[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 뇌파 기반 뉴로피드백과 인공지능 기술을 접목한 기업 ‘브레인감마’

이서아 브레인감마 대표 (2025년 권역 내 일반형 선정기업)



개인 맞춤형 뇌 훈련 솔루션과 뷰티헬스 웰니스 서비스를 제공

13년간 통합 뇌센터를 운영하며 쌓아온 독보적인 임상 경험과 노하우 가지고 있어

브레인감마는 ‘이서아의 뇌톡톡’이라는 브랜드 아래, 뇌파 기반 뉴로피드백과 인공지능 기술을 접목하여 개인 맞춤형 뇌 훈련 솔루션과 뷰티헬스 웰니스 서비스를 제공하는 스타트업이다. 이서아 대표가 2025년 2월에 설립했다.“저는 13년이라는 기간 동안 통합뇌센터를 직접 운영하며 뇌 과학과 뉴로피드백 분야에 대한 깊은 전문성을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 다양한 강의와 연구 활동을 펼치며 이 분야에 헌신해 왔습니다. 이러한 경험과 지식을 집약하여 브레인감마를 설립하게 되었습니다. 특히 뉴로피드백 사업에 뛰어들게 된 계기는 통합뇌센터를 직접 운영하며 수많은 케이스를 경험하고 뇌파 기술의 실제적인 효과를 확인했기 때문입니다. 이러한 현장 경험을 통해 뇌파 기술이 가진 무한한 잠재력에 더 주목하게 됐습니다. 국민대학교 인공지능융합학과와 뷰티경영학과 학생들을 대상으로 뇌파 기반 뉴로피드백 강의를 진행하면서, 뇌 과학이 다양한 학문 분야와 융합될 수 있음을 직접 경험했습니다.”이 대표는 “현대 사회의 아동과 청소년들이 겪는 집중력 부족, 정서 불안, 스트레스와 같은 문제들은 물론, 성인들의 치매 예방, 불면증, 우울증 등 다양한 정신 건강 이슈에 대한 해결책이 필요하다고 생각했다”며 “이러한 오랜 현장 경험과 교육 경험, 그리고 뇌 과학에 관한 깊은 연구를 통해, 뇌파 데이터를 분석하고 이를 기반으로 개인에게 최적화된 훈련 프로그램을 제공하는 것이 가장 효과적이라고 확신했다. 특히, 아동심리 발달에 관심이 컸기에, 아이들의 학습 능력 향상과 정신 건강 증진에 기여하고 싶은 마음이 컸다”고 말했다.브레인감마의 대표 아이템은 크게 세 가지다. 첫째, 뇌파 기반 뉴로피드백 뇌 훈련 프로그램'이다. 어린이부터 청소년, 성인에 이르기까지 개인의 뇌파 패턴을 분석하여 집중력, 기억력, 정서 조절 능력 향상에 도움을 주는 맞춤형 훈련을 제공하고 있다. 국민대학교나 열린사이버대학교의 일반 또는 성인학생들을 위한 수업 도입이 되었으며 초중고교 프로그램 제안 등, 교육 현장에 직접 적용할 수 있는 실습형 강의 기획에도 힘쓰고 있다.둘째, 인공지능 기반 뇌파 데이터 분석 플랫폼 활용이다. 뇌파 측정 데이터를 AI로 분석하여 개인의 뇌 상태를 더욱 정확하게 파악하고, 이를 바탕으로 최적의 훈련 프로토콜을 제시하는 표준화된 시스템을 구축하고 있다. 이서아의 뇌톡톡은 이 플랫폼을 통해 과학적이고 객관적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.셋째, 통합 뇌 전문가 양성 과정이다. 뉴로피드백 훈련사, 뇌파 분석 전문가, 강사 과정 등 체계적인 커리큘럼을 통해 이 분야의 전문 인력을 양성하고 있다. 이를 통해 뉴로피드백의 대중화와 저변 확대에 기여하고자 한다. 또한, 뇌파 기반 컬러테라피와 뷰티 솔루션 활용을 통해 웰니스 분야로의 확장도 적극적으로 모색하고 있다.브레인감마는 짧은 기간 안에 여러 의미 있는 성과를 이뤄냈다. “무엇보다 13년간 통합 뇌센터를 운영하며 쌓아온 독보적인 임상 경험과 노하우는 브레인감마의 가장 큰 자산입니다. 뇌파기기 회사와의 협업을 통해 뇌파 기반 뷰티 솔루션 활용을 위한 사업 제안서를 작성 중이며, 소프트웨어 기획 시 수익의 일부를 선지급 받는 계약을 체결하여 저희 기술력의 가치를 인정받았습니다.”기술력 측면에서는, 뇌파 측정 및 분석에 대한 독보적인 전문성과 AI 모델 활용 역량을 갖추고 있다. 이를 통해 인공지능 기반 뇌파 데이터 분석 플랫폼과 표준화 프로토타입을 활용하고 있다. 특히 국민대학교에서 뇌파 기반 뉴로피드백 관련 1년 과정의 프로그램을 준비하고, 미용건강과 뷰티경영학과 학생들을 대상으로 직접 강의를 진행하며 얻은 풍부한 교육 경험은 브레인감마의 커리큘럼 활용에 큰 자산이 되고 있다. 현재는 더욱 정확하고 신뢰성 높은 솔루션을 위해 뇌파 측정비와 상담비를 포함한 연구 프로젝트 견적을 요청하여, 최신 연구 동향과 구체적인 임상 데이터를 확보하는 데 주력하고 있다.“특히 아동 및 청소년 심리 발달에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 교육 프로그램은 현장의 니즈를 정확히 충족시키고 있으며, 실습 위주의 강의 방식은 참여자들이 직접 경험하고 변화를 느낄 수 있게 한다는 점에서 높은 만족도를 이끌어내고 있습니다. 브레인감마는 이러한 다학제적 접근과 데이터 기반의 개인화를 통해, 진정한 의미의 ‘개인 맞춤형 웰니스’를 실현하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “브레인감마의 궁극적인 목표는 인공지능 기반 뇌파 데이터 분석 플랫폼을 완성하고, 이를 통해 뉴로피드백을 보편적인 웰니스 솔루션으로 만드는 것”이라며 “우리는 이서아의 뇌톡톡을 단순한 뇌 훈련을 넘어, 삶의 질을 전반적으로 향상시키는 브랜드로 성장시키고자 한다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com