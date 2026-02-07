[한남대학교 창업중심대학 스타트업 CEO] 온디바이스 AI를 중심으로 개인정보를 외부로 전송하지 않는 안전한 데이터 활용 기술을 개발하는 기업 ‘테크니플로우즈’

김동훈 테크니플로우즈 대표(2025년 권역 내 일반형 선정기업)



대표 아이템은 ‘VideoMasker’와 ‘miniOps’ 두 가지 제품

별도의 설치 없이 무료로 웹에서도 자동 모자이크 처리가 가능한 높은 접근성과 편의성이 경쟁력

테크니플로우즈는 AI를 기반으로 영상·이미지 비식별화 솔루션과 소규모 GPU 환경에서도 쉽게 AI를 개발할 수 있는 경량 MLOps 플랫폼을 직접 개발하는 기업이다. 김동훈 대표(30)가 2025년 5월에 설립했다.핵심 제품 중 하나인 VideoMasker는 별도의 설치 없이 웹 브라우저에서 동영상 속 얼굴이나 번호판 등 민감정보를 자동으로 모자이크 처리하는 온디바이스 비식별화 서비스다.사용자가 영상을 서버로 업로드할 필요가 없으며, 모든 처리가 기기 안에서 이뤄지기 때문에 개인정보가 외부로 유출되지 않는다. 또한 얼굴 인식을 활용해 동일 인물을 정확하게 식별하고, 장면이 바뀌는 영상에서도 원하는 사람만 선택적으로 모든 장면에서 비식별화할 수 있다.VideoMasker의 경쟁력은 크게 세 가지다. 첫째, 설치가 필요 없고 웹 브라우저에서 바로 자동 모자이크 처리까지 가능한 높은 접근성과 편의성이다. 둘째, 모든 영상 처리가 사용자 기기 내부에서 이뤄지는 온디바이스 구조로, 개인정보가 외부로 나가지 않기 때문에 보안성과 규제 적합성이 뛰어나다. 셋째, 얼굴 인식을 이용해 동일 인물을 끝까지 추적하기 때문에 컷 전환이 많은 영상에서도 특정 대상만 안정적으로 선택적 비식별화가 가능하다. 이 세 요소는 기존의 수작업 편집이나 외주, 또는 서버 기반 솔루션이 따라오기 어려운 확실한 경쟁력이다.“VideoMasker를 개발하면서 자연스럽게 느끼게 된 점이 있습니다. VideoMasker뿐 아니라 많은 AI 기반 서비스들은 꾸준히 관리돼야 하고, 모델 업데이트나 기능 개선이 반복적으로 필요합니다. 그런데 이런 작업을 효율적으로 하려면 다양한 시스템과 자동화가 필요하다는 것을 깨달았습니다. 이를 직접 해결하기 위해 만든 기술이 바로 miniOps입니다.”miniOps는 소규모 GPU 환경에서 AI 개발과 운영을 손쉽게 자동화할 수 있도록 만든 경량 MLOps 플랫폼이다. 복잡한 인프라를 직접 구축하지 않아도 데이터 준비, 학습 실행, 모델 관리, 배포 등 전체 과정이 자동으로 정리되는 구조다. 실제로 VideoMasker 내부의 AI 모델 관리 체계 역시 miniOps 기술을 기반으로 운영되고 있으며, 이 경험을 바탕으로 어떤 팀이든 쉽게 AI 서비스를 만들고 유지할 수 있는 형태로 확장한 것이 miniOps다.miniOps의 경쟁력은 AI 개발 전 단계를 자동화하는 구조에 있다. AI 모델 개발 자체보다 훨씬 많은 시간과 인력이 필요한 데이터 준비, 파이프라인 구성, 모델 관리, 배포 과정을 별도의 전문 인력 없이도 운영할 수 있다는 점이 큰 강점이다. GPU 1~4대 수준의 환경에서도 대규모 기업에 가까운 AI 개발·운영 체계를 갖출 수 있으며, VideoMasker를 만들면서 실전 환경에서 검증된 기술이라는 점도 신뢰도를 높여준다. 연구원들은 복잡한 인프라 구축이 아닌 실제 AI 연구와 서비스 개선에 집중할 수 있게 된다.