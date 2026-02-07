[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 방위산업 MRO AI 플랫폼 개발하는 ‘엠아르오디펜스’

박준상 엠아르오디펜스 대표 (2025년 권역 내 일반형 선정기업)



-국방 플랫폼의 정비·수리·운영(Overhaul) 전 과정을 하나의 AI 기반 플랫폼에서 관리

-대표 아이템은 국방 플랫폼을 위한 MRO AI 플랫폼 ‘AI-Fleet™’ 시리즈

엠아르오디펜스는 함정·무인기·차량 등 국방 플랫폼의 정비(Maintenance)·수리(Repair)·운영(Overhaul) 전 과정을 하나의 AI 기반 플랫폼에서 관리할 수 있도록 만드는 기업이다. 박준상 대표(39)가 2022년 7월에 설립했다.“센싱·온디바이스 AI·IoT·XR·디지털트윈 기술을 방산에 특화해 통합 제공하는 MRO AI 전문기업으로 소개되어 왔고, 이를 이제 한 단계 더 확장해 ‘MRO AI 플랫폼’으로 재정의하고 있습니다.”대표 아이템은 국방 플랫폼을 위한 MRO AI 플랫폼 ‘AI-Fleet™’ 시리즈다. 센서·AI·디지털트윈·XR·온디바이스 AI까지 모두 엮어주는 MRO 운영체계다. 주요 구성은 현재 네 가지로, 플랫폼의 눈과 귀가 되어주는 Insight(온디바이스 AI CCTV와 멀티모달 인식 기술 실시간 탐지), ‘심장 박동을 읽는 예지보전 엔진’인 Pulse(AE센서 기반 고장 전 이상 탐지), 무기체계 AI 운용가이던스인 Pilot(디지털튜터), 통합 OS 플랫폼 Nexus다.그 외에 AE·초음파·진동 센서 하드웨어와, AI·XR·디지털튜터 소프트웨어, 드론 솔루션까지 더해져 ‘하드웨어+소프트웨어+플랫폼’이 완전히 통합된 방산 MRO AI 플랫폼을 제공하고 있다.엠아르오디펜스의 경쟁력은 첫째, 실전에서 검증된 국방 특화 MRO AI 플랫폼이라는 것이다. “해군 제2함대와 청해부대 파병 함정 실증에서, 엠아르오디펜스의 예지진단·원격정비 기술은 고장 조치 리드타임 25% 이상 단축 시스템 가용도 99.7% 달성이라는 결과를 보여줬습니다. 좋아 보이는 기술이 아니라, 현역 함정에서 이미 검증된 플랫폼이라는 점이 가장 큽니다.”둘째, 센서부터 XR·디지털트윈까지 한 번에 제공하는 ‘풀스택 플랫폼’이라는 점이다. 엠아르오디펜스는 센서 솔루션(음향방출·초음파·진동), AI·IoT·XR·디지털트윈·디지털튜터 소프트웨어, 함정·무인기·차량 MRO를 묶는 통합 플랫폼(수직·수평 통합)을 모두 자체 포트폴리오 안에 가지고 있다. SI·대형 방산사 입장에서는 여러 업체를 붙일 필요 없이, 한 회사의 플랫폼만 도입해도 MRO 전 과정을 디지털화할 수 있다는 게 큰 차별점이다.셋째, 국내 최초 방위산업 MRO AI 플랫폼 포지션으로 자리 잡았다는 것이다. 엠아르오디펜스는 그동안 ‘방위산업 분야 센서 기반 MRO AI 전문기업’으로 알려져 왔고, 지금은 이를 확장해 MRO AI 플랫폼 기업으로 자리매김하고 있다. 국방 MRO에 특화된 센서·AI·디지털트윈·XR 역량을 모두 한 회사 안에서 일관되게 제공할 수 있는 팀은 여전히 드물다.넷째, 정부와 시장이 동시에 인정한 기술력도 강점이다. IoT 기반 AET 기술과 디지털트윈 원격정비·예지진단 솔루션으로 중소벤처기업부 TIPS에 선정되었고, 예지진단 시스템, XR 원격정비 플랫폼, AET 알고리즘 등 10건 이상의 특허·저작권을 보유하고 있다.