫폼을 글로벌 SaaS 서비스로 확대하고, AI 엔진의 고도화 및 키오스크 제품 라인업 확장을 추진하기 위해 Series A 규모의 후속 투자 유치를 준비하고 있다. 투자 유치의 목적은 단순한 자금 확보가 아니라, 글로벌 시장 공략(중국·동남아) 가속화, 4D 기반 AI 피팅 모델 개발, API 트래픽 증가에 대비한 인프라 확장, 글로벌 영업 인력 및 파트너십 확충과 같은 전략적 성장을 위한 기반 마련에 있다.특히 메타뱅크는 이미 중국·베트남·인도네시아 등 해외 시장에서 API 수출 경험을 보유하고 있고, TIPS 과제를 통해 기술 경쟁력도 확인된 상황이기 때문에, 본격적인 글로벌 진출을 위한 투자가 매우 중요한 시점이다. 투자사 입장에서도 기술적 차별성(FID 12.075의 정확도, 다중 아이템 피팅, 동영상 룩북 생성), 실제 매출(약 8억 원), 수출 실적 등 중요한 지표들이 이미 확보되어 있어 성장 가능성이 높은 기업으로 평가받을 수 있다.따라서 메타뱅크는 현재까지는 Seed 단계 투자 유치 및 정부 R&D 재원을 통해 안정적으로 성장해 왔으며, 앞으로는 Series A 투자 유치를 통해 글로벌 AI 패션 플랫폼으로 도약한다는 명확한 계획을 가지고 움직이고 있다.소 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “메타뱅크를 설립하게 된 가장 큰 이유는, 오랜 기간 쌓아온 AI·영상처리 기술이 실제 산업의 문제를 해결하는 데 쓰일 수 있어야 한다는 확고한 신념 때문이었습니다. 20여 년 동안 대학과 연구소에서 컴퓨터비전과 인공지능을 연구하며 다양한 기술을 개발해 왔지만, 이러한 기술이 실제 소비자와 기업의 불편을 줄이고 산업 구조를 바꾸는 데 활용되는 사례는 많지 않다는 점을 늘 아쉬움으로 느껴왔습니다. 특히 온라인 패션 시장에서 반복되는 ‘사이즈 불안, 과도한 반품, 낮은 구매전환율’ 문제는 기술적 접근으로 충분히 해결할 수 있는 영역임에도 불구하고, 시장에는 제대로 작동하는 솔루션이 없었습니다. 이러한 문제의식을 바탕으로, ‘한 장의 사진만으로도 실제 입어본 것 같은 착용감을 구현해 온라인과 오프라인의 간극을 해소할 수 있는 기술’을 만들고 싶다는 목표가 명확해졌고, 그 고민이 결국 메타뱅크의 창업으로 이어졌습니다. 단순히 기술을 만드는 데 그치는 것이 아니라, 이를 실제 제품과 서비스로 구현하여 산업에 직접적인 변화를 만들어내는 것이 창업의 핵심 계기였습니다. 초기 자금은 대표와 연구진의 자체 출연금으로 시작되었습니다. 연구 기반 창업기업의 특성상, 초기에는 연구 인력 인건비·시제품 제작비·법인 설립 비용 등을 자체 자금으로 충당하며 최소한의 구조를 갖추었습니다. 이후 메타뱅크가 보유한 기술성과 잠재력을 바탕으로 정부 R&D 지원사업을 연속적으로 확보하면서 기술 고도화와 제품 개발을 위한 안정적 재원을 마련할 수 있었습니다. 실험실특화창업패키지, 창업성장기술개발(디딤돌), Pre-TIPS, TIPS, 디지털기업 전주기 지원사업 등 주요 과제에 선정되면서 연구개발비와 시제품 제작비, PoC 운영비 등을 확보했고, 이는 보고핏 AI 엔진과 키오스크·API 플랫폼을 실제 상용 제품으로 완성하는 데 큰 기반이 되었습니다. 또한 창업 초기에 민간 투자사로부터 Seed 투자를 유치하여 글로벌 진출과 제품 고도화를 위한 추가 자금을 확보했습니다. 이는 기술 신뢰도와 시장 가능성을 외부에서 인정받았다는 의미였으며, 이후 해외 API 수출 및 초기 매출 발생으로 자연스럽게 현금 흐름도 만들어졌습니다.”