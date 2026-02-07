[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] AI 고등 영어 내신 변형문제 제작 프로그램 개발하는 ‘모티브에듀학원’

이재영 모티브에듀학원 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



프로그램, 고등 영어 내신 변형문제와 워크북을 자동으로 생성해 줘

학원 소속 강사들이 수업 준비에만 집중하고 수업 자료는 학원에서 만들어

“기존에는 고등 영어 내신 변형문제와 워크북을 사람이 직접 제작해야 했지만, 이제는 AI가 이를 대신해 더 빠르고 효율적으로 제작할 수 있습니다. AI 고등 영어 내신 변형문제 제작 프로그램을 만들게 된 이유는 간단합니다. 우리 학원 소속 고등부 영어 강사들이 전국 영어 모의고사가 시행되면 경우 거의 매주 밤을 새워 수업 자료(변형문제, 워크북)를 만들고 있었기 때문입니다. 심한 경우 아침 7시에 퇴근하는 강사들도 있습니다.”모티브에듀학원을 운영하는 이재영 대표(35)는 이런 고민을 해결하기 위해 입시영어 전문가 집단과 함께 ‘고등 영어 내신 변형문제 프로그램’을 만들었다.모티브에듀학원은 대전 서구 둔산동에 있는 학원으로 중고등학생 대상으로 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 수업을 진행한다. 2019년 12월에 설립돼 현재 1관~4관, 프리미엄관 총 5개의 학원을 운영하고 있다.이 대표가 개발한 아이템은 AI 고등 영어 내신 변형문제 제작 프로그램이다. 이 프로그램은 고등 영어 내신 변형문제와 워크북을 자동으로 생성해 준다.이 대표는 “학원 소속 강사들이 수업 준비에만 집중하고 수업 자료는 학원에서 만들어 주면 훨씬 더 강사들의 효율적으로 일할 수 있겠다고 생각했다”며 “이 생각을 강사들에게 공유했더니 큰 호응을 얻었다. 그래서 AI 고등 영어 내신 변형문제 제작 프로그램을 만들게 됐다”고 말했다.“프로그램의 경쟁력은 입시영어 전문가가 만든 퀄리티 또는 그 이상의 퀄리티를 가진 문제를 AI가 만들어 낸다는 점입니다. 누구보다 빠르게 만들어 냅니다. 사람이 200문제를 만들 경우 최소 일주일이 걸리지만 AI의 경우 한 시간 내로 만들 수 있습니다. 원하는 지문은 모두 변형문제로 만들 수 있다. 고등학교마다 독특한 시험 범위 지문들이 있지만 모두 적용이 가능합니다.”프로그램의 주 고객층은 입시영어학원과 사교육 고등부 영어 강사다. “프로그램 시제품을 만들고 고등부 영어강사 10명에게 피드백을 요청했는데, 매우 만족해했습니다. 10명 모두 프로그램이 정식 출시하면 구매하겠다고 했습니다. 정식 출시 되면 인스타그램, 홈페이지, 그리고 학원 영업담당 직원을 통해 마케팅을 적극적으로 진행할 예정입니다.”현재 프로그램 개발은 충남대학교 인공지능학과 권진근 교수가 총괄하고 개발총괄책임은 이수일 AI 엔지니어(Texas A&M 인공지능 연구실 석사 졸업)가 맡고 있다. “충남대학교 인공지능학과 & 카이스트 인공지능학과 석사 과정 학생 중 역량이 검증된 인원을 선발해 AI 개발팀을 구성해 운영하고 있습니다. 생성된 변형 문제의 퀄리티 평가는 입시 영어 전문가 10명이 참여하고 있습니다."앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “영역을 국어, 수학, 사회, 과학으로 확장할 것”이라며 “대한민국 전역에 모티브에듀학원을 설립하고 과목별 변형문제 및 워크북 콘텐츠를 판매하는 것이 최종 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com