테크니플로우즈는 현재 한남대학교 창업중심대학과 충남대학교 창업보육센터에서 제공하는 다양한 프로그램을 통해 초기 판로를 구축하고 있다. 전시회, 기술 데모, 멘토링, 사업화 프로그램 등을 적극 활용하고 있으며, 2025 TECHFEST를 비롯한 여러 국내·외 행사에도 참여하여 네트워크를 확장하고 있다. 또한 대덕대학교가 주관한 ‘DDU 창업아이디어 경진대회’에서 최우수상을 수상하며, 기술력과 사업 가능성을 동시에 인정받았다.사업화 단계에 접어들면서, 제품별 전략도 구체화하고 있다. miniOps는 예비·초기 AI 스타트업과 연구팀을 중심으로 B2B 네트워크 기반의 확산 전략을 추진하고 있으며, VideoMasker는 크리에이터, 교육기관, 의료기관 등 실제 활용도가 높은 시장을 중심으로 바이럴 마케팅과 파트너십 전략을 전개할 계획이다.테크니플로우즈는 현재 투자 유치를 준비하고 있다. “초기에는 투자를 단순히 자금 확보라고만 생각했지만, 여러 지원기관의 도움을 받으면서 투자란 네트워크·사업 검증·성장 기회를 함께 얻는 과정이라는 점을 실감했습니다. 앞으로는 적극적으로 전시, IR, 네트워킹에 참여하며 기술과 시장성을 검증받고, 성장 속도를 높이기 위한 투자를 본격적으로 추진할 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “AI 기업에서 엔지니어로 일하면서 여러 서비스를 개발하는 과정에서 사용자 데이터가 제대로 보호되지 않는 모습을 실제로 많이 확인했습니다. 이 경험을 통해 ‘데이터는 사용자의 것’이라는 확신을 갖게 되었고, 데이터를 당연하게 외부 서버로 보내는 기존 구조에 큰 문제의식을 느꼈습니다. 또한 뉴스에서 초등학교 도난 사건을 다룬 내용을 보고 충격을 받았습니다. 교육기관에서 CCTV 열람을 위해 고가의 비식별화 비용을 부담해야 했고, 결국 비용 때문에 영상을 확인조차 하지 못한 사례였습니다. 기술이 존재함에도 비용과 접근성 때문에 혜택을 누리지 못하는 상황은 분명 해결해야 할 문제라고 생각했습니다. 이러한 문제들을 직접 해결해보고자 창업을 결심했습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 우리 기술이 실제 현장에서 필요로 하는 문제를 해결하고 있다는 점”이라고 말했다.“교육기관에서 ‘학생 영상 공유가 훨씬 수월해졌다’, 의료진에게서 ‘민감한 데이터를 안전하게 처리할 수 있어 도움이 된다’, 크리에이터에게서 ‘편집 시간이 크게 줄었다’라는 피드백을 받을 때마다 우리 기술이 제대로 사람들에게 가치를 전달하고 있음을 느낍니다. 또한 AI 기술이 거대 기업만의 것이 아니라, 누구나 저렴하고 안전하게 사용할 수 있는 기술로 만들어가고 있다는 점에서 큰 보람을 느끼고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “AI 기술은 빠르게 발전하고 있지만 여전히 일부 기업과 전문가에게만 집중된 기술”이라며 “우리는 이 구조를 바꾸고 싶다. 앞으로도 AI 모델을 더 가볍고 안전하게 만들고, 온디바이스 기반으로 누구나 부담 없이 사용할 수 있는 형태로 기술을 확장할 계획”이라고 말했다.“miniOps를 통해 소규모 팀도 대규모 기업 수준의 AI 개발 환경을 갖출 수 있도록 지원하고, VideoMasker를 비롯한 온디바이스 AI 기술들을 다양한 산업에 적용할 수 있도록 성장시키는 것이 목표입니다. 궁극적으로는 누구나 AI 기술을 활용할 수 있는 열린 AI 생태계를 만드는 것이 우리의 최종 방향입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com