[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 차세대 의료기기를 개발 및 판매하는 스타트업 ‘인텔리전트진’

김병일 인텔리전트진 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



(주)인텔리전트진은 차세대 의료기기를 개발 및 판매하는 기업으로 개인 맞춤형 표적 항암치료를 위한 동반진단 의료기기를 개발하여 시장 진입을 목표로 하고 있다. 김병일 대표(53)가 2021년 11월에 설립했다.인텔리전트진은 동반진단 의료기기를 개발하기 위해 필요한 핵심기술인 진단키트, 진단칩, 진단기기 세가지 기술을 모두 보유하고 있다. 이를 기반으로 거북선 PCR, 젤닥, 케미닥 등 캐시카우 제품들을 출시하면서 중장기적으로 동반 진단 의료기기를 개발하고 있다.동반진단 의료기기는 현재 미국에서 개발되고 있는 4세대 개인 맞춤형 항암치료 기술의 핵심기술이다. 현재 우리나라는 3세대 기술인 표적 항암치료 기술 시장이 형성되어 있어 4세대 기술인 동반진단 의료기기를 개발해 국내뿐만 아니라 해외 시장에 있어서 동반진단 의료기기 시장을 선점하고자 한다.인텔리전트진은 현재 국내 유통회사와 계약을 맺어 제품 판매 및 마케팅을 위탁하고 있다. 시드투자를 2025년 7월에 받았으며, 이를 기반으로 TIPS 프로그램에 참여하여 시리즈 A, B를 받을 계획이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “지난 18년간 바이오 분야 및 의료기기 개발에 연구를 계속해 오고 있었고, 랩온어칩 기반의 차세대 의료기기인 동반 진단 의료기기를 개발하고자 기업을 설립하게 됐습니다.”창업 후 김 대표는 “오랜기간 동안 공공연구기관과 바이오회사에 몸담고 있다가 창업하니, 모든 것을 결정하고 실행하는 부분에 관해서 부담도 되었지만, 그만큼 결과들과 제품들이 나올 때 큰 보람을 직접적으로 느낄 수 있어 좋다”고 말했다.인텔리전트진은 의료기기를 개발하는 데 필요한 설계, 프로그램, 전자회로, 바이오 등 경력과 기술을 겸비한 연구원들로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “우리 회사는 3단계 비즈니스 로드맵을 가지고 동반진단 의료기기와 제품들을 개발 및 생산하고 있다”며 “작은 벤처기업이라 부족한 부분도 많지만, 벤처기업답게 철저한 기업가 정신으로 동반진단 의료기기 분야에서 선두 기업이 되는 것이 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com