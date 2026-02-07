[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 국내 최초 드론 교육원 추천 플랫폼 ‘드론핏’ 개발한 ‘석세스코드’

김성우 석세스코드 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



석세스코드(SUCCESS CODE)는 항공 전문 헤드헌팅 기업이다. 드론 교육원 중개 플랫폼 ‘드론핏(Drone-FIT)’을 공식 론칭하고 드론 산업 인재 양성 생태계를 강화하는 데 속도를 내고 있다. 김성우 대표가 2018년에 설립했다.드론핏은 드론 교육의 공급 및 수요 구조를 혁신할 차세대 교육 매칭 플랫폼이다. “드론핏은 ‘당신에게 핏(FIT)한 드론 교육원을 추천한다’는 브랜드 메시지를 바탕으로 예비 드론 파일럿들이 자신에게 적합한 교육원을 쉽게 찾도록 돕는 드론 교육 전문 포털입니다. 정부는 드론을 4차 산업혁명 핵심 분야이자 혁신성장 선도 산업으로 드론을 낙점한 후 적극 육성해 왔습니다. 그 결과 국내 드론 시장 규모는 지난 2016년 704억 원에서 2021년 4,945억 원으로 약 7배 성장했습니다. 또한 국토교통부는 국내 드론 시장이 2026년 1조 원, 관련 일자리가 9,200명 수준까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다.”하지만 산업 규모가 커지는 속도에 비해 교육생들이 교육원 정보를 충분히 확인하고 선택할 수 있는 환경은 여전히 열악하다는 지적이 존재한다. 드론핏은 이러한 정보 비대칭을 해소하기 위해 탄생했다.석세스코드는 각 교육원의 위치, 시설, 교육 프로그램, 강사진 등을 직접 조사해 검증된 교육원만 플랫폼에 입점시키고 있다. 이를 통해 교육생의 시행착오 방지·경제적 부담 감소 등에 기여하고 있다. 아울러 교육원 입장에서는 신규 교육생 확보 가능성 확대라는 선순환 구조를 만든다는 전략이다.김 대표는 ”드론핏은 교육생과 교육원을 그저 연결만 하는 것이 아니라 드론 인재 생태계를 구축하는 차세대 인터랙티브 플랫폼”이라며 “드론 산업이 갈수록 발전하고 있는 가운데 경쟁력 강화의 핵심 역할을 수행해 나갈 것”이라고 말했다.석세스코드는 드론 교육 플랫폼뿐 아니라 드론 개발 분야에서도 두각을 나타내고 있다. 특히 친환경 소재 기반 여가용 드론을 자체 기술로 개발하며 주목받은 바 있다. 실제로 2025년 5월 미국 드론 유통사 ‘GL GLOBAL’과 계약을 체결하며 여가용 드론 1만 대 수출에 성공했다. 해당 제품은 효율적 배터리 관리 기술을 적용해 일반 제품 대비 2배 이상 긴 비행시간을 제공하는 것이 강점이다.또한 석세스코드는 드론 파일럿 헤드헌팅, 시뮬레이터 개발, 드론 교육 플랫폼 구축 등 드론 산업 전반에 걸친 다양한 사업을 전개하며 종합 드론 솔루션 기업으로 성장하고 있다.이처럼 석세스코드는 뛰어난 기술력과 사업성을 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창, 세종테크노파크 원장 표창 등을 수상하며 국가급 인증 기업으로 발돋움했다. 또한 중기부 핵심 사업인 ‘2025 지역특화 프로젝트 레전드 50+’ 지원기업으로 선정되는 등 혁신성과 확장성을 동시에 검증받았다.김 대표는 “2026년 3월 정식 런칭을 목표로 드론핏 서비스를 고도화하고 있는 가운데 AI 기반 추천 알고리즘을 적용해 예비 드론 파일럿에게 최적화된 교육원을 매칭할 예정”이라며 “올해 1만대 수출에 이어 2026년에는 3만대 수출을 달성하는 것이 목표”라고 전했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com