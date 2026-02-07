[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 뇌·혈관 직접 전달하는 '양친매성 히알루론산(ACHA)' 개발한 기업 ‘모이스텐’

이영모 모이스텐 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



-자체 개발한 'ACHA(아세틸화 히알루론산)', 물·기름 모두 친한 양친매성으로 약물 전달 효율 극대화

-비강 점막 통해 뇌전증·알츠하이머·비만치료제(위고비) 뇌 직접 전달 가능성 열어

“모이스텐의 핵심 기술인 '아세틸화 히알루론산(ACHA)'은 단순한 보습 원료가 아닙니다. 물과 기름 모두에 친화적인 성질을 이용해 약물을 담지하고, 뇌와 혈관으로 직접 전달하는 차세대 약물 전달 시스템(DDS)의 핵심체입니다.”2021년 설립된 ‘모이스텐(Moisten)’은 바이오 치료제, 의료기기, 화장품을 아우르는 바이오 융복합 벤처기업이다. 이영모 대표(36)가 이끄는 모이스텐은 2025년 한남대학교 창업도약패키지 선정에 이어 11월 팁스(TIPS) 프로그램에 최종 선정되며 독보적인 기술력을 인정받았다. 특히 최근 자체 개발한 특수 히알루론산 소재를 통해 바이오·헬스케어 업계의 이목을 집중시키고 있다.모이스텐의 주력 무기는 독자 개발한 'ACHA(Acetylated Hyaluronic Acid, 아세틸화 히알루론산)'이다. 시중의 일반적인 히알루론산이 물에만 녹는 수용성인 반면, 모이스텐의 ACHA는 물과 기름 모두에 섞이는 '양친매성'을 띤다.이 대표는 “ACHA의 양친매성 특성을 활용하면 난용성 약물을 효과적으로 감싸 안는 담지가 가능하다”며 “이를 통해 비강 및 구강 점막을 투과하는 획기적인 약물 전달 시스템을 구현했다”고 설명했다.특히 주목할 점은 확장성이다. 모이스텐의 기술을 활용하면 약물이 소화기관(위장관)을 거치지 않고 점막을 통해 혈관으로 직접 흡수되어 즉각적인 효능을 발휘할 수 있다. 비강(코) 점막을 통할 경우 뇌 후각 신경을 통해 뇌전증, 알츠하이머 치료제는 물론 최근 화제인 위고비(Wegovy) 등 GLP-1 비만치료제를 뇌로 직접 전달할 수 있어, 기존 경구제나 주사제의 한계를 극복할 대안으로 평가받는다.이러한 기술력은 산학협력과 실적으로 증명되고 있다. 모이스텐은 차의과학대학교와의 ‘Collabo R&D’ 과제를 통해 고부가가치 원료의 자체 기술화를 마쳤으며, 2025년까지 약 40건의 연구 과제를 수행했다.기술이 제품 경쟁력으로 이어지며 2025년 해외 실적도 폭발했다. 멕시코, 태국, 말레이시아, 체코, 중국 등에서 러브콜이 이어지며 한 해 동안 22만 달러(약 3억 원)의 수출 실적을 올렸다. 성장성을 확인한 투자자들의 발길도 이어져 2025년에만 약 9억 원의 투자를 유치하는 데 성공했다.모이스텐은 2026년을 제형 혁신의 해로 삼고 있다. 자체 필름 생산 설비를 구축해 ODF(구강용해필름) 시장에 본격 진출한다. ACHA 기술을 필름 제형에 적용, 복용 편의성과 흡수율을 동시에 잡겠다는 전략이다.글로벌 확장도 가속화한다. 2026년 초 주력 제품군의 유럽 인증 완료를 기점으로 유럽 수출을 본격화한다. 이 대표는 “ACHA 기술을 필두로 필름형 제제 시장의 후발주자지만 기술력으로 시장 판도를 바꾸는 ‘퍼스트 무버’가 될 것”이라며 “난치성 질환 치료제의 효과적인 전달체 역할을 수행해 인류의 건강한 삶에 기여하겠다”고 포부를 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com