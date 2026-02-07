[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 3D 기반으로 전환하는 차세대 디자인 솔루션을 개발하는 기업 ‘오버레이’

소경민 오버레이 대표 (2025년 권역 내 일반형 선정기업)



오버레이(Overay)는 2D 중심으로 이뤄지던 기존 디자인 프로세스를 3D 기반으로 전환하는 차세대 디자인 솔루션을 개발하는 기업이다. 주력 서비스인 Overay Design은 아이디어 스케치 단계부터 3D로 빠르게 구상하고 공유할 수 있는 VR 기반 디자인 툴이다. 소경민 대표가 2022년에 설립했다.대표 아이템은 Overay Design으로, 디자이너가 초기 아이디어를 3D로 직접 형태화할 수 있는 디자인 OS이다. 기존 2D 스케치에서는 표현하기 어려웠던 곡률·부피감·구조 같은 요소를 VR에서 즉시 구현할 수 있도록 설계했다. 그래서 신발뿐만 아니라 가방·의류·액세서리·제품 디자인·자동차 외장 디자인 등 다양한 제조 산업에서 사용할 수 있다. 특히 초기 콘셉트 단계에서 3D 언어로 빠르게 구조를 잡고, 제조사와 실시간으로 공유·소통할 수 있다는 점이 강점이다.Overay Design의 경쟁력은 첫째, 초기 아이디어 단계에서 정말 빠르게 3D 형태를 잡을 수 있는 UX를 갖고 있다는 점이다. CAD처럼 무겁지도 않고, 2D 스케치처럼 정보가 부족하지도 않다.둘째, 곡면 기반 조형(SubD·NURBS)을 아주 자연스럽게 다룰 수 있는 자체 기술을 가지고 있어서 디자이너가 원하는 디테일을 그대로 표현할 수 있다. 셋째, VR이라는 3D 인터페이스의 장점을 그대로 살려서, 볼륨·곡률·구조를 바로 공간에서 보면서 만들 수 있다는 점이 큰 차별점이다. 마지막으로, 신발뿐 아니라 가방, 의류, 자동차, 제품 디자인 등 다양한 산업에 그대로 확장 가능하다는 것도 큰 경쟁력이다.오버레이는 현재 국내 신발 디자인 기업 중심으로 PoC를 진행 준비 중이며, 더 많은 제조사와 연결되기 위해 네트워크 확장에 적극적으로 힘쓰고 있다.오버레이는 2023년에 시드 투자를 마무리한 상태다. 현재 진행 중인 PoC를 완성한 뒤, 빠르게 성장 속도를 올리기 위해 다음 투자 라운드를 준비할 예정이다.소 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “VR 기술은 원래 3D 인터페이스에 매우 특화된 기술이고, 앞으로 더 확장될 분야라고 확신하고 있었습니다. 하지만 최근 몇 년간 ‘메타버스’라는 키워드에 묶이면서 기술 자체가 저평가된 상황이 아쉬웠습니다. 그래서 오히려 지금이 3D 인터페이스 혁신을 시작하기 좋은 시기라고 판단해 창업을 결심했습니다. 자금은 무임금으로 꾸준히 일하며 회사를 유지했고, 정부 지원사업과 투자 유치로 단계별로 필요한 자금을 마련해 왔습니다.”창업 후 소 대표는 “가장 큰 보람은 고객이 직접 ‘이 기능 덕분에 정말 편해졌다’고 말해줄 때”라며 “디자이너와 계속 대화하면서 제품이 조금씩 완성돼 가는 과정 자체가 굉장히 즐겁다”고 말했다. 덧붙여 “이 목표에 공감하는 사람들이 팀으로 모여서 하나의 방향을 잡고 깊이 있는 이야기를 나눌 때, ‘아, 정말 잘하고 있다’는 생각이 든다. 그럴 때 창업의 보람을 많이 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 소 대표는 “단기적으로는 신발 분야의 PoC를 잘 마무리하고 이를 기반으로 패션, 제품, 자동차 디자인 쪽까지 자연스럽게 확장하는 것이 목표”라고 말했다.“중기적으로는 Overay Design을 ‘디자이너들이 아이디어를 시작하는 기본 작업환경(3D 디자인 OS)’으로 만드는 게 큰 목표고, 장기적으로는 3D 기반 디자인 워크플로우를 표준화하고 AI 기능과 협업 기능을 더 강화해서 글로벌 SaaS 서비스로 자리 잡는 것을 꿈꾸고 있습니다. 개인의 아이디어가 실제 제품으로 이어지는 과정에서 ‘초기 단계는 Overay에서 시작하는 게 당연한 시대’를 만드는 것이 최종 목표입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com