창업 후 소 대표는 “메타뱅크를 창업하고 난 뒤 가장 크게 느끼는 보람은, 오랜 시간 연구실에서 개발해 온 기술이 이제는 실제 산업 현장에서 누군가에게 직접적인 도움이 되고 있다는 사실을 눈으로 확인하는 순간들”이라며 “특히 보고핏을 통해 온라인 쇼핑의 불편함이 줄어들고, 소비자가 편하게 옷을 선택할 수 있게 되었다는 이야기를 들을 때, 기술이 단순한 연구 성과를 넘어 실생활의 문제를 해결하는 도구가 됐다는 것을 실감한다”고 말했다.“동대문 도소매 매장이나 관광 체험존 등 현장에서 고객이 가상 피팅을 직접 체험하며 ‘정말 입어본 것 같다’, ‘이 기능 덕분에 구매 결정이 쉬워졌다’라고 반응하는 모습을 보면, 창업자로서의 보람은 말로 표현하기 어려울 정도로 큽니다. 특히 반품률이 줄고 구매전환율이 높아졌다는 파트너사의 피드백은 기술 기업이 가져갈 수 있는 가장 현실적인 성과이자 보람입니다.또 하나의 보람은 글로벌 시장에서 기술력을 인정받는 과정 속에서 느껴집니다. 중국, 베트남, 인도네시아 등 해외 기업들이 보고핏 API를 도입하거나 협업 제안을 주는 것을 보며, 한국에서 만든 기술이 국경을 넘어 실제로 사용된다는 사실이 큰 동기부여가 되고 있습니다. 단순히 국내 시장에 머무르는 것이 아니라, 메타뱅크가 전 세계 패션테크 시장에서 의미 있는 변화를 만들 수 있다는 가능성을 확인하는 일이 창업자로서 매우 값진 경험입니다. 팀원들의 성장 또한 중요한 보람입니다. 초기에는 소수 인력으로 시작했지만, 지금은 AI 연구원, 개발자, 디자이너, 영업 인력 등 다양한 분야의 전문가들이 함께 모여 각자의 영역에서 의미 있는 결과를 만들어내고 있습니다. 새로운 연구원이 한 단계 더 발전된 모델을 만들어내거나, 영업팀이 새로운 기업과 제휴를 성사하는 모습을 보면, ‘회사가 사람을 변화시키고, 사람은 회사를 성장시킨다’는 창업의 본질을 다시 한 번 느끼게 됩니다. 무엇보다도 창업 후 느끼는 가장 큰 보람은, 처음에 가졌던 ‘기술로 산업의 낡은 문제를 해결하겠다’는 목표가 점점 현실로 이루어지고 있다는 점입니다. 온라인 쇼핑의 불편함을 줄이고, 오프라인 매장의 체험 가치를 높이며, 글로벌 시장에서도 통하는 기술 생태계를 만들어가는 지금의 여정 자체가 창업자로서 자부심이자 보람입니다.”메타뱅크는 기술 중심의 패션테크 기업답게, 연구 개발을 핵심으로 한 전문 인력들이 견고하게 구성되어 있다. 조직의 중심에는 20년 이상 AI·컴퓨터비전 분야를 연구해 온 소요환 대표가 있으며, 대표의 기술적 방향성과 사업 전략을 기반으로 기업부설연구소, 경영관리팀, 영업·마케팅팀, 그리고 UI/UX·콘텐츠팀이 유기적으로 협력하는 구조를 갖추고 있다.기업부설연구소는 메타뱅크의 기술 경쟁력을 만들어내는 핵심 조직으로, AI·멀티미디어 박사급 연구원들이 주축을 이루고 있다. 연구소장(CTO)을 비롯해 KAIST·기초과학연구원 등에서 연구 경력을 쌓은 박사급 인력들이 VTON 엔진 개발, 영상·이미지 기반 AI 모델 고도화, 다중 아이템 피팅 알고리즘 개발 등을 담당하며 보고핏 기술을 지속적으로 발전시키고 있다. 최근에는 해외 출신 AI 전문가를 포함한 신규 연구원들이 합류하면서 연구 역량이 더욱 탄탄해졌다.영업·마케팅팀은 국내외 B2B 고객 발굴과 파트너십 구축을 담당하며, 특히 국내 쇼핑몰·동대문 도소매 시장·오프라인 매장뿐 아니라 중국·베트남·인도네시아 등 해외 시장까지 폭넓게 연결하는 역할을 맡고 있다. 실제로 수출과 API 공급 계약들이 이 팀을 통해 성사되면서 글로벌 확장 기반이 강화됐다.