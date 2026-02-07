[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 브랜드의 가치를 발굴하고 시장을 리딩하는 유통 마케팅 전문 기업 ‘빅픽처코퍼레이션’

강푸름, 박현산 빅픽처코퍼레이션 대표(2025년 지역주력산업 연계형 선정기업)



-유통 사업으로 가능성 있는 제품을 발굴해 폭발적인 매출을 일으켜, 2023년 450억 원 매출

-히트 상품을 직접 기획·제조, 최근에는 '초음파 고데기' 등 혁신적인 신상품 개발에도 박차

(왼쪽부터) 강푸름·박현산 대표

빅픽처코퍼레이션은 단순한 상품 판매를 넘어 브랜드의 가치를 발굴하고 시장을 리딩하는 유통 마케팅 전문 기업이다. '판매의 왕'을 넘어 '브랜딩의 명가'로 거듭나고 있다. 강푸름, 박현산 공동대표가 2019년 7월에 설립했다.빅픽처코퍼레이션의 사업은 크게 두 축으로 나뉜다. 첫 번째는 유통 사업으로, 가능성 있는 제품을 발굴해 폭발적인 매출을 일으키는 것이다. '밸런스온 방석', '코렐일렉 오픈형 에어프라이어' 등 카테고리를 가리지 않고 시장을 장악하고 있다. 두 번째는 브랜드 사업이다. 자사 브랜드 '뉴메이슨'을 통해 '브러쉬 스타일러' 같은 히트 상품을 직접 기획·제조하며, 최근에는 '초음파 고데기' 등 혁신적인 신상품 개발에도 박차를 가하고 있다.빅픽처코퍼레이션은 채널별 맞춤 공략을 진행 중이다. 온라인은 인스타그램 공동구매와 공격적인 행사 위주로 흐름을 만들고, 브랜드 사업은 스마트스토어와 홈쇼핑 전 채널을 섭렵하여 대량 판매 구조를 구축했다. 마케팅부터 브랜딩, 판매까지 원스톱으로 이어지는 시스템을 갖추고 있어 어떤 신상품도 시장에 빠르게 안착시킬 수 있다.빅픽처코퍼레이션은 현재까지 외부 시리즈 투자는 받지 않고 자생적으로 탄탄하게 성장해 왔다. 다만, 최근 출시한 ‘초음파 고데기’의 경우 전략적 협업을 위해 공동 투자받아 진행 중이다.“향후 브랜드 사업의 글로벌 확장이나 더 큰 스케일업이 필요한 시점이 온다면, 비전과 시너지를 낼 수 있는 파트너를 고려할 계획입니다.” (강푸름 대표)두 공동대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “강푸름 대표는 홈쇼핑 MD, 박현산 대표는 온라인 소셜 MD 출신입니다. 각자의 영역에서 수많은 히트 상품을 만들다 보니, 단순한 MD에 머무르기보다 직접 시장의 판을 짜고 싶다는 갈증이 생겼습니다. 그렇게 두 사람이 만나 단돈 2,000만 원으로 시작했습니다. 자본금은 적었지만, 시장을 읽는 눈과 실력 하나로 지금의 성장을 일궈냈습니다.”창업 후 강 대표는 “우리가 확신을 가지고 기획한 상품이 시장에서 '대박'이 터질 때 느끼는 쾌감은 말로 다 할 수 없다”며 “특히 코렐일렉 에어프라이어나 뉴메이슨 브러쉬 스타일러처럼 수백억대 매출을 기록하며 고객들의 일상에 스며드는 것을 볼 때, 우리의 '빅픽처'가 틀리지 않았음을 증명받는 것 같아 가장 보람차고 즐겁다”라고 말했다.빅픽처코퍼레이션은 현재 총 16명의 정예 멤버로 구성되어 있다. 유통, 마케팅, 기획 각 분야에서 최고의 효율을 내는 인재들이 모여 있으며, 규모에 비해 압도적인 인당 생산성을 자랑하는 작지만 강한 조직이다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 매출 1,000억 원 달성이 목표”라며 “우리가 가진 필승 판매 공식을 고도화해 협력사들과 함께 성장하는 유통 생태계를 만들고 싶다”고 말했다. 강 대표는 “또한 자사 브랜드 뉴메이슨을 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 사랑받는 브랜드로 키워 전 세계에 저희의 기획력을 선보일 예정”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com