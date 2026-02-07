[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 고기능성 스킨케어 브랜드인 ‘에센셜리’ 운영하는 ‘인에센셜리’

박지혜 인에센셜리 대표(2025년 생애최초 청년 예비창업형 선정기업)



메이크업과 노폐물을 깨끗하게 제거하는 동시에 피부 장벽을 무너뜨리지 않아

제품의 경쟁력은 세정력과 스킨케어 기능을 동시에 충족하는 에어 투 세럼 기술력

인에센셜리는 고기능성 스킨케어 브랜드인 ‘에센셜리’와 대전 지역 로컬 원료를 활용한 ‘042LAB’ 브랜드를 운영하는 기업이다. 화장품학 기반으로 피부에 필수적인 제품을 개발한다. 박지혜 대표(22)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘에센셜리 코큐텐 에어 투 세럼 클렌저’다. 이 제품은 세럼 제형이 산소와 만나 미세버블로 전환되는 에어 투 세럼 포뮬러를 기반으로 만들어졌다. 이 제품의 핵심 포인트는 첫째, ‘2차 세안 방지’를 목표로 개발된 고기능 세정 기술이다. 단 한 번의 사용만으로 메이크업과 노폐물을 깨끗하게 제거하는 동시에, 피부 장벽을 무너뜨리지 않는 부드러운 세정력을 구현했다.둘째, 세럼 제형이 공기와 만나 자연스럽게 미세버블로 전환되면서 모공 안쪽까지 침투해 세정하는 에어 투 세럼 포뮬러를 적용해 기존 폼클렌징 대비 더욱 섬세한 세정 경험을 제공한다. 셋째, 코엔자임 Q10 성분을 비롯한 항산화·보습 성분을 세정 단계에서부터 공급해 세안하면서 스킨케어가 동시에 이루어지는 새로운 카테고리를 제시한다.“이러한 기술을 바탕으로, 에센셜리 코큐텐 에어 투 세럼 클렌저는 단순 클렌저가 아닌 ‘스킨케어형 클렌저’라는 새로운 시장을 만들어가고 있습니다.”에센셜리 제품의 경쟁력은 세정력과 스킨케어 기능을 동시에 충족하는 에어 투 세럼 기술력이다. 세럼 제형이 산소와 만나 미세버블로 변환되며 모공 깊숙한 곳까지 세정하는 동시에, 코큐텐을 비롯한 핵심 유효성분이 세정 단계에서 바로 흡수되도록 설계되어 있다.“단 한 번의 세안으로 메이크업 제거부터 피부결 정돈까지 해결하는 2차 세안 방지 클렌저라는 새로운 사용 경험을 제공해 경쟁 제품들과 명확한 차별성을 갖고 있습니다. 더불어 저자극 인체적용시험과 메이크업 세정력 테스트 임상도 완료해 기술적 신뢰성을 확보했습니다. 이처럼 에센셜리는 기능, 기술, 사용자 경험 면에서 기존 클렌저들과 뚜렷하게 구분되는 경쟁력을 갖추고 있습니다.”박 대표는 온라인에서는 메타·네이버 기반의 퍼포먼스 광고와 인플루언서 숏폼 콘텐츠를 활용해 브랜드 인지도 확장과 전환 중심의 마케팅을 진행하고 있다. 특히 실제 사용 영상, 세정력 테스트 콘텐츠 등을 중심으로 소비자의 신뢰를 빠르게 확보하고 있다.오프라인에서는 지역 페스티벌 테스트베드 운영을 통해 초기 판매 데이터를 확보하고 있다. 또한 AK 프라자 광명 ‘뷰티그라운드’, 성수 ‘누리하우스’ 등 다양한 오프라인 편집숍·유통사에서 입점 문의가 이어지고 있지만, 현재는 브랜드 포지션과 타이밍을 고려해 전략적으로 검토 단계에 있다.에센셜리는 뷰티성수 심사 프로그램에 지원한 것을 계기로 투자사들의 관심을 조금씩 받기 시작했다. “실제로 더벤처스 측에서 인에센셜리에 대해 별도로 투자 검토를 진행하고 싶다는 연락을 주었고, 학교 교수님 중 자체적으로 투자사를 운영하는 분이 투자 미팅을 제안한 바 있습니다. 아직 제품 확장성과 초기 매출 데이터가 더 쌓여야 한다고 판단해, 현재 단계에서는 투자 유치를 진행하지 않고 전략적으로 시기를 조율하고 있습니다. 2026년 하반기에는 본격적인 투자 라운드를 열 계획이며, 이 시점에 맞춰 브랜드 성장 지표와 글로벌 진출 준비 등을 더욱 탄탄히 다져갈 예정입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “화장품학을 전공하며 제품 개발과 제형 연구를 하던 중, 기존 클렌저 시장에서 소비자들이 겪는 불편함, 특히 2차 세안의 반복을 해결하고 싶다는 문제의식이 확실하게 생겼습니다. ‘한 번의 세안으로도 충분한 클렌저’를 만들기 위한 기술적 접근을 시도하면서, 자연스럽게 이를 사업화해야겠다는 확신이 들었고, 소비자들에게 필수적인 제품만 만들자라는 철학으로 지금의 에센셜리 브랜드가 탄생했습니다.”창업 후 박 대표는 “가장 큰 보람은 우리가 정말 필요하다고 느꼈던 제품을 직접 개발해 시장에 내놓고 소비자들이 실제로 사용한 뒤 ‘2차 세안 안 해도 돼서 피부가 좋아졌다’와 같은 피드백을 해줄 때”라고 말했다.”연구실에서만 존재하던 아이디어가 제품이 되고, 그 제품이 누군가의 데일리 루틴을 바꾼다는 사실이 큰 동력이 됩니다. 또 한 가지는 브랜드가 점차 인지도를 쌓고, 오프라인 유통사나 협업 제안들이 들어오면서 우리가 올바른 방향으로 가고 있다는 확신을 얻는 순간들입니다.“앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “에센셜리가 가진 브랜드 이름처럼, 소비자들의 삶에 정말 ‘필수적인 제품’만 만드는 브랜드로 자리 잡는 것”이라며 “일시적인 유행이나 과한 라인업 확장보다는, 생활 속에서 매일 사용할 수 있고 사용 후 확실한 변화를 느낄 수 있는 필수 스킨케어를 만드는 데 집중할 예정”이라고 말했다.“에센셜리 코큐텐 에어 투 세럼 클렌저를 중심으로 브랜드의 정체성을 더 확립하고, 이후에도 꼭 필요한 기능만을 담은 제품들로 라인업을 확장해 나갈 예정입니다. 또한 글로벌 프로그램 참여를 통해 해외 시장에서도 ‘기능에 충실한 브랜드’로 인정받는 기반을 만들고자 합니다. 장기적으로는 에센셜리가 ‘있어서 좋다’가 아니라 ‘없으면 안 되는 브랜드’, 즉 소비자의 루틴 속에 자연스럽게 자리 잡은 필수 스킨케어 브랜드로 성장하는 것이 최종 목표입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com