“수치로 증명되는 경제적 효과가 큽니다. AI-Fleet™은 예지보전과 원격정비를 결합해 함정 가동률 최대 30% 향상, 정비 비용 25% 절감효과를 기대하고 있습니다. 국방 예산과 전투 준비태세를 동시에 개선하는, ROI가 명확한 플랫폼이라는 점이 경쟁력입니다.”엠아르오디펜스의 판로 전략의 키워드는 R&D를 통한 실증 레퍼런스 확보 및 검증, 방산·조선 빅플레이어와의 동맹, 글로벌 MRO 시장을 겨냥한 브랜딩·프로덕트 전략이다. 국내를 넘어 글로벌 MRO 시장 진출을 목표로 하며 국내외 방산·디지털트윈·MRO 관련 전시회·컨퍼런스에 참여하며 B2G·B2B 파트너십을 넓혀가고 있다.엠아르오디펜스는 ‘기술·시장에 깊이 공감하는 스마트 머니만 받자’를 원칙으로 삼고 있다. IoT 기반 AET 기술과 디지털트윈 기반 원격정비·예지진단 플랫폼은 중소벤처기업부 TIPS 프로그램에 선정되어, 의미 있는 R&D 자금을 확보했다. 이 자금과 실증·정부과제 매출을 기반으로 AI-Fleet™ 제품군을 고도화하고, 글로벌 MRO 시장 진출 준비를 하고 있다.“향후에는 방산·조선 대기업과의 전략적 투자(SI), 국방·MRO·디지털트윈 분야에서 시너지가 나는 해외 파트너와의 공동 투자를 중심으로 후속 투자 라운드를 검토하고 있습니다. 규모보다 ‘국방 MRO 패러다임 전환을 끝까지 같이 갈 수 있느냐’를 가장 중요하게 보고 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “산업공학박사이기 전에 한의학박사로서 여러 가지 연구에 참여했었을 때 궁극적이고 원초적인 물음에 대한 해답을 찾고 있었습니다. ‘왜 우리 몸은 아프고나서만 치료하려고 할까?’ ‘미리 대비할 수는 없는가?’ 예방 및 관리에 대한 필요성을 평소에도 중요시했었는데 그 방향을 국방으로 전환하면 어떨까 하는 작은 호기심을 갖게 되었고 그에 대한 여러 군 관계자와 방산 기업의 조언을 빌어 사후 정비 및 경험 의존에 의존하는 현 국방 플랫폼의 혁신이 필요하다고 생각하게 됐습니다. 소중한 국가 자산을 사고와 고장 없이 안전하게 오랫동안 쓸 수 있는 플랫폼을 만들면 좋지 않을까 하는 마음에서 창업에 도전했습니다.”창업 후 박 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은, ‘현장에서 정말 도움이 된다’는 얘기를 들을 때”라며 “해군 2함대·청해부대 실증에서 고장 조치 리드타임 25% 이상 단축, 시스템 가용도 99.7% 달성이라는 결과가 나왔을 때, 우리가 가장 먼저 떠올린 건 숫자보다 사람이었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기 목표는 AI-Fleet™ 플랫폼의 양산과 군 전력화”라며 “중장기 목표는 ‘글로벌 함정 MRO AI 플랫폼 표준’을 만드는 것”이라고 말했다.“AI-Fleet™은 해군 함정·해상 플랫폼 실증 적용을 준비 중이며, 이후 해군 정비창–육군 정비대대–공군 항공기 정비지원체계까지 단계적으로 확대할 계획입니다. 양산형 AI-Fleet™은 2026년 1분기 공개를 목표로 준비하고 있습니다. 또한 한남대·한화오션·한국기계연·퓨리오사AI와 함께 차세대 함정·무인기 사출·회수 체계의 디지털트윈·AI 기술을 공동 연구하며, 이 분야의 코어 플레이어가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 발판삼아 국내 뿐 아니라 글로벌 MRO 시장 공력을 공식적으로 진행하고자 합니다. 동맹국 해군·조선소·MRO 기업과 파트너십을 맺어, K-MRO AI 플랫폼을 수출하는 것이 중장기 목표입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com