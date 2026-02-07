[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] AI 기반 시장 분석·검증 프로세스(3A) 개발하는 스타트업 ‘오린 소프트’

김예진 오린 소프트 대표(2025년 생애최초 청년 예비창업형 선정기업)



대표 아이템은 실증 콘텐츠 ‘Transpawt Train’을 통해 검증한 ‘3A 프로세스’

AI 기반 시장 분석·검증 프레임워크로, 나만의 작은 AI 사업 PM이라고 할 수 있어

(왼쪽부터) 김예진 대표, 최기렬 사업 PM

오린 소프트는 개발·아트·기획·사업 분야의 4명으로 구성된 팀으로, 시장 조사 중심의 개발 프로세스를 갖춘 AI 기반 콘텐츠 기업이다. 김예진 대표(24)가 2025년 8월에 설립했다.“우리는 프로젝트를 만들기 전에 ‘어떤 시장에, 어떤 유저에게 맞는지, 필요한지, 원하는지’를 먼저 검증하고, 그 결과를 바탕으로 실제 개발 범위를 결정하는 방식을 운영하고 있습니다. 올해 정부 지원사업으로 AI 기반 시장 진입 프로세스(3A 프로세스) 사업 아이템을 구성했습니다. 그리고 이를 실증하기 위해 전략 시뮬레이션 게임 ‘Transpawt Train’을 개발하며 기술적 기반과 데이터 분석 역량을 강화해 왔습니다.”대표 아이템은 실증 콘텐츠 ‘Transpawt Train’을 통해 검증한 ‘3A 프로세스’다. 3A 프로세스는 Approach, AI DevOps, Analyze 세 단계로 구성된 AI 기반 시장 분석·검증 프레임워크로, 나만의 작은 AI 사업 PM이라고 할 수 있다.“인디게임 개발팀 혹은 중소기업에 적합한 니치 시장을 제안하고 트렌드·장르·아트·BM 데이터를 AI가 비교하고 분석하며, 기획·개발·검증 단계를 거치며 콘텐츠를 제작할 수 있도록 도와줍니다. 이런 과정을 거치면서 콘텐츠의 품질과 시장 경쟁력을 높여 확실한 매출 확보가 가능하게 해주는 것이 3A 프로세스의 목표입니다.”오린소프트의 경쟁력은 시장 검증 과정이 프로세스에 있어 품질과 더불어 시장 경쟁력을 확보할 수 있다는 점이다. 오린소프트는 3A프로세스의 효용성을 검증하기 위해 직접 게임을 개발하는 것부터 시작했다. 현재 제작 중인 실증 콘텐츠인 Transpawt Train는 2번의 시장 검증과정을 거치며 3A 프로세스가 실제 STEAM 시장에서도 유효하다는 것을 확인했다.“이러한 시장 검증 방식은 현재 AIaaS 시장엔 현재 없습니다. 그렇기에 3A 프로세스는 시장 트렌드, 아트 스타일, 장르 적합성을 체계적으로 분석하여 작은 팀도 시장에서 경쟁할 수 있는 프로젝트를 제작할 수 있도록 해주는 것이 가장 큰 경쟁력입니다. 앞으로는 이 3A 프로세스를 중소 콘텐츠 제작사 대상의 B2B 솔루션(SaaS)으로 제공할 계획입니다.”오린소프트는 SNS 중심 글로벌 마케팅과 콘텐츠 관련 오프라인 전시 참여를 병행하고 있다. SNS에는 개발 일지 혹은 게임 캐릭터 IP 관련 게시물을 올리며 팬층을 확보하는 방향으로 마케팅을 진행하고 있다. 오프라인 전시에서는 최대한 게임에 대한 홍보와 더불어 유저들의 목소리를 직접 들을 기회이기에 피드백을 확보하는 것을 목표로 참여하고 있다. 이러한 과정에서 스팀 위시리스트 80% 증가, SNS 팔로워 70% 증가, 피드백 130건 이상 확보 등의 직접적인 성과를 얻었다.“투자 유치를 위해서는 기업이 성장할 수 있는 방향으로 계속 준비하면서 계획을 세우고 있습니다. 현재 B2C 사업인 ‘Transpawt Train’의 경우 글로벌 퍼블리셔 계약 협업을 진행하고 있습니다. B2B 사업인 AI 솔루션(3A프로세스)은 2026년을 목표로 고도화된 AI 솔루션과 실증 콘텐츠의 실데이터 기반으로 SEED 투자 유치를 준비하고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “네 명의 팀원이 각자 다른 프로젝트 경험을 쌓으며 ‘작은 팀도 시장에서 워킹하는 구조를 만들자’라는 공통적인 목표를 갖게 되었습니다. 이를 실천하기 위해 시장 조사 중심의 개발 방법론을 직접 구축하려 했고, 이 철학을 기반으로 회사를 설립했습니다. 처음 사업을 진행하려고 했을 때 각자 가지고 있던 노트북 4개로 사업을 시작했습니다. 작은 공간에 늘 모여 사업을 구상하고 콘텐츠 제작을 위해 노력했습니다. 그렇게 올해 정부지원사업을 진행하며 사업 자금을 안정적으로 확보하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “각종 오프라인 전시회에서 유저들이 직접 게임을 즐기는 모습과 남겨 준 피드백이 실제 게임 데이터와 정확히 일치할 때 가장 보람을 느낀다”며 “특히 전시회에 타겟 유저층의 유저들이 귀여운 코지 아트워크를 선호하는 것을 확인할 때 우리가 만들고 있는 콘텐츠의 가능성을 다시 체감했다”고 말했다. 덧붙여 “AI 기반 프로세스를 실증하며 작은 팀도 더 사업성있고, 더 정확한 개발 프로세스를 구축할 수 있다는 가능성을 확인하는 과정에서 크게 보람을 느끼고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적인 목표는 B2C 사업인 Transpawt Train의 런칭”이라며 “성공적으로 출시를 마쳐서, 3A 프로세스의 효과를 검증함과 동시에 목표한 매출을 확보하기를 기대하고 있다”고 말했다.“장기적으로는 이번 사업을 통해 실증한 B2B 사업인 AI 기반 시장 진입 자동화 솔루션을 고도화해 게임뿐 아니라 다양한 콘텐츠 분야 (모바일, 서비스 앱 등)에서도 제공할 수 있는 형태로 확장할 계획입니다. 오린 소프트는 AI 기반 3A프로세스로 국내 콘텐츠·게임 산업에서 작은 인디게임 개발팀도 중소기업도, 더 나아가 콘텐츠를 만들고자 하는 모든 조직이 데이터 기반으로 시장에 진입하고 매출을 확보하는 콘텐츠를 제작할 수 있도록 솔루션을 제공할 것입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com