경영관리팀은 정부 R&D 과제 운영, 재무·회계, 사업 기획 등 회사의 내부 운영을 안정적으로 이끄는 역할을 담당하고 있으며, 제품 개발·실증·지자체 협력 사업 등 다양한 프로젝트를 효율적으로 관리해 회사가 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 제공하고 있다.UI/UX·콘텐츠팀 또한 중요한 역할을 맡고 있다. 보고핏 앱과 키오스크의 사용자 경험을 설계하고, 패션 콘텐츠·룩북·시연 영상 등 시각적 자료를 제작해 기술을 사용자에게 보다 쉽게 전달하는 역할을 합니다. 이 팀의 기여는 기술의 대중성과 접근성을 높이는 데 큰 도움을 주고 있다.최근에는 영업팀장, 연구원, 외국인 AI 엔지니어 등 새로운 인력들이 잇따라 채용되면서 조직이 빠르게 확장되고 있다.“소규모 스타트업이지만, 각 분야의 전문성을 가진 인력들이 긴밀하게 협업하는 구조를 갖추고 있어 기술 개발부터 사업화까지 빠른 의사결정과 실행이 가능하다는 점이 메타뱅크 팀의 큰 강점입니다.”앞으로의 계획에 대해 소 대표는 “가장 중점적으로 추진하고자 하는 목표는 현재의 가상 피팅 기술을 단순한 기능이나 서비스 수준에 머물게 하지 않고 글로벌 시장에서 경쟁력을 가진 패션테크 플랫폼으로 도약시키는 것”이라며 “이를 위해 먼저 보고핏 VTON 엔진의 기술 고도화가 계획되어 있다”고 말했다.“현재 세계 최고 수준의 정확도를 보이고 있는 AI 모델을 더욱 발전시켜, 실제 착용감과 움직임까지 자연스럽게 표현하는 동영상 기반의 4D 피팅 기술로 확장하는 것이 핵심 방향입니다. 이러한 기술적 진화는 앞으로 패션 리테일 환경에서 필수적인 기술로 자리 잡을 것으로 보고 있습니다. 또한 API·앱·키오스크로 구성된 보고핏 생태계를 글로벌 서비스로 정착시키는 것도 중요한 목표입니다. 특히 해외 패션 플랫폼과 쇼핑몰, 동남아·중국 시장을 중심으로 한 API 수출을 더욱 확대하고, 다국어 지원을 통해 글로벌 SaaS 형태로 확장하는 것이 계획되어 있습니다. 현재 이뤄지고 있는 중국·베트남·인도네시아 수출 경험을 기반으로 향후에는 미국·일본·유럽 시장까지 진출 범위를 넓히는 것이 장기적 목표입니다.오프라인 영역에서도 지속적인 확장을 준비하고 있습니다. 현재 상용화된 가상 피팅 키오스크를 보다 스마트한 형태로 고도화해, 패션 매장뿐 아니라 백화점, 관광지, 지자체 스마트관광 인프라 등 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 제품 라인업을 다변화할 계획입니다. 단순한 체험형 기기를 넘어, 매장 매출 향상과 방문객 유입을 실질적으로 이끄는 마케팅·데이터 플랫폼으로 성장시키고자 합니다.조직적으로는 AI 연구 역량을 더욱 강화하는 한편, 글로벌 영업과 마케팅을 전담하는 인력을 확대하여 기술 기업에서 플랫폼 기업으로의 전환을 본격적으로 추진할 계획입니다. 이를 위해 후속 투자 유치(Series A)도 준비하고 있으며, 확보된 자금은 기술 개발, 글로벌 사업 확장, 제품 라인업 확장, 브랜드 마케팅 등에 집중적으로 투입될 예정입니다.궁극적으로 메타뱅크가 추구하는 목표는 ‘온라인과 오프라인의 경계를 궁극적으로 메타뱅크가 추구하는 목표는 '온라인과 오프라인의 경계를 허무는 새로운 패션 쇼핑 경험을 만드는 것'입니다. 한 장의 이미지에서 시작된 가상 피팅 기술이, 앞으로는 소비자의 전체 스타일링을 제안하고, 매장·쇼핑몰·SNS로 이어지는 확장된 데이터 기반의 패션 경험을 제공하는 플랫폼으로 발전해 나가길 기대하고 있습니다. 이러한 방향 속에서 메타뱅크는 기술력·시장성·글로벌 확장성을 모두 갖춘 패션테크 선도 기업으로 성장하는 것을 최종 목표로 삼고 있습니다."