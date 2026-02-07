[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] B2B가구 제조 플랫폼을 운영하는 스타트업 ‘이비오’

윤진원 이비오 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



주방의 싱크대, 현관의 신발장, 안방의 옷장과 같은 빌트인 가구에 집중

평균 3일 이상 소요 되는 가구 디자인 및 발주과정을 30분 내로 끝낼 수 있어

이비오는 ‘제조를 간단하게’라는 미션을 근간으로 새로운 제조 경험을 만들어 가는 기업이다. 윤진원 대표가 2020년 7월에 설립했다.“이비오는 제조를 어렵게 만드는 과정을 걷어내고, 누구나 온라인에서 간단하게 주문할 수 있는 환경을 만듭니다. 최근에는 인테리어 가구 도메인의 문제를 해결하는 중입니다. 플랫폼 등 소프트웨어를 기반으로 하지만, 직접 1000평 규모의 자체 공장 운영을 통해 제조에 바로 적용하며 실효성 있는 솔루션을 개발하는 기업입니다.”대표 아이템은 B2B 가구 제조 플랫폼으로 주방의 싱크대, 현관의 신발장, 안방의 옷장과 같은 빌트인 가구에 집중하고 있다.“국내 4만여 개의 중소 인테리어 업체 대부분은 자체 제조 공장을 보유하고 있지 않아, 가구 제작 시 외부 가구 공장에 외주를 맡기고 있습니다. 이 과정의 90% 이상이 카카오톡이나 전화 등 비정형적인 소통 방식으로 이루어지기 때문에 설계 오류·누락·재작업과 같은 문제가 반복적으로 발생합니다. 이비오는 이러한 인테리어 업체와 가구 공장 사이에서 발생하는 비효율을 구조적으로 개선하는 빌트인 가구 제조 플랫폼을 개발했습니다.”이비오의 경쟁력은 평균 3일 이상 소요 되는 가구 디자인 및 발주과정을 30분 내로 끝낼 수 있다는 점이다.“혁신적인 가구 발주 시스템과 발주된 디자인 토대로 가구 제조를 바로 실행할 수 있는 엔진(A-Flow)을 개발하였습니다. 제조 데이터를 생성하는 엔진에는 AI 기술이 적용돼 전문가 수준의 제조 데이터 추출이 가능합니다. 기존에 사람이 진행하던 불필요한 반복 작업을 기술로 해결해 생산성을 높일 수 있습니다.”이비오는 주요 고객인 인테리어 업체와 함께 플랫폼 기획단계부터 협업하며 실효성있는 솔루션을 만들어가면서도, 초기 바이럴 마케팅을 함께 하는 전략을 기반으로 한다. 특히 인테리어 업체에서 많이 참고하는 유명 인플루언서들이 함께 한다는것도 인상적이다.“인테리어 업체의 롤모델이 되는 인테리어 관련 인플루언서(유튜브등)와 초기 기획부터 함께 하고 있습니다. 업계의 비효율을 잘 알고 있는 베테랑과 함께해서 정말 든든합니다.”윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기존에 운영하던 맥주 마케팅 용품 비즈니스인 ‘도취’를 엑싯한 후, ‘제조를 간단하게’라는 미션을 실현하기 위해 다시 핵심 멤버들이 모여 회사를 설립했습니다. 제조업은 상대적으로 부가가치가 낮아 보이는 영역으로 여겨지지만, 우리는 이 분야가 AI와 같은 첨단 기술을 만나면 완전히 새로운 형태의 비즈니스로 재정의될 수 있다는 데 깊이 공감했고, 이러한 비전을 함께 실현하고자 했습니다.”윤 대표는 “여러 국가를 여행하다 보면, 호텔이나 거리에서 접하는 인테리어 수준이 그 나라의 산업 수준을 반영한다는 생각을 자주 하게 된다”고 말했다.“선진국에서는 인테리어 작업이 체계적이고 전문적으로 이뤄지지만, 낙후된 국가에서는 여전히 힘겨운 노동 중심으로 진행되는 모습을 보며 결국 차이는 기술 인프라의 차이라는 확신을 갖게 되었습니다. 우리 서비스로 절감된 시간을 활용해 디자인의 완성도를 높이고 고객에게 더 좋은 경험을 제공하는 인테리어 업체들을 볼 때 큰 보람을 느낍니다. 이런 변화가 쌓이면 언젠가 K-인테리어 시대도 올 수 있다는 기대를 하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “글로벌에서는 스타트업과 대기업 모두 가구 AI 에이전트를 만들기 위해 빠르게 움직이고 있다”며 "이비오는 국내선도 기업으로서 안정적인 기술력과 데이터 기반 경쟁력을 갖춰 해외로 진출할 것”이라고 말했다. 덧붙여 “향후 한국뿐 아니라 중국·미국·유럽 등 글로벌 시장에서도 사용하는 빌트인 가구 솔루션 기업으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.설립일 : 2020년 7월주요사업 : B2B 가구 제조 플랫폼성과 : 16만 B2C회원 보유, 온라인 목공소 운영, B2B 솔루션 보유이진호 기자 jinho2323@hankyung.com