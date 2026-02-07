[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 외국인의 정착 전 과정을 한 곳에서 해결하는 플랫폼 ‘Kozy’를 운영하는 ‘케이위드유’

정지선 케이위드유 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



케이위드유(K-with U)는 외국인의 정착 전 과정을 한 곳에서 해결하는 국내 유일의 정착 플랫폼 Kozy를 운영하는 기업이다. 정지선 대표가 2025년 3월에 설립했다.24년 동안의 출입국 전문 경험과 10만 건이 넘는 실제 행정 데이터를 기반으로, 외국인이 한국에서 안정적으로 살아가는 데 필요한 모든 정착 서비스를 통합해 제공하고 있다.대표 아이템은 외국인 정착의 Full Journey를 디지털화한 플랫폼, ‘Kozy’다. 외국인이 한국에서 일하고 정착하는 과정에서 부딪히는 복잡한 문제들을 하나의 앱에서 해결할 수 있도록 만든 ‘정착 OS(운영체제)’라고 볼 수 있다.Kozy의 경쟁력은 첫째, 10만 건 이상의 실제 성공 사례 비자·행정·취업 데이터 기반이라는 점이다. 일반 컨설팅이나 유학원과 달리 정확한 요건 기반 매칭이 가능하다.둘째, 출입국–기업–대학–지자체를 잇는 정착 생태계 구축하고 있다. 한 기관이 해결할 수 없는 문제를 Kozy가 허브가 되어 해결한다.셋째, 오프라인과 온라인 하이브리드 모델이라는 것이다. 오프라인 센터 운영을 통해 실제 외국인의 ‘즉시 수요(비자·취업·정착)’를 빠르게 흡수하고, 이를 Kozy 플랫폼으로 자연스럽게 연결한다.“케이위드유는 B2B·B2S·B2C가 동시에 성장하는 구조를 가지고 있습니다. 대학교에는 유학생 취업·정착 프로그램 운영, 위기관리 솔루션를 제공하고, 기업에는 외국인 인재 매칭, 비자 요건 컨설팅, 지방 중소기업 정착을 지원합니다. 외국인 대상 마케팅으로는 다국어 SNS 채널·해외 파트너사·커뮤니티 운영 중이며, 특히 충청권에서 오프라인 센터와 기업·대학 네트워크를 확실히 확보하며 빠른 속도로 고객이 늘고 있습니다.”케이위드유는 현재 시드단계로 2025년 10월 말 첫 투자를 받았다. 2026년 플랫폼 고도화와 글로벌 진출을 위해 추가적인 투자 유치를 계획 중이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “고등학교·대학교 시절 약 7년을 미국에서 유학생 신분으로 지내며 외국인이 한 나라에 정착하는 과정이 얼마나 복잡하고 외로운지 직접 경험했습니다. 또한 부모님이 24년 동안 출입국·비자 업무를 전문적으로 해오시며 쌓아온 방대한 데이터를 통해 ‘이 문제는 디지털 플랫폼으로 해결할 수 있다’는 확신이 생겼습니다. 초기 창업 자금은 제가 그동안 모아온 자금으로 마련해 회사의 첫발을 내디뎠습니다.”창업 후 정 대표는 “Kozy를 통해 외국인들이 원하는 취업처와 필요한 비자 정보를 정확하게 안내받고, 결국 좋은 기업에 취업해 ‘한국에서 계속 살고 싶다’고 이야기할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “그 순간마다 우리가 만든 서비스가 누군가의 삶을 실제로 변화시키고 있다는 것을 실감한다”고 말했다.케이위드유는 8개 국어가 가능한 다국적 팀으로 총 12명으로 구성되어 있다. 행정 경험·기술·영업 네트워크가 모두 결합한 팀이 핵심 경쟁력이다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “Kozy의 목표는 명확하다. 한국에서 외국인이 정착할 때 가장 먼저 떠올리는 No.1 정착 플랫폼이 되는 것”이라며 “Kozy는 단순한 매칭 서비스가 아닌 외국인이 한국에서 삶을 시작하는 모든 과정을 책임지는 플랫폼으로 성장할 것이다. 외국인이 보다 안정적인 정착을 할 수 있는 외국인 정착 생태계를 만들고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com