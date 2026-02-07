[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] AI 기반 온라인 교육 웹빌더 서비스 제공하는 스타트업 ‘인사이트웨이브’

최수임 인사이트웨이브 대표 (2025년 생애최초 청년 예비창업형 선정기업)



INSIGHTWAVE, 교육 사업 운영 전체를 자동화하는 기술을 중심으로 하고 있어

교육자 중심의 비즈니스 모델 설계, 시간·비용을 획기적으로 줄여주는 효율성 갖춰

인사이트웨이브(INSIGHTWAVE)는 AI 기반 교육 웹빌더 기술을 통해 1인 교육자부터 전문 교육기관까지 누구나 손쉽게 교육 브랜드, 강의판매, 학습자 관리까지 한 곳에서 운영할 수 있도록 돕는 플랫폼 기업이다. 최수임 대표(26)가 2025년 5월에 설립했다.대표 아이템은 AI 교육 웹빌더로 교육자가 교육 비즈니스 운영에 필요한 모든 요소를 기술적으로 자동화해 주는 올인원 솔루션이다. 교육자가 자신의 분야를 입력하면 브랜드 디자인, 사이트 구조, 콘텐츠 배치까지 자동 생성된다. 별도의 툴을 조합할 필요 없이 콘텐츠 업로드부터 수강생 관리, 결제, 라이브 운영까지 한 번에 해결된다.학습자의 활동 로그를 분석해 재구매 가능성, 이탈 신호 등을 알려주고 교육자는 추천 콘텐츠를 즉시 제공할 수 있다. 즉, 교육자는 콘텐츠에만 집중하고, 나머지 운영은 AI가 수행하도록 설계된 플랫폼이다.인사이트웨이브의 경쟁력은 첫째, ‘AI 기반 자동화’라는 차별성이다. 기존의 강의 플랫폼은 단순 업로드 도구에 가깝다면, INSIGHTWAVE는 교육 사업 운영 전체를 자동화하는 기술을 중심으로 하고 있다.둘째, 교육자 중심의 비즈니스 모델 설계라는 점이다. 교육자의 매출 증가, 리텐션, 커뮤니티 활성화에 초점을 맞춘 구조로 설계돼 교육자들의 실제 비즈니스 성과가 빠르게 나타난다.셋째, 시간·비용을 획기적으로 줄여주는 효율성이다. 브랜딩·세팅·운영·관리 등 기존엔 수십 개의 툴과 퍼블리셔·디자이너·개발자가 필요했지만 INSIGHTWAVE는 이를 수분 내 자동화한다.”인사이트웨이브는 1인 교육자 및 전문가 대상으로 브랜딩·지식 판매·커뮤니티 운영에 관한 콘텐츠 마케팅을 진행 중입니다. 지속적인 inbound 유입을 확보하고 있다. 교육기관 및 기업 교육팀을 대상으로 B2B 세일즈도 진행 중입니다. 맞춤형 교육 플랫폼 구축에 대한 니즈가 높아, 기업·대학·기관과의 B2B 확장도 계획하고 있으며, 특히 최근에는 창업지원기관·투자사와의 협력을 통해 테스트베드를 확보하고 있습니다.“인사이트웨이브는 필로소피아벤처스로부터 엔젤투자 1억원을 받았고, 베타 버전에서 유료 고객 확보를 통해 시장성을 입증하고 있다. 다음 투자 라운드는 AI 웹빌더 고도화, B2B 확장, 글로벌 진출 초기 세팅에 집중해 EdTech SaaS 기업으로 확실한 성장 곡선을 만들기 위한 라운드다. 관심 있는 VC·액셀러레이터와의 논의도 병행 중이다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “교육자들이 콘텐츠 제작 외의 운영 부담 때문에 성장 속도가 느려지는 문제를 직접 경험하기도 했고, 교육업 자체가 온라인에서 아직 선순환 구조가 되어있지 않다고 생각했어요. 가치 교환되는 구조가 올바르지 않다고 생각했습니다. ‘교육자는 교육에만 집중하게 하고, 운영은 기술이 대신할 수 없을까?’ 이 질문이 INSIGHTWAVE의 출발점이었습니다. 초기 자금은 창업자의 개인 자본, 정부 기술사업 과제 선정, 초기 엔젤 투자 등을 통해 마련했습니다.창업 후 최 대표는 “가장 큰 보람은 교육자의 실제 매출이 늘고, 교육 비즈니스가 시스템화되는 것을 직접 확인할 때”라며 “한 교육자는 INSIGHTWAVE로 플랫폼을 이전한 뒤 운영 시간 70% 감소, 신규 고객 유입 2배 증가, 커뮤니티 활성화 등 명확한 성과를 경험했다. 우리 기술이 누군가의 성장의 기반이 된다는 점이 가장 큰 동력이다”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “INSIGHTWAVE는 단순한 강의 플랫폼이 아니라 ‘교육 비즈니스 운영을 자동화하는 글로벌 SaaS’로 성장하는 것이 목표”라며 “AI 웹빌더 고도화, 글로벌 크리에이터 시장 진출, B2B·B2G 교육 플랫폼 구축 확대, 교육 데이터 기반 추천·CRM 최적화 등을 통해 교육자의 성장을 돕는 기술 인프라를 만들고자 한다. 최종 목표는 ‘교육자 생태계의 표준 운영 시스템’이 되는 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com