[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 실질적인 물류 흐름을 통제하는 실행형 SCM 기업 ‘주피터랩스’

주피터랩스는 한국·중국·일본·대만 등 동아시아 공급망을 ‘위빙(Weaving)’이라는 하나의 시스템으로 연결해 실질적인 물류 흐름을 통제하는 실행형 SCM 기업이다. 군포에 있는 4,000평 규모의 글로벌 풀필먼트 센터(GFC)를 직접 운영하며 소싱부터 검수·라벨링·출고·국제특송까지 실행 기반 공급망(SCM)을 제공하고 있다. 안강휘 대표가 2022년 10월에 설립했다.안 대표는 지난 18년간 패션·뷰티 공급망 현장에서 ‘수요예측보다 중요한 것은 대응의 속도’라는 신념으로 글로벌 생산·물류 시스템을 설계하고 운영해 온 SCM 전문가다. 이러한 경험을 바탕으로 주피터랩스를 창업했다.대표 아이템은 AI 기반 SCM 플랫폼 ‘Weaving’이다. SaaS 형태뿐 아니라 기업 맞춤형 구축형 SCM 시스템까지 함께 제공한다.Weaving의 주요 기능은 첫째, SCM SaaS 플랫폼으로, △소싱·발주·입고·검수·라벨링·정산 등 공급망 핵심 프로세스 관리 △AI 기반 수요·공급 계획(S&OP) △ERP·OMS·WMS·PLM 등 외부 시스템과의 통합 연동 기능을 갖는다.둘째, SCM 시스템 구축(Enterprise Build)으로 △일본 패션·뷰티 대기업 및 플랫폼, 한국 패션 기업 대상 SCM 포털 및 S&OP 시스템 구축 △SAP, 더존 ERP와의 연동을 포함한 엔터프라이즈 레벨 구축을 수행한다.셋째, 글로벌 공급망 운영 및 국제 특송으로 △한국·일본·중국·대만·미국·동남아 대상 국제 특송 서비스 △검수·라벨링·상품화·풀필먼트·반품까지 실행형 공급망을 제공한다.넷째, 공급망 인프라 확보로, 중국뿐 아니라 베트남·미얀마 등 아시아 주요 생산 거점에서 공급망 인프라를 확보하여 글로벌 소싱, 생산, 운송, 출고까지 통합 운영한다.“주피터랩스의 경쟁력은 첫째, 도입 즉시 사용 가능한 SaaS와 구축형을 아우르는 ‘하이브리드 SCM’ 기업 규모와 상황에 따라 SaaS로 빠르게 도입하거나, 엔터프라이즈형 맞춤 구축으로 확장할 수 있는 유연성을 제공한다는 점입니다. 끊김이 없는 데이터 흐름으로 ERP부터 물류 실행까지 ‘One-Process’ 자동화 SAP, 더존 등 ERP 시스템과의 연동을 포함해 발주, 입고, 출고, 정산까지 하나의 흐름으로 연결합니다. 이는 단순 판매·CS 중심 솔루션과 달리 공급망 실행 데이터(Execution Data)에 기반한 자동화가 가능하다는 점에서 차별화됩니다.”주피터랩스는 동아시아 패션·뷰티 공급망 전문성 한국, 중국, 베트남, 미얀마 등 주요 생산 국가의 공급망 인프라를 확보하고 있으며, 일본·대만·미국 등 주요 소비 시장까지 직접 연결된 구조를 갖추고 있다.안 대표는 “4,000평 GFC 기반의 실행력 4,000평 규모의 군포 물류센터에서 검수·라벨링·출고·반품을 직접 운영한다”며 “이를 통해 타 SaaS 기업이 제공하지 못하는, 현장 실행 데이터 중심의 리얼 SCM을 실현하고 있다”고 말했다.“주피터랩스의 주요 고객사는 패션·뷰티 브랜드 및 플랫폼이기 때문에 확실한 레퍼런스를 기반으로 판로를 개척하고 있습니다. 일본 패션·뷰티 대기업 및 플랫폼 대상 SCM 시스템 구축, 한국 패션 브랜드 및 솔루션 기업 대상 SCM 구축 및 운영, 공급망 컨설팅을 기반으로 솔루션·물류 통합 제안 등 SCM 진단을 선행해 고객사의 Pain Point를 분석하고, SCM 솔루션, 시스템 구축, 물류 운영까지 통합 제공하는 구조로 신뢰를 얻고 있습니다.”주피터랩스는 2024년 시드 투자, 2025년 Pre-A 투자를 유치했다. 2026년에는 시리즈 A 투자 유치를 계획 중이며, 기술 고도화와 동아시아 공급망 확장을 중심으로 자금을 사용할 예정이다.안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “패션·뷰티 기업들의 프론트엔드(판매) 시스템은 빠르게 고도화되고 있습니다. 하지만 백엔드인 공급망 영역은 여전히 이메일, 엑셀, 메신저, 전화 등 수기로 이뤄지는 경우가 많았습니다. 이로 인해 브랜드들은 리드타임 예측 불가, 입고율 관리 부재, CS 폭증, 납기 지연 등의 문제를 겪으며 성장의 발목을 잡히고 있었습니다. 이 단절된 공급망의 맥을 뚫기 위해 ‘공급망을 하나의 시스템으로 연결하고 실행 데이터를 기반으로 자동화하는 SCM 플랫폼’을 만들고자 창업했습니다. 초기 자금은 개인자금과 시드 투자를 기반으로 마련했습니다."창업 후 안 대표는 “일본·한국 주요 기업들의 SCM 시스템을 직접 구축하며 기술력을 인정받는 점, 단절된 공급망이 시스템 기반으로 재설계되며 고객사의 운영 효율이 눈에 띄게 개선되는 점, SaaS·구축·물류 운영까지 모두 가능한 팀으로 자리 잡으며 업계 신뢰를 얻고 있는 점, 동아시아 패션, 뷰티 공급망을 연결하는 새로운 표준을 만들어가고 있다는 점에서 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “우선 Weaving 2.0, AI 기반 SCM OS 완성이 목표”라며 “AI 기반 S&OP(수요·공급 계획), 공급처 및 물류 경로 추천 엔진 고도화, 그리고 ERP·OMS·WMS 등 내외부 시스템의 완전한 통합 자동화를 목표로 하고 있다”고 말했다.“글로벌 공급망을 확장하고자 합니다. 중국·베트남·미얀마 등 주요 생산 거점의 공급망을 고도화하고, 일본·대만·미국 등 주요 소비 시장과의 연계를 강화하여 실행 기반의 Cross-border SCM을 확대할 것입니다. 2026년 매출 200억 원 달성을 목표로 하며, 중장기적으로 안정적인 성장 기반을 확보하겠습니다.주피터랩스는 현재 26명이 함께하고 있다. 구성원 대부분이 삼성전자, LG전자, 신세계, 쿠팡, 브랜디 등 출신의 SCM, 이커머스, 물류 전문 인력으로 구성되